Chân dài nổi tiếng bị ép ăn bông gòn để 'giữ dáng', chuyên gia nói gì về cách giảm cân này?

Sao quốc tế 23/06/2023 11:06

Trong thế giới ''chân dài'' đầy hào nhoáng vẫn bị bủa vây bởi những quy định khắc nghiệt đến mức bỏ nghề. Mới đây, một người mẫu nổi tiếng chia sẻ cô từng bị bắt ăn bông gòn để giữ dáng khiến nhiều người phẫn nộ.

Trong cuộc phỏng vấn với Variety, người mẫu Esmeralda Seay-Reynolds (27 tuổi) chia sẻ, từng nhận nhiều lời khuyên thiếu khoa học, không an toàn để kiểm soát cân nặng ở tuổi 16.

Theo như chia sẻ, từ năm 15 tuổi, cô được công ty Click Model Management chiêu mộ. Thế nhưng, với cân nặng 58 kg, cô bị cho là “quá cân” vào thời điểm đó. Và để có được ánh hào quang trên sàn runway cô chấp nhận đánh đổi giảm cân không an toàn, kể cả sức khỏe.  

Chân dài nổi tiếng bị ép ăn bông gòn để 'giữ dáng', chuyên gia nói gì về cách giảm cân này? - Ảnh 1
Cựu người mẫu Esmeralda Seay-Reynolds - một ''chân dài'' đình đám tại Mỹ 

Cô đã lên kế hoạch giảm cân cấp tốc. Sau khi giảm 9 kg, xuống còn 51 kg, Reynolds được ký hợp đồng với Next - công ty đào tạo người mẫu nổi tiếng. Tuy nhiên, người quản lý tại đây vẫn không hài lòng về ngoại hình của cô. Một nhân viên giấu tên đã hướng dẫn cô cách nuốt các cục bông gòn để chặn cơn đói.  "Tôi nhớ rằng người đại diện đã nói bông gòn là chất hữu cơ. Tôi chỉ cần nuốt chúng để cảm thấy no" - cô nói.

Chân dài nổi tiếng bị ép ăn bông gòn để 'giữ dáng', chuyên gia nói gì về cách giảm cân này? - Ảnh 2
Cựu người mẫu cho biết cô từng chỉ nặng khoảng hơn 40 cân vì chế độ ăn kiêng hà khắc 
Chân dài nổi tiếng bị ép ăn bông gòn để 'giữ dáng', chuyên gia nói gì về cách giảm cân này? - Ảnh 3

Seay-Raylnolds đã rời khỏi ngành người mẫu do chứng rối loạn ăn uống nặng. Trong cuộc phỏng vấn năm 2021 với Real Women/Real Stories, người mẫu cho biết cô bị co giật và suy gan

Seay-Raylnolds đã rời khỏi ngành người mẫu do chứng rối loạn ăn uống nặng. Trong cuộc phỏng vấn năm 2021 với Real Women/Real Stories, người mẫu cho biết cô bị co giật và suy gan.

Chế độ ăn uống tồi tệ đã khiến Reynolds quyết định rời khỏi ngành người mẫu. Cô bị co giật và suy gan vì thường xuyên nhịn ăn. Cô nói: "Không ai quan tâm đến các vấn đề của người mẫu, bởi họ cho rằng đó là những việc chỉ người xinh đẹp mới gặp phải. Họ nghĩ mọi người mẫu sẽ như Kendall Jenner, được trả 10 triệu USD cho một bức ảnh selfie trên Instagram. Nhưng thực tế, phần còn lại của chúng tôi như đang sống trong địa ngục nhịn ăn".

Bên cạnh đó, Seay-Reynolds cho biết khoảng một thập kỷ trước, cô đã chứng kiến những “cô gái size 0” nôn mửa đằng sau cánh gà ở Tuần lễ thời trang, để rồi nhận được thù lao vỏn vẹn 130 USD cho 6 tuần làm việc. “Cô gái size 0” là cách gọi những người mẫu siêu gầy, vóc dáng mảnh khảnh, số đo khoảng 76-56-81. 

Chân dài nổi tiếng bị ép ăn bông gòn để 'giữ dáng', chuyên gia nói gì về cách giảm cân này? - Ảnh 4
Seay-Raylnolds cho biết việc không nghe lời, bất tuân lệnh sẽ là một “bản án tử hình” đối với sự nghiệp người mẫu (Seay-Raylnolds thứ 3 từ phải qua và những đồng nghiệp khác) 

Theo một khảo sát được thực hiện bởi tạp chí Model Alliance, trong 85 người mẫu, có 2/3 người tiết lộ bị gợi ý giảm cân và 70% mắc chứng lo âu, trầm cảm. Trong số đó, chứng biếng ăn đã giết chết nhiều người trong số họ. 

"Họ bắt tôi cắt bỏ toàn bộ khoai tây chiên khỏi khẩu phần. Tôi thậm chí không được chạy bộ mà chỉ tập yoga vì chạy bộ khiến cơ thể phát triển cơ bắp. Thật kinh khủng" - Emily Davies, một người mẫu 20 tuổi, cho biết.

Chân dài nổi tiếng bị ép ăn bông gòn để 'giữ dáng', chuyên gia nói gì về cách giảm cân này? - Ảnh 5
Theo một khảo sát được thực hiện bởi tạp chí Model Alliance, trong 85 người mẫu, có 2/3 người tiết lộ bị gợi ý giảm cân và 70% mắc chứng lo âu, trầm cảm

Theo các bác sĩ, việc ăn bông gòn giảm cân là một trong những cách làm nguy hiểm để giữ vóc dáng vì trong sợi bông có những chất hóa học không tốt cho sức khỏe. Ngoài ra, việc ép ăn những thực phẩm chức năng có tác dụng nở rộng dạ dày, cùng với áp lực của nghề người mẫu, khiến nhiều cô gái rơi vào chứng biếng ăn tâm thần. 

Đây là bệnh rối loạn ăn uống do hạn chế năng lượng nạp vào so với nhu cầu. Bệnh nhân sẽ có cảm giác sợ hãi về việc tăng cân, thậm chí không thể nhận ra mức độ nghiêm trọng khi trọng lượng cơ thể giảm thấp đáng kể. Chán ăn tâm thần khả năng gây tử vong đột ngột do rối loạn nhịp tim, mất cân bằng điện giải trong cơ thể. Ngoài ra, người mắc có thể bị trầm cảm, lo âu, rối loạn giấc ngủ, nhân cách, ám ảnh cưỡng chế, lạm dụng rượu và chất gây nghiện.

Chân dài nổi tiếng bị ép ăn bông gòn để 'giữ dáng', chuyên gia nói gì về cách giảm cân này? - Ảnh 6
Nói về việc ăn bông gòn để giảm cân cấp tốc như nhiều ''chân dài'' đình đám áp dụng, theo các bác sĩ, đây là một trong những cách làm nguy hiểm để giữ vóc dáng
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