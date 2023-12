Ngày hôm sau, nữ diễn viên đã đưa con chó đi khám bác sĩ nhưng kết luận không vấn đề gì: “Xương không có vấn đề gì cả, điều này rất bình thường. Tôi nghĩ nó có thể không vui”. Từ đây khán giả bắt đầu bàn tán chú chó này có thể đã linh cảm điều gì đó sắp xảy ra với Châu Hải My. Ngoài ra, khán giả còn cho rằng biểu tượng mũ đầu lâu mà Châu Hải My đội rất xui xẻo:"Chiếc mũ này thực sự giống với chất liệu mà người đã khuất ở đây đội, và nó cũng là một chiếc đầu lâu".

Chú chó cưng của nữ diễn viên

Như đã đưa tin trước đó, thông tin “Chu Chỉ Nhược đẹp nhất màn ảnh” Châu Hải My không thể chiến thắng bệnh tật và từ giã cõi đời được cư dân mạng lan truyền vào ngày 11/12. Tuy nhiên đến ngày 12/12, phòng làm việc của nữ diễn viên mới xác nhận sự việc khiến dư luận bàng hoàng.

Truyền thông Trung Quốc cho biết Châu Hải My được phát hiện ngất tại nhà riêng ở Bắc Kinh, sau đó được đưa vào bệnh viện trong tình trạng hôn mê nhưng không thể qua khỏi.

Lần xuất hiện cuối cùng của Châu Hải My trước khi qua đời là tại chương trình tuyên truyền bảo vệ gấu trúc ở Nhã An, tỉnh Tứ Xuyên vào tháng 11. Cách đây vài ngày, cô vẫn chia sẻ hoạt động trên trang cá nhân và đón sinh nhật hôm 6/12.

Mộ phần của nàng Chu Chỉ Nhược

Gia đình, Khán giả, đồng nghiệp bày tỏ sự xót thương, gửi lời chia buồn đến ngôi sao nổi tiếng hưởng dương 57 tuổi. Mẹ của Châu Hải My viết trong bản thông cáo do công ty quản lý công bố: "Hải My thân yêu, mong con luôn được vui vẻ. Gia đình tự hào về con". Nguyên nhân cái chết của Châu Hải My không được tiết lộ.