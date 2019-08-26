Vợ không thể cho 2 thứ này, sớm muộn gì chồng cũng theo người khác

Phụ nữ yêu 26/08/2019 05:21

Chồng ngoại tình là vì không có bản lĩnh giữ thủy chung với vợ. Nhưng sự thật là nếu vợ không thể có 2 thứ này thì sớm muộn gì chồng cũng ngoại tình.

Không ít người vợ hoàn toàn bất ngờ khi phát hiện chồng ngoại tình. Vì họ luôn một lòng với chồng, làm những gì họ cho là tốt nhất cho chồng. Nhưng thật ra, những gì vợ làm đôi khi lại không đủ, hoặc cho chồng không đúng cách, khiến chồng thấy thiếu thốn.

Phụ nữ nên nhìn lại xem mình đã cho chồng đủ 2 điều này chưa. Vì đàn ông có thể tìm đến người phụ nữ khác chỉ để được nhận 2 điều này.

Đủ nhu cầu tình dục

Một cuộc hôn nhân hạnh phúc không thể thiếu tình dục. Tình dục đúng nghĩa trong hôn nhân không chỉ là tiếp xúc thể xác cho có. Nhiều người vợ nghĩ chỉ cần chồng muốn thì mình “cho”, vậy là đủ với chồng. Nhưng thật ra, với đàn ông, tình dục phải hơn thế. Họ muốn vợ thể hiện sự mong muốn, yêu cầu hay đòi hỏi khi gần gũi họ. Tình dục phải là sự thăng hoa trong cả thể xác và tình cảm.

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Chồng ngoại tình vì thiếu thốn nhu cầu tình dục - Ảnh minh họa: Internet

Với đàn ông, sự hòa hợp trong tình dục một phần tạo nên sự hòa hợp trong tâm hồn và tình cảm vợ chồng. Một khi tình dục chỉ là những lần va chạm thể xác máy móc, tạm bợ thì sẽ không cho họ sự thỏa mãn. Họ đòi hỏi nhiều hơn sự thấu hiểu, sẻ chia và đáp ứng khi thân mật cùng vợ.

Đàn ông luôn muốn vợ có thể hiểu điều họ cần trong tình dục. Phụ nữ muốn giữ chồng nên xem đây là điều quan trọng trong hôn nhân. Khi không thể thăng xoa cảm xúc trong tình dục, có những giây phút gần gũi đặc biệt thì vợ chồng sẽ dần rời xa nhau.

Đủ nhu cầu nam tính

Vì thiếu nhu cầu này mà nhiều đàn ông ngoại tình. Và cũng không ít phụ nữ không hề nhận ra mình cho chồng thiếu điều này.

Nhu cầu nam tính của đàn ông là được công nhận, ghi nhận, được thấy bản thân giá trị và thỏa mãn trong hôn nhân. Đó có thể là những lúc họ cố gắng để khiến bạn vui vẻ, hài lòng và chỉ muốn nhận được lời cảm ơn và hứng thú từ bạn. Hay những khi họ muốn thấy sự tự hào, trân trọng ở bạn, bằng thể hiện hay hành động.

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Phụ nữ muốn giữ chồng không ngoại tình thì phải cho anh ấy nhu cầu nam tính - Ảnh minh họa: Internet

Nhiều phụ nữ thường quên những lời cảm ơn, khen ngợi dành cho người bạn đời của mình. Họ xem những gì chồng làm là một trách nhiệm đương nhiên. Khi dần mất sự lãng mạn, gần gũi ban đầu sẽ khiến hôn nhân trở nên thiếu thốn lửa yêu.

Với đàn ông, họ có một nhu cầu là khiến vợ vui vẻ và tự hào. Khi thấy được sự thể hiện vui vẻ và biết ơn của vợ, họ mới thấy thỏa mãn. Ngược lại, những gì họ làm không được vợ công nhận, họ sẽ thấy tổn thương. Từ đó, họ muốn tìm một người phụ nữ khác cho họ cảm giác là một người đàn ông chân chính.

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Chồng ngoại tình thì chắc chắn là anh ấy sai nhiều hơn. Nhưng hôn nhân một khi có vết nứt thì sẽ từ phía hai người - Ảnh minh họa: Internet

Bởi thế, nếu có ngày phát hiện chồng phản bội phụ nữ nên nhìn lại xem liệu bản thân có cho chồng thiếu những nhu cầu trên không? Hay cuộc hôn nhân lâu ngày của bạn đã thiếu điều gì mà bạn không biết?

Chồng ngoại tình thì chắc chắn là anh ấy sai nhiều hơn. Nhưng hôn nhân một khi có vết nứt thì sẽ từ phía hai người.

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Từ khóa:   chồng phản bội hôn nhân hạnh phúc

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