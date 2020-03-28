Khi hối lỗi quay về với vợ con, đàn ông ngoại tình vẫn giấu vợ 3 điều này

Phụ nữ yêu 28/03/2020 05:30

Người đàn ông ngoại tình dù quay về với vợ con vẫn có 3 điều luôn giấu giếm. Dẫu là người làm sai nhưng có chết họ cũng không để vợ biết.

Khi đàn ông ngoại tình, dẫu có tình nguyện quay về cũng là người đã từng thay lòng đổi dạ. Về với vợ con, trái tim, đôi mắt, sự chú ý của đàn ông với gia đình cũng không thể như trước. Và có những điều họ chẳng bao giờ thành thật với vợ.

Họ chưa quên hẳn nhân tình

Trí nhớ của đàn ông không ngắn hạn như phụ nữ nghĩ. Với những người phụ nữ từng bước qua đời họ, dù không sâu đậm lâu dài thì họ vẫn có ký ức riêng. Phụ nữ đã từng gắn bó về tình cảm hay tình dục đều để lại ấn tượng hay ký ức khó quên với đàn ông. Có thể họ sẽ không bao giờ quên, hoặc cần một thời gian dài để quên, nhưng tuyệt đối không thể quên hẳn.

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Phụ nữ đã từng gắn bó về tình cảm hay tình dục đều để lại ấn tượng hay ký ức khó quên với đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Nhưng một khi đã trở về, đàn ông phản bội sẽ không bao giờ thừa nhận điều này với vợ. Họ đã chọn quay về có nghĩa là muốn có lại gia đình, muốn nhận được thứ tha và thấu hiểu từ vợ. Ngay cả khi vẫn còn chút vương vấn với nhân tình, họ cũng sẽ cố gắng bù đắp.

Dù phụ nữ có chồng ngoại tình là một nỗi bất hạnh, nhưng hãy cho chồng thời gian để trở lại. Đàn ông cũng cần thời gian “bình phục” sau một cơn ngoại tình. Nếu bạn đã chọn thứ tha, hãy cùng chồng tìm lại cân bằng, lấp đầy khoảng trống từng có một người phụ nữ khác. Tha thứ không bao giờ là dễ dàng, chỉ khi bạn nghĩ đó là điều bạn thật sự muốn.

Chưa thể dành yêu thương tuyệt đối cho vợ

Đằng sau sự phản bội của chồng là sự thật khó chấp nhận rằng họ không còn yêu bạn như trước. Dù muốn hay không, bạn vẫn phải chấp nhận tình yêu của chồng từng dành cho người khác. Dẫu anh ấy có quay về thì cũng chưa thể yêu bạn như trước.

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Đó là di chấn của ngoại tình, chỉ có thể được hàn gắn bằng thời gian vợ chồng thấu hiểu, sẻ chia và vun đắp - Ảnh minh họa: Internet

Vì thế, trước khi phụ nữ quyết định tha thứ cho chồng, hãy hiểu rằng người đàn ông quay về sẽ không mang một trái tim dành hết cho bạn. Họ sẽ làm bạn thất vọng, thậm chí là tổn thương. Đó là di chấn của ngoại tình, chỉ có thể được hàn gắn bằng thời gian vợ chồng thấu hiểu, sẻ chia và vun đắp.

Họ cần thời gian

Nhiều người vợ nghĩ rằng chỉ cần họ gật đầu tha thứ thì chồng sẽ lại như trước. Nhưng đàn ông ngoại tình cần hai thứ ở vợ, là thời gian và sự bao dung. Họ cũng cần sắp xếp lại trái tim của mình sau một lần rung động. Họ cần vợ cho họ thấu hiểu để dần tìm lại bản thân khi trước có trách nhiệm và yêu thương vợ con.

Một khi đã tha thứ cho chồng ngoại tình, hãy nhẫn nhịn cho họ thêm thời gian. Mỗi kẻ tội đồ đều cần thời gian để sửa sai, thấu đáo suy nghĩ. Và sai lầm nhất của vợ là chì chiết lỗi sai của chồng. Điều đó chỉ nói lên rằng bạn không thể chấp nhận họ, bạn không cho họ cơ hội.

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Trong cuộc ngoại tình của đàn ông, phụ nữ luôn là người chịu nhiều tổn thương nhất - Ảnh minh họa: Internet

Trong cuộc ngoại tình của đàn ông, phụ nữ luôn là người chịu nhiều tổn thương nhất. Nhưng bạn cũng có lựa chọn, chấp nhận hoặc không. Mỗi lựa chọn đều phải trả một cái giá nhất định, đều cần bạn kiên trì và cố gắng. Quan trọng là, bạn thấy chọn lựa nào xứng đáng để thử và đánh đổi. Và đã chọn thì đừng bao giờ hối hận, đã chọn thì phải nỗ lực đến cùng, phụ nữ nhé!

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