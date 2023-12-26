Mới đây, trên MXH lan truyền đoạn clip ghi lại khoảnh khắc chú chó mà Châu Hải My nằm bất động, nước mắt lưng tròng, buồn bã trước những ngày nữ diễn viên bệnh nặng.

Theo đó, thời điểm Châu Hải My đăng tải clip được cho là lúc nữ diễn viên đang "chiến đấu" với bệnh tật, cô cho biết: “Hôm kia tôi ra ngoài làm việc, sau khi về thì nó như phát bệnh. Nó nằm trên chiếu không nói gì. Dù tôi có nói gì thì nó cũng rất chán nản, nước mắt lưng tròng, như thể có điều gì đó khó chịu. Sau đó tôi vỗ nhẹ, sờ vào hai chân sau của nó, nó kêu ré lên như đang đau đớn. Tôi còn nghĩ nó bị va phải cái gì đó trong lúc chơi khiến mình bị thương.

Châu Hải My sống 1 mình, lấy niềm vui là chăm sóc thú cưng Ngày hôm sau, nữ diễn viên đã đưa con chó đi khám bác sĩ nhưng kết luận không vấn đề gì: “Xương không có vấn đề gì cả, điều này rất bình thường. Tôi nghĩ nó có thể không vui”. Từ đây khán giả bắt đầu bàn tán chú chó này có thể đã linh cảm điều gì đó sắp xảy ra với Châu Hải My. Ngoài ra, khán giả còn cho rằng biểu tượng mũ đầu lâu mà Châu Hải My đội rất xui xẻo:"Chiếc mũ này thực sự giống với chất liệu mà người đã khuất ở đây đội, và nó cũng là một chiếc đầu lâu".

Chú chó cưng của nữ diễn viên Như đã đưa tin trước đó, thông tin “Chu Chỉ Nhược đẹp nhất màn ảnh” Châu Hải My không thể chiến thắng bệnh tật và từ giã cõi đời được cư dân mạng lan truyền vào ngày 11/12. Tuy nhiên đến ngày 12/12, phòng làm việc của nữ diễn viên mới xác nhận sự việc khiến dư luận bàng hoàng. Truyền thông Trung Quốc cho biết Châu Hải My được phát hiện ngất tại nhà riêng ở Bắc Kinh, sau đó được đưa vào bệnh viện trong tình trạng hôn mê nhưng không thể qua khỏi. Lần xuất hiện cuối cùng của Châu Hải My trước khi qua đời là tại chương trình tuyên truyền bảo vệ gấu trúc ở Nhã An, tỉnh Tứ Xuyên vào tháng 11. Cách đây vài ngày, cô vẫn chia sẻ hoạt động trên trang cá nhân và đón sinh nhật hôm 6/12. Mộ phần của nàng Chu Chỉ Nhược Gia đình, Khán giả, đồng nghiệp bày tỏ sự xót thương, gửi lời chia buồn đến ngôi sao nổi tiếng hưởng dương 57 tuổi. Mẹ của Châu Hải My viết trong bản thông cáo do công ty quản lý công bố: "Hải My thân yêu, mong con luôn được vui vẻ. Gia đình tự hào về con". Nguyên nhân cái chết của Châu Hải My không được tiết lộ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chau-hai-my-tung-ke-chuyen-thu-cung-co-bieu-hien-la-cm-rung-minh-vi-iem-bao-chang-lanh-truoc-ngay-nu-dien-vien-qua-oi-640258.html