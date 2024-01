Dịch Dương Thiên Tỉ và Triệu Kim Mạch đảm nhận vai chính bản remake “Bạch Dạ Hành”?

Không lâu sau đó trang Douban lại xóa bỏ tất cả.

Nhiều người còn cho biết trang Douban ai cũng có thể chỉnh sửa được nên đừng quá tin tưởng.

Được biết, Bạch Dạ Hành là tiểu thuyết trinh thám nổi tiếng của nhà văn Nhật Bản Higashino Keigo. Với câu chuyện đau lòng và ám ảnh về nạn ấu dâm, cuốn tiểu thuyết đã được chuyển thể thành 3 bản phim truyền hình, điện ảnh Nhật và điện ảnh Hàn. Trong đó, bản Nhật Into The White Night do Maki Horikita và Kengo Kora đóng chính, còn một bản khác do Haruka Ayase và Takayuki Yamada đóng chính.

Tại Hàn, bộ tiểu thuyết đã được chuyển thể mang tên White Night do nữ diễn viên Hạ Cánh Nơi Anh - Son Ye Jin thủ vai nữ chính Yoo Mi Ho và hợp tác cùng nam tài tử Go Soo.