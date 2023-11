Dĩ Ái Vi Doanh lên sóng chưa lâu, Bạch Lộc lại chuẩn bị đón nhận thêm tin vui

Chiều ngày 6/11, thông tin Ninh An Như Mộng với sự kết hợp của Trương Lăng Hách và Bạch Lộc sẽ lên sóng trong tháng 11 đang gây xôn xao khắp cõi mạng. Thậm chí, hashtag "Ninh An Như Mộng sắp phát sóng" còn leo thẳng lên top 5 hot search Weibo bảng chung, qua đó có thể thấy sự quan tâm mà khán giả dành cho phim lớn tới dường nào.

Trước đó, Ninh An Như Mộng dự kiến sẽ được lên sóng vào tháng 5 ngay sau thành công của Trường Nguyệt Tẫn Minh. Đáng tiếc sau đó phim lại bị hoãn chiếu vì “vấn đề kỹ thuật”, nhiều người cho rằng nguyên nhân khiến Ninh An Như Mộng bị “ngâm giẩm” cho đến hiện tại là vì nam 3 Châu Tuấn Vỹ vướng vào một sự kiện và bị cấm ngôn. Tuy nhiên đến nay, Châu Tuấn Vỹ đã thoát nhưng Ninh An Như Mộng vẫn chưa thể được chiếu. Chính vì thế bên cạnh những bình luận hóng hớt phim lên sóng thì một bộ phận khán giả cho rằng không nên vui quá sớm, cứ đợi tới khi chiếu tập 1 của phim thì họ ăn mừng cũng chưa muộn.