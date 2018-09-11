Yêu đàn ông đã có vợ, làm sao để chia tay?

Phụ nữ yêu 11/09/2018 05:33

Tình yêu không biên giới, đôi khi nó vượt quá những giới hạn thông thường. Yêu một người đàn ông đã vợ không phải là trường hợp hiếm có. Tuy nhiên, hãy biết tiết chế để bản thân mình và những người trong cuộc được hạnh phúc. Làm thế nào để chia tay một người đàn ông đã có vợ?

Cuộc sống, đặc biệt trong tình yêu có những câu chuyện trái khoáy. Ngay cả chính những người trong cuộc cũng không thể hiểu được bản thân mình nên làm gì. Yêu một người đàn ông đã có gia đình là không nên. Chúng ta đều biết điều đó, nhưng thực tế không đơn giản so với những gì mình nghĩ.

Một người đàn ông hoàn hảo trong cách nhìn của mình sẽ khó có thể lướt qua một lần rồi thôi. Họ sẽ in đậm trong trí nhớ của bạn khiến cho bạn khó có thể quên được. Bạn đem lòng yêu họ, bạn muốn tìm hiểu cuộc sống, sở thích, thói quen, công việc của họ,… Cho đến khi bạn phát hiện ra họ đã có gia đình, thì tình cảm của bạn dành cho họ đã sâu đậm quá rồi.

Bạn sẽ tìm thấy một ai khác tốt hơn họ

Ai cũng muốn tìm được một người hoàn hảo trong góc nhìn của mình để yêu. Họ có thể không phải là người đẹp nhất, thành công nhất, giỏi giang và ấm áp nhất, nhưng họ là người bạn cảm thấy an toàn và được chở che khi ở cạnh.

Thật trớ trêu khi bạn tìm thấy người đàn ông như thế quá muộn. Một người đàn ông hoàn hảo trong mắt bạn lại đã có gia đình. Họ là người tốt nhất bạn từng thấy. Bạn thường xuyên nghĩ đến họ, yêu họ say đắm bất chấp sự thật rằng họ đã có người chung chăn gối.

Vấn đề sẽ khó giải quyết hơn nhiều nếu như họ cũng yêu bạn. Hai người bất chấp thực tế rằng người kia đã có gia đình để đến với nhau. Bạn không muốn làm tan vỡ hạnh phúc gia đình người khác, nhưng trong tình yêu, bước vào rồi khó có thể tìm thấy lối ra. Bạn sẽ cảm thấy mệt mỏi và khó khăn hơn nếu như cứ để mặc bản thân cuốn mình vào tình yêu ấy. Hãy tìm cho mình lối thoát, để không ai phải đau khổ…

Yêu đàn ông đã có vợ, làm sao để chia tay? - Ảnh 1
Có nhiều điều trái khoáy trong tình yêu mà chính người trong cuộc cũng không hiểu hết - Ảnh minh họa: Internet

Hãy đặt mình vào vị trí của người vợ có chồng ngoại tình

Phụ nữ truyền thống hay hiện đại đều cần một gia đình, một tổ ấm hẳn hoi. Đó là nơi có chồng, có vợ, có con cái. Đó là nơi mọi người có thể chia sẻ, an ủi và tạo ra niềm vui cho nhau. Thật khó để chấp nhận được người đàn ông mình rất yêu thương, người chung chăn gối với mình hằng đêm lại thương nhớ đến một người phụ nữ khác. Nếu bạn là người vợ, bạn sẽ đau khổ đến nhường nào khi biết được sự thật?

Trong tình yêu, hi sinh là thứ tình yêu vĩ đại nhất. Bạn có thể rất yêu người đàn ông ấy. Nhưng khi bạn đi quá xa với những giới hạn, mọi việc sẽ trở nên khó kiểm soát. Bạn sẽ gián tiếp tác động đến hạnh phúc gia đình của người khác, làm cho vợ họ đau khổ, con cái họ trở nên bất hạnh. Chắc hẳn, đó là điều không ai mong muốn.

Yêu đàn ông đã có vợ, làm sao để chia tay? - Ảnh 2
Hãy đặt mình vào vị trí của người vợ có chồng ngoại tình - Ảnh minh họa: Internet

Hãy buông bỏ càng sớm càng tốt

Tình yêu như mật ngọt. Khi quá say vì nó, bạn sẽ khó tìm thấy lối ra. Yêu một người đàn ông có vợ làm sao để chia tay. Thật khó khăn cho cả hai khi tình yêu đã trở nên lớn lao và bùng cháy mãnh liệt. Vì vậy, hãy chấp nhận buông bỏ càng sớm càng tốt.

Trong cuộc sống phức tạp và lắm bộn bề, không phải điều gì chúng ta mong muốn cũng có thể làm được. Bạn yêu một người và muốn có được họ trong đời. Nhưng có nhiều thứ bên ngoài tác động, ngăn cản bạn làm được điều đó. Thật khó để làm cho tất cả mọi người đều hạnh phúc. Nếu bản thân bạn cố gắng giành lấy người mình yêu trong khi họ đã có gia đình, có lẽ niềm hạnh phúc của bạn cũng không được trọn vẹn.

Yêu đàn ông đã có vợ, làm sao để chia tay? - Ảnh 3
Chấp nhận hi sinh cũng là một cách để yêu - Ảnh minh họa: Internet

Buông bỏ càng sớm càng tốt để mọi người đều có thể hạnh phúc. Có thể trong tương lai phía trước, có một người đàn ông tốt hơn vẫn đang chờ đợi bạn. Chỉ có điều bạn có sẵn sàng mở lòng mình ra để đón nhận họ hay không mà thôi. Hạnh phúc trọn vẹn chỉ có được khi bạn chấp nhận hi sinh hay đánh đổi một điều gì đó.

 

Khi đàn ông có mối quan hệ ngoài luồng

Khi đàn ông có mối quan hệ ngoài luồng

Đàn ông mà cứ khiến phụ nữ nghi hoặc về mối quan hệ ngoài luồng, phải mập mờ về tương lai của cả hai, thì trách sao phụ nữ khó đủ can trường để tin yêu hay cố gắng.

Xem thêm
Từ khóa:   đàn ông chia tay đàn ông có vợ yêu đàn ông đã có vợ

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Tâm sự 56 phút trước
Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 26 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Tâm sự 1 giờ 56 phút trước
Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Sao quốc tế 2 giờ 2 phút trước
Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 8 phút trước
Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 26 phút trước
Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Sao quốc tế 2 giờ 27 phút trước
Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 34 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 46 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 14/10/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 14/10/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 52 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này