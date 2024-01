Danh sách giải thưởng thường niên của Lễ trao giải TVB 2023

TVB Awards Presentation - Lễ trao giải TVB là sự kiện thường niên diễn ra nhằm tôn vinh và trao giải cho các phim, cá nhân xuất sắc của đài TVB trong năm. Năm nay sự kiện tổ chức tại Ma Cao vào ngày 14/1 vừa qua, với sự quy tụ nhiều nghệ sĩ hàng đầu TVB tới tham dự như Xa Thi Mạn, Cao Hải Ninh, Trần Tự Dạo,Thái Tư Bối, Trương Hi Văn, Mã Đức Chung,...

- Nữ Diễn Viên Chính Xuất Sắc Nhất (THỊ HẬU): Xa Thi Mạn - Phim “Nữ Hoàng Tin Tức”

- Phim Xuất Sắc Nhất: Phim “Nữ Hoàng Tin Tức”

- Giải Thưởng Lớn: Viên Chí Vĩ

- Nam Diễn Viên Chính TVB Được Yêu Thích Nhất Khu Vực Vịnh Lớn (Quảng Đông–Hồng Kông–Macao): Huỳnh Tông Trạch - Phim “Liêm Chính Truy Kích”

- Nữ Diễn Viên Chính TVB Được Yêu Thích Nhất Khu Vực Vịnh Lớn (Quảng Đông–Hồng Kông–Macao): Xa Thi Mạn - Phim “Nữ Hoàng Tin Tức”

- Nam Diễn Viên Chính TVB Được Yêu Thích Nhất Tại Malaysia: Mã Quốc Minh - Phim “Nữ Hoàng Tin Tức”

- Nữ Diễn Viên Chính TVB Được Yêu Thích Nhất Tại Malaysia: Xa Thi Mạn - Phim “Nữ Hoàng Tin Tức”

- Phim Bộ TVB Được Yêu Thích Nhất Tại Malaysia: Phim “Biệt Đội Tàng Hình”

- Phim TVB Được Yêu Thích Nhất Khu Vực Vịnh Lớn (Quảng Đông–Hồng Kông–Macao): Phim “Nữ Hoàng Tin Tức”

- Người Mới Có Tiềm Chất Nhất: Du Gia Hân, Chung Nhu Mỹ, Tiển Tĩnh Phong, Cổ Bội Linh, Viêm Minh Hy

- Nam Diễn Viên Tiến Bộ Vượt Bậc: Mã Quán Đông - Phim “Hoàng Kim Vạn Lượng", Phim “Phá Độc Cường Nhân”

- Nữ Diễn Viên Tiến Bộ Vượt Bậc: Lưu Dĩnh Tuyền - Phim “Biệt Đội Tàng Hình”, Phim “Linh Hý Bức Nhân”, Show “Lokyi In The Wild”

- Nam Diễn Viên Phụ Xuất Sắc Nhất: Lâm Tử Thiện - Phim “Biệt Đội Tàng Hình”

- Nữ Diễn Viên Phụ Xuất Sắc Nhất: Cao Hải Ninh - Phim “Nữ Hoàng Tin Tức”

- Nam Nghệ Sỹ Mặc Đẹp Nhất: Mã Quốc Minh

- Nữ Nghệ Sỹ Mặc Đẹp Nhất: Xa Thi Mạn

- MC Nam Xuất Sắc Nhất: Chu Dịch Vĩ

- MC Nữ Xuất Sắc Nhất: Mạch Mỹ Ân

- Show Tổng Nghệ Và Tin Tức Được Được Yêu Thích Nhất Khu Vực Vịnh Lớn (Quảng Đông–Hồng Kông–Macao): “Super Trio Series - Mùa Tri Ân”

- Chương Trình Thông Tin Và Chuyên Đề Xuất Sắc Nhất: “No Poverty Land III - A Vast Expanse”

- Giải Thưởng Tinh Thần Chuyên Nghiệp: Đoàn đội “Đông Trương Tây Vọng”

- Ca Khúc Nhạc Phim Được Yêu Thích Nhất: Crystal Clear (OST phim “Nữ Hoàng Tin Tức”) - do Viêm Minh Hy trình bày

- Show Xuất Sắc Nhất: “Midlife Sing & Shine”

- Show Được Yêu Thích Nhất Tại Malaysia: "Lokyi In The Wild" do Lê Nặc Ý làm MC