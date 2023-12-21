Tro cốt Châu Hải My được đưa về Hong Kong, tâm nguyện cuối cùng của nữ diễn viên được gia đình hoàn thành

Sao quốc tế 21/12/2023 17:17

Ngày 20/12, HK01 đưa tin tro cốt của cố diễn viên Châu Hải My được gia đình đưa về Hong Kong (Trung Quốc).

Theo truyền thông Trung Quốc, tang lễ của nữ diễn viên Châu Hải My đã được hoàn tất và tổ chức riêng tư với sự tham gia của các thành viên trong gia đình. Cô qua đời vào ngày 11/12 vì bạo bệnh. 

Tro cốt của Châu Hải My được đưa về Hong Kong (Trung Quốc) để ở gần gia đình. Ngoài ra, người thân của nữ diễn viên cũng thực hiện tâm nguyện của ngôi sao nổi tiếng, chính là lo lắng chu toàn cho đàn thú cưng của cô. Những chú chó và mèo của cố nghệ sĩ cũng được đưa về Hong Kong để chăm sóc. 

Tro cốt Châu Hải My được đưa về Hong Kong, tâm nguyện cuối cùng của nữ diễn viên được gia đình hoàn thành - Ảnh 1

Trước đó, vào ngày 18/12, mẹ ruột thông báo đã lo liệu chu toàn cho hậu sự của ngôi sao Ỷ Thiên Đồ Long Ký. Tang lễ của Châu Hải My được tổ chức kín đáo, chỉ có sự tham gia của người thân. Về lý do không công khai thông tin tang lễ của Châu Hải My, mẹ cố nghệ sĩ chia sẻ rằng bà mong muốn giữ mãi hình ảnh đẹp của con gái trong lòng người hâm mộ.

 

Theo On, chị gái và em trai Châu Hải My đã từ chối thừa kế tài sản của cố diễn viên. Cho nên, gia tài của Châu Hải My sẽ được giao cho mẹ nữ nghệ sĩ quản lý.

Tro cốt Châu Hải My được đưa về Hong Kong, tâm nguyện cuối cùng của nữ diễn viên được gia đình hoàn thành - Ảnh 2

Châu Hải My qua đời ở tuổi 57, vào ngày 11/12. Theo hồ sơ cấp cứu, cô ngất xỉu ở nhà riêng. Khi được trợ lý phát hiện, nữ diễn viên đã nguy kịch. Lúc đưa tới bệnh viện, Châu Hải My đã không còn có thể cứu chữa được.

Trước khi mất, Châu Hải My sống kín tiếng, thi thoảng tham gia các hoạt động giải trí. Cô không có con và sống một mình trong biệt thự sang trọng ở Bắc Kinh (Trung Quốc). Theo HK01, Châu Hải My mắc bệnh cao huyết áp và Lupus ban đỏ trong nhiều năm. Trong đó căn bệnh Lupus ban đỏ khiến Châu Hải My bị suy giảm tiểu cầu, có hệ miễn dịch kém và thường xuất hiện vết bầm tím khắp người.

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Theo bệnh án bị lộ ra vào thời điểm, Châu Hải My được đưa tới bệnh viện, toàn thân ngôi sao quá cố lạnh cứng, đồng tử giãn, không có phản xạ với ánh sáng, không còn hơi thở, cơ thể có vết bầm tím. Vì thế, cái chết của Châu Hải My tạo nên nhiều nghi vấn.

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