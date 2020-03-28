5 cách hành xử của vợ khiến đàn ông không muốn về nhà

Không phải tự dưng đàn ông chán vợ. Nhiều người đàn ông không muốn về nhà, hay thậm chí ngoại tình là vì những cách hành xử này của phụ nữ.

Đây là những cách hành xử khiến đàn ông chán vợ, chỉ muốn ra ngoài chứ không muốn về nhà. Thiếu tinh tế trong những chuyện tế nhị Thực tế, nhiều người chồng ngoại tình vì họ có một người vợ thiếu tế nhị. Đàn ông cũng nhạy cảm chẳng khác gì phụ nữ, đặc biệt là những chuyện liên quan đến mặt mũi, sĩ diện. Những lời nói thiếu tinh tế của vợ có thể làm tổn thương tự ái của đàn ông. Đàn ông càng yêu vợ, nhẫn nhịn quá lâu vì vợ thì khi vượt quá giới hạn chịu đựng sẽ càng dễ ngoại tình hơn.

Một người vợ khôn ngoan sẽ nắm bắt những điểm nhạy cảm của chồng - Ảnh minh họa: Internet Một người vợ khôn ngoan sẽ nắm bắt những điểm nhạy cảm của chồng. Họ hiểu đàn ông tuy không nói ra nhưng có những giới hạn nhất định không được chạm vào. Khi phụ nữ có cách cư xử tinh tế, tôn trọng những giới hạn của chồng thì mới có thể giữ đàn ông cả đời. Hãy luôn đặt mình vào vị trí, tâm thế của chồng để hiểu anh ấy không thích hay mong muốn điều gì nhất. So với nhan sắc, đàn ông say mê sự tinh tế, tâm lý của phụ nữ hơn. Nói quá nhiều lần một chuyện Nhiều người vợ có thói quen này, thậm chí họ còn không nhận ra. Có thể chỉ là bạn không nhớ mình đã nói nhiều một chuyện như thế. Nhưng đàn ông sẽ luôn nhớ kỹ, và họ thấy mệt mỏi, chán nản khi phải nghe. Và nếu bạn chủ đích muốn nhắc nhở đàn ông thì cũng không nên. Đàn ông sẽ cảm thấy bị xem thường, thiếu tôn trọng khi bạn càm ràm như một người mẹ dạy dỗ con trai.

Một người vợ khôn ngoan luôn giữ lời nói của mình có giá trị với chồng. Chuyện càng quan trọng thì càng chỉ nên nói vừa phải. Quan trọng là cách thức nói phải kiên định, dứt khoát. Đàn ông sẽ không thay đổi vì bạn càm ràm quá nhiều. Nhưng họ sẽ chú ý khi bạn nói một cách dữ dội, kiên quyết nhất. Thường xuyên kiểm tra điện thoại Đàn ông không ai thích bị vợ quản thúc - Ảnh minh họa: Internet Đàn ông không ai thích bị vợ quản thúc. Thậm chí, họ nhạy cảm với những hành động, lời nói kiểm tra điện thoại của vợ. Một người vợ tinh tế sẽ biết cách giữ chồng khéo léo hơn. Dù rằng dấu hiệu ngoại tình thường xuất hiện trong điện thoại của đàn ông nhưng phụ nữ hãy khôn ngoan hơn. Hãy cho đàn ông cảm giác bạn tôn trọng chồng và chỉ kiểm tra điện thoại anh ấy một cách vô thức và không thường xuyên. Đàn ông đã muốn ngoại tình thì có trăm phương ngàn kế. Và chỉ có vợ thông minh mới khéo buộc họ “lòi” ra dấu vết. Không cho đàn ông không gian riêng Sau một ngày làm mệt mỏi, đàn ông thường muốn có thời gian riêng để nghỉ ngơi, thư giãn. Với những lúc này, phụ nữ đừng quá khó khăn với chồng. Nếu không phải là việc gì có hại đến sức khỏe hay gia đình, hãy để chồng thoải mái. Và đừng để chồng dành quá nhiều thời gian cho những thói quen, sở thích. Anh ấy còn phải có trách nhiệm dành thời gian cho gia đình. Chuyện bé xé ra to khi cãi nhau Nhiều người chồng cảm thấy khi cãi nhau vợ luôn làm lớn chuyện - Ảnh minh họa: Internet Nhiều người chồng cảm thấy khi cãi nhau vợ luôn làm lớn chuyện. Đàn ông thường nghĩ mọi chuyện đơn giản hơn phụ nữ. Họ không chú ý tiểu tiết, không thái quá trong cảm xúc, nhìn nhận mọi chuyện theo hướng logic. Người vợ thông minh luôn học cách thấu hiểu suy nghĩ của đàn ông. Họ không quá hời hợt nhưng biết đâu là quan điểm của chồng trong những cuộc cãi vả. Đơn giản nhưng vẫn giữ tình cảm sâu sắc, thấu tình đạt lý để cùng chồng giải quyết tranh cãi.

6 lý do bạn không nên chia sẻ chuyện vợ chồng cho bạn bè dù thân đến mấy Bạn bè thân có nghĩa là có thể chia sẻ mọi thứ. Nhưng đối với chuyện vợ chồng cãi nhau, chuyện riêng tư của hai người thì bạn nên cân nhắc khi chia sẻ với họ.

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