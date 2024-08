Biệt thự của cố nghệ sĩ Châu Hải My không người ở, người thân thì đối mặt với sự chỉ trích của dân mạng

Căn biệt thự của Châu Hải My nằm ở ngoại thành Bắc Kinh, rộng hơn 900m2 và là nơi sinh sống chính của ngôi sao nổi tiếng lúc cuối đời. Trước khi mất vào cuối năm 2023, Châu Hải My thường xuyên chụp ảnh trong nhà và chia sẻ trên mạng xã hội. Căn biệt thự này cũng là tổ ấm của cố nghệ sĩ và dàn cún cưng.

Gia đình nữ diễn viên cho rằng, người thân của cô chủ yếu sống tại Hong Kong (Trung Quốc) nên không tiện chăm sóc căn biệt thự. Do vậy, họ muốn bán căn biệt thự. Tuy nhiên, người hâm mộ Châu Hải My lại bày tỏ sự tiếc nuối bởi căn biệt thự có nhiều kỷ niệm lúc sinh thời của cố nghệ sĩ.

Châu Hải My (SN 1966) là một trong những ngôi sao hàng đầu của làng giải trí Hong Kong (Trung Quốc) thập niên 90. Các bộ phim làm nên tên tuổi của cô gồm Định mệnh, Triệu phú lưu manh, Võ lâm truyền kỳ, Mạt đại hoàng tôn, Trở về thời chưa cưới, Cười ngạo trước ngày mai, Kẻ lừa đảo trung thực, Đại náo Quảng Xương Long, Nghĩa bất dung tình, Võ Mỵ Nương truyền kỳ, Thiên địa hào hùng, Tứ hải tung hoành...

Trong đó, cô có nhiều vai diễn kinh điển đến nay vẫn còn được khán giả nhớ tới. Châu Hải My được mệnh danh là "Chu Chỉ Nhược đẹp nhất màn ảnh" và đến nay, hình tượng Chu Chỉ Nhược của cô trong Ỷ thiên đồ long ký (năm 1994) vẫn là vai diễn kinh điển của màn ảnh Hoa ngữ.

Cuối năm 2023, Châu Hải My đột ngột qua đời, khiến đồng nghiệp và bạn bè thương tiếc. Nguyên nhân được đưa ra là vì cơn đau tim. Trước đây có nhiều thông tin cô mắc lupus ban đỏ từ bé. Châu Hải My không lập gia đình, không con cái, sống với thú cưng trong căn biệt thự ở ngoại ô Bắc Kinh.

Sau khi nữ diễn viên mất, toàn bộ tài sản ước tính gần 14 triệu USD của cố nghệ sĩ được chuyển giao cho mẹ ruột của cô. Trong đó, căn biệt thự trị giá 4,2 triệu USD của cố nghệ sĩ ở ngoại thành Bắc Kinh cũng được giao cho mẹ của Châu Hải My toàn quyền quyết định.

Thay vì đưa tro cốt về quê nhà Hong Kong (Trung Quốc), Châu Hải My được an táng ở Bắc Kinh, nơi cô sinh sống, lập nghiệp hơn 20 năm. Tro cốt diễn viên được đặt tại nghĩa trang Thiên Thọ quận Xương Bình, Bắc Kinh (Đại Lộ Người Nổi Tiếng). Bia mộ của cô được gia đình khắc hình Chu Chỉ Nhược - nhân vật kinh điển trên màn ảnh trong Ỷ thiên đồ long ký do Châu Hải My thủ vai. Người hâm mộ có thể tới thăm cố nghệ sĩ tại nghĩa trang hoặc trên trang web trực tuyến của nghĩa trang.