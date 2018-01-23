Vợ khôn ngoan chớ dại phạm phải những điều này nếu không muốn chồng xa lánh

Hôn nhân muốn bền vững và hạnh phúc, trách nhiệm của người vợ trong gia đình vô cùng quan trọng. Bởi vậy, bạn phải biết cách cư xử và giữ gìn hạnh phúc của mình. Đừng vì nóng giận mà làm tổn thương người đầu ấp tay gối. Đàn ông luôn kỳ vọng và khao khát yêu thương từ người phụ nữ. Vì thế, chị em đừng bao giờ làm những điều này nếu muốn hôn nhân hạnh phúc.

Phụ nữ thường hay khóc. Họ sống thiên về tình cảm nên dễ rơi nước mắt. Tuy nhiên, bạn có thể khóc nhưng tuyệt đối đừng “bán rẻ” những giọt nước mắt của mình. Nước mắt của phụ nữ quý giá lắm, chỉ nên khóc đúng lúc, đừng phung phí vì người không xứng đáng. Ngoài ra, đàn ông sẽ không bao giờ muốn ở bên người phụ nữ cứ khóc lóc ỉ ôi suốt ngày. Đừng khiến anh ấy phải mệt mỏi và chán bạn. Hãy dùng nước mắt của bạn cho những tình huống phù hợp.

Bạn phải có chính kiến của mình, đừng nghe theo răm rắp những điều chồng nói. Đàn ông cực kỳ ghét những người không có quan điểm và luôn sống dựa dẫm vào người khác. Dù có thương đến mấy, bạn cũng tuyệt đối đừng nghe lời chàng nói một cách vô tội vạ. Thử nghĩ, nếu cứ làm theo những điều chồng bảo, bạn có mệt mỏi không? Không ai muốn làm con rối cả, hãy sống có lập trường một chút, chắc chắn bạn sẽ hạnh phúc.

Là phụ nữ phải có chính kiến, đừng chỉ làm theo những lời chồng nói - Ảnh minh họa: Internet

Đừng "chuyện bé xé ra to"

Chuyện gì cũng có hướng giải quyết, bạn đừng làm quá mọi chuyện. Nếu anh ấy phạm sai lầm, bạn hãy nhẹ nhàng khuyên nhủ, cùng chồng vượt qua khó khăn. Bạn càng nóng nảy, lớn tiếng quát mắng chồng, anh ấy sẽ càng thấy chướng tai. Bởi đàn ông rất ghét những người nói nhiều, hay làm lớn mọi chuyện.

Đừng dùng con cái để níu chân đàn ông

Có nhiều người phụ nữ luôn dùng con cái để níu giữ người chồng. Bạn nên nhớ, con cái là những đứa trẻ ngây thơ, vô tội, đừng kéo chúng vào cuộc chiến của cả hai. Đừng mang những đứa con của mình để đánh đổi và van xin tình yêu của đàn ông. Điều này chỉ khiến cuộc sống hôn nhân của bạn càng thêm mệt mỏi.

Đừng ăn mặc hở hang để thu hút đàn ông

Hãy ăn mặc theo cách mà bạn cảm thấy thoải mái nhất. Đừng cố gắng khoe cơ thể để thu hút sự chú ý của đàn ông. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến danh dự của bạn mà còn khiến chồng khó chịu. Không phải cứ ăn mặc hở hang là đẹp. Có những người ăn mặc kín đáo nhưng vẫn rất thu hút người khác. Vẻ bề ngoài đẹp không thể nói lên nhân cách của một con người, chỉ có vẻ đẹp tâm hồn là tồn tại mãi mãi.

Đừng bao biện cho những sai lầm của mình

Đừng cố biến mình thành người hoàn hảo trong mắt người khác. Hãy sống thật với chính mình, sai thì sửa. Khi mắc lỗi, bạn phải nhận ra mình sai ở đâu và tìm cách khắc phục, đừng vội đổ lỗi cho người khác. Đàn ông luôn trân trọng những phụ nữ dũng cảm đứng ra nhận sai lầm.

Đừng nhắc đi nhắc lại những khuyết điểm của anh ấy

Khi anh ấy mắc sai lầm hoặc ngoại tình, bạn hãy cố gắng tha thứ. Nếu đã tha thứ thì đừng nhắc đi nhắc lại những lỗi lầm đó sau này. Tuyệt đối đừng mang sai lầm của anh ấy ra giễu cợt, điều đó sẽ ảnh hưởng đến lòng tự trọng của chồng. Trong chuyện giường chiếu cũng vậy, bạn đừng bao giờ nói rằng chồng vô dụng, thiếu kinh nghiệm. Đàn ông không bao giờ chịu được sự đả kích này. Thậm chí, họ sẵn sàng rời xa người phụ nữ luôn chê bai mình.