Nhìn vào đâu để biết một người đàn ông không còn yêu bạn?

Phụ nữ yêu 31/03/2020 05:00

Tình cảm của đàn ông lúc sâu thì khó nhìn, mà khi cạn thì dễ thấy. Nếu bạn nhìn thấy những điều này thì chính là khi đàn ông không yêu bạn nữa.

Nhìn vào những điều này, bạn sẽ biết khi đàn ông không yêu bạn nữa sẽ có dáng vẻ như thế nào…

Cách cư xử của anh ấy khi bạn gặp khó khăn

Nếu đàn ông còn yêu bạn, thì lúc vui cũng như khi buồn, lúc suôn sẻ cũng không khác gì khi khó khăn. Nếu trời yên biển lặng, thì họ sẽ cùng bạn ngắm bình minh, thưởng thức chiều tan, thoải mái không vướng bận. Nếu trời nổi giông gió, thì họ sẽ là mái hiên để bạn trú, là chiếc ô để bạn vượt mưa vượt gió. Bạn sẽ không cô đơn. Bạn sẽ thấy không sợ ngay cả khi đất trời tối mù.

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 Nếu đàn ông hết yêu bạn, thì ở những ngày chẳng yên bình đó bạn chỉ có một mình - Ảnh minh họa: Internet

Nhưng nếu đàn ông hết yêu bạn, thì ở những ngày chẳng yên bình đó bạn chỉ có một mình. Họ sẽ trách sao mọi chuyện không còn vui vẻ. Họ sẽ chỉ nhớ đến bản thân hơn là cho bạn một chỗ dựa. Họ có lẽ chẳng vội rời đi vì tự trọng của đàn ông không cho phép. Nhưng bạn có thể thấy lúc bạn phải đối đầu với khó khăn, họ sẽ không muốn xuất hiện bên bạn.

Muốn biết một người đàn ông yêu bạn thế nào, cứ nhìn xem lúc gian nan liệu anh ta có dịu dàng với bạn như trước.

Bạn có được sự ưu tiên của anh ấy?

Đàn ông càng trưởng thành sẽ càng có nhiều mối quan hệ, mong muốn, khát khao. Và giữa những điều đó, họ luôn dành vị trí đặc biệt ưu tiên cho một việc hay một người nào đó. Đó là vị trí họ chỉ dành cho những gì đặc biệt quý trọng nhất.

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Đàn ông có luôn dành sự ưu tiên cho bạn? Bạn luôn là người anh ấy dành thời gian, sự quan tâm hơn bất kì mối quan hệ nào? - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông có luôn dành sự ưu tiên cho bạn? Bạn luôn là người anh ấy dành thời gian, sự quan tâm hơn bất kì mối quan hệ nào? Bạn có phải là người anh ấy đặc biệt muốn chia sẻ mọi điều đầu tiên?

Với đàn ông, họ thực tế trong tình cảm vô cùng. Nếu bạn không là người quan trọng nhất, anh ấy sẽ không đầu tư tiền bạc, quan tâm, thời gian vào bạn. Nếu bạn là người anh ấy quý trọng nhất thì mọi sự ưu ái, ưu tiên đều sẽ bắt nguồn từ bạn.

Anh ấy có nhớ những lời bạn nói?

Đàn ông khi yêu thương ai đều nhớ kỹ những lời đối phương nói. Thậm chí, họ còn nhớ cả thói quen, những hành động vô thức của bạn. Đàn ông có trí nhớ cực tốt về đối tượng họ thật lòng trân quý. Vì đã dành tình cảm lớn vào bạn, nên họ sẽ luôn tập trung vào bạn, mọi điều đều tự khắc ghi nhớ.

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Đàn ông không còn yêu bạn thì dù là một lời nói bạn lặp lại nhiều lần họ cũng chẳng thể nhớ - Ảnh minh họa: Internet

Ngược lại, đàn ông không còn yêu bạn thì dù là một lời nói bạn lặp lại nhiều lần họ cũng chẳng thể nhớ. Bạn nói càng nhiều, họ càng thấy vô ích, phí lời. Bạn càng muốn họ khắc ghi, họ càng dễ quên. Trái tim của đàn ông khi yêu tự do sâu đậm bao nhiêu thì khi hết tình lại hẹp hòi cạn cùng bấy nhiêu.

Kỳ thực, khi đàn ông không yêu bạn nữa, bạn có làm gì thì họ cũng không để ý. Họ có thể vẫn sống bên bạn, nhưng với một trái tim vô cảm, thậm chí là lạnh lùng. Họ có thể vẫn nói thương bạn, nhưng từng hành động lời nói đều đã không còn vì bạn, cho riêng bạn.

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