Yêu đàn ông đã có vợ, làm sao để chia tay?

Một người đàn ông hoàn hảo trong cách nhìn của mình sẽ khó có thể lướt qua một lần rồi thôi. Họ sẽ in đậm trong trí nhớ của bạn khiến cho bạn khó có thể quên được. Bạn đem lòng yêu họ, bạn muốn tìm hiểu cuộc sống, sở thích, thói quen, công việc của họ,… Cho đến khi bạn phát hiện ra họ đã có gia đình, thì tình cảm của bạn dành cho họ đã sâu đậm quá rồi.

Cuộc sống, đặc biệt trong tình yêu có những câu chuyện trái khoáy. Ngay cả chính những người trong cuộc cũng không thể hiểu được bản thân mình nên làm gì. Yêu một người đàn ông đã có gia đình là không nên. Chúng ta đều biết điều đó, nhưng thực tế không đơn giản so với những gì mình nghĩ.

Thật trớ trêu khi bạn tìm thấy người đàn ông như thế quá muộn. Một người đàn ông hoàn hảo trong mắt bạn lại đã có gia đình. Họ là người tốt nhất bạn từng thấy. Bạn thường xuyên nghĩ đến họ, yêu họ say đắm bất chấp sự thật rằng họ đã có người chung chăn gối.

Ai cũng muốn tìm được một người hoàn hảo trong góc nhìn của mình để yêu. Họ có thể không phải là người đẹp nhất, thành công nhất, giỏi giang và ấm áp nhất, nhưng họ là người bạn cảm thấy an toàn và được chở che khi ở cạnh.

Vấn đề sẽ khó giải quyết hơn nhiều nếu như họ cũng yêu bạn. Hai người bất chấp thực tế rằng người kia đã có gia đình để đến với nhau. Bạn không muốn làm tan vỡ hạnh phúc gia đình người khác, nhưng trong tình yêu, bước vào rồi khó có thể tìm thấy lối ra. Bạn sẽ cảm thấy mệt mỏi và khó khăn hơn nếu như cứ để mặc bản thân cuốn mình vào tình yêu ấy. Hãy tìm cho mình lối thoát, để không ai phải đau khổ…

Có nhiều điều trái khoáy trong tình yêu mà chính người trong cuộc cũng không hiểu hết - Ảnh minh họa: Internet

Hãy đặt mình vào vị trí của người vợ có chồng ngoại tình

Phụ nữ truyền thống hay hiện đại đều cần một gia đình, một tổ ấm hẳn hoi. Đó là nơi có chồng, có vợ, có con cái. Đó là nơi mọi người có thể chia sẻ, an ủi và tạo ra niềm vui cho nhau. Thật khó để chấp nhận được người đàn ông mình rất yêu thương, người chung chăn gối với mình hằng đêm lại thương nhớ đến một người phụ nữ khác. Nếu bạn là người vợ, bạn sẽ đau khổ đến nhường nào khi biết được sự thật?

Trong tình yêu, hi sinh là thứ tình yêu vĩ đại nhất. Bạn có thể rất yêu người đàn ông ấy. Nhưng khi bạn đi quá xa với những giới hạn, mọi việc sẽ trở nên khó kiểm soát. Bạn sẽ gián tiếp tác động đến hạnh phúc gia đình của người khác, làm cho vợ họ đau khổ, con cái họ trở nên bất hạnh. Chắc hẳn, đó là điều không ai mong muốn.

Hãy đặt mình vào vị trí của người vợ có chồng ngoại tình - Ảnh minh họa: Internet

Hãy buông bỏ càng sớm càng tốt

Tình yêu như mật ngọt. Khi quá say vì nó, bạn sẽ khó tìm thấy lối ra. Yêu một người đàn ông có vợ làm sao để chia tay. Thật khó khăn cho cả hai khi tình yêu đã trở nên lớn lao và bùng cháy mãnh liệt. Vì vậy, hãy chấp nhận buông bỏ càng sớm càng tốt.

Trong cuộc sống phức tạp và lắm bộn bề, không phải điều gì chúng ta mong muốn cũng có thể làm được. Bạn yêu một người và muốn có được họ trong đời. Nhưng có nhiều thứ bên ngoài tác động, ngăn cản bạn làm được điều đó. Thật khó để làm cho tất cả mọi người đều hạnh phúc. Nếu bản thân bạn cố gắng giành lấy người mình yêu trong khi họ đã có gia đình, có lẽ niềm hạnh phúc của bạn cũng không được trọn vẹn.

Chấp nhận hi sinh cũng là một cách để yêu - Ảnh minh họa: Internet

Buông bỏ càng sớm càng tốt để mọi người đều có thể hạnh phúc. Có thể trong tương lai phía trước, có một người đàn ông tốt hơn vẫn đang chờ đợi bạn. Chỉ có điều bạn có sẵn sàng mở lòng mình ra để đón nhận họ hay không mà thôi. Hạnh phúc trọn vẹn chỉ có được khi bạn chấp nhận hi sinh hay đánh đổi một điều gì đó.