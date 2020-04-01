Yêu kiểu đàn ông này phụ nữ mất một đời để quên

Đó là chuyện chẳng ai muốn, cũng đành bất lực. Vì có những kiểu đàn ông đến là để khắc dấu trong lòng bạn, dù có ra đi cũng khiến bạn nhớ không dứt. Thế thì phải trách phụ nữ quá si tình, hay trách đàn ông có những người quá “cao tay”?

Có những người phụ nữ dẫu qua bao tháng năm, ngay cả khi đã lấy chồng vẫn giữ hình ảnh một người đàn ông khác trong lòng. Không phải là còn yêu, mà là chẳng thể quên được. Không phải còn lưu luyến, mà là như một vết tích khắc rất sâu, rất đậm.

Phụ nữ yêu kiểu đàn ông này một lần thì phải mất một đời để quên.

Quả thật, để là một người đàn ông khiến phụ nữ không tài nào quên được, không cần phải là người hoàn hảo. Mà quan trọng là người cho phụ nữ cảm giác hạnh phúc phút chốc mà nhớ hoài không thôi. Hoặc là người mang đến cho phụ nữ nỗi đau sâu sắc không thể lành lặn.

Phụ nữ yêu kiểu đàn ông này một lần thì phải mất một đời để quên - Ảnh minh họa: Internet

Người đàn ông dịu dàng, đặc biệt thấu hiểu

Khi đàn bà yêu họ luôn muốn được hiểu, được chiều. Sự dịu dàng của đàn ông là thứ thuốc mê phụ nữ tình nguyện uống cả đời. Sự thấu hiểu của đàn ông là món quà phụ nữ trân quý vô cùng.

Bởi thế, một người đàn ông dịu dàng sẽ cho phụ nữ những khoảnh khắc không bao giờ có thể quên được. Họ thấy mình được nâng niu như một cành bông, được đối xử ân cần chu đáo, được bảo vệ cẩn thận. Ở bên một người đàn ông thấu hiểu, phụ nữ như được nhìn thấu cả tâm can.

Phụ nữ luôn theo đuổi cảm giác an toàn cả đời. Mà điều này đàn ông dịu dàng, thấu hiểu luôn có thể chu toàn cho họ. Vì thấu hiểu nên đặc biệt chú ý, vì dịu dàng nên cách thể hiện ấm áp. Chỉ cần là chuyện bạn không thích, người đàn ông ấy sẽ không làm. Chỉ cần là mong muốn của bạn, dù không nói ra anh ấy cũng biết.

Thứ lưu lại nhiều nhất trong lòng phụ nữ chính là những cảm giác không gì có thể thay thế đó. Dù gặp người có điều kiện tốt hơn, họ cũng không thể quên được.

Người đàn ông yêu phụ nữ chân thành trong thời thanh xuân

Đặc biệt là chân tình của một người đàn ông, dù đã không còn gắn bó vẫn để lại những ký ức rõ nét với phụ nữ - Ảnh minh họa: Internet

Thanh xuân là thời gian đẹp nhất trong lòng phụ nữ. Và những gì chân thành nhất trong lúc ấy cũng khiến phụ nữ nhớ rất lâu. Đặc biệt là chân tình của một người đàn ông, dù đã không còn gắn bó vẫn để lại những ký ức rõ nét với phụ nữ.

Ở những năm thanh xuân tươi đẹp, người yêu bạn chân thành chắc chắn đã là người tốt nhất. Bạn còn cùng họ trải nghiệm tình yêu đầu đời, mới mẻ tươi mát và tràn đầy hy vọng. Tình yêu khi ấy nhiều dũng khí nhưng cũng rất đơn thuần. Không xen màu tham vọng, không chứa quá nhiều trách nhiệm thực tế.

Đến khi trưởng thành, cũng khó tìm được một người yêu bạn vô lo vô nghĩ. Cuối cùng chỉ còn lại hồi ức về một người từng yêu bạn chân thành nhất khi thanh xuân đang tươi mới và đẹp đẽ.

Người đàn ông tổn thương, bỏ rơi phụ nữ

Phụ nữ thường nhớ rất lâu người làm họ đau, hơn là người khiến họ vui - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ thường nhớ rất lâu người làm họ đau, hơn là người khiến họ vui. Có lẽ vì nỗi đau bao gồm cả sự không cam tâm mà day dứt khó quên.

Đó có thể là tổn thương vì bị phản bội hay bỏ rơi. Phụ nữ với loại thương tổn này thường nhớ rất lâu. Không phải vì còn yêu, còn lưu luyến nên nhớ, mà là cảm thấy ấm ức, không đáng, hoang phí thời gian và thanh xuân. Có thể là kiểu tự trách, kèm theo hình bóng của một người đã đối xử tệ bạc với mình. Hoặc là họ không bao giờ muốn quên, để luôn nhắc nhở bản thân đừng cho bất kì ai tổn thương mình như thế nữa.

Trong đời phụ nữ, yêu kiểu đàn ông này thì chính là tự khắc vào lòng mình khó quên. Nhưng hãy nhớ, đàn bà bản lĩnh yêu được thì quên được. Quên là tha thứ cho mình, cũng là cách để trả thù những ai làm mình tổn thương.