Cuộc sống hôn nhân 'kín như bưng', vợ Hồ Ca bất ngờ lộ diện công khai cùng chồng

Hoàng Hi Ninh sinh ra trong gia đình khá giả và có 3 chị em gái. Cha Hoàng Hi Ninh là thầu xây dựng và có công ty riêng. Năm 2016, Hoàng Hi Ninh làm trợ lý phục trang cho Hồ Ca. Đến năm 2019, cô trở thành người đại diện cho nam diễn viên.