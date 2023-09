Vợ cứ vô tư làm điều này thì đừng trách sao chồng ham của lạ!

Làm mất mặt chồng trước mặt người khác

Đàn ông luôn có sĩ diện và lòng tự trong rất cao. Họ sẽ không bao giờ chấp nhận được chuyện bị chê bai , than phiền trước mặt nhiều người. Và nếu vợ cứ vô tư làm việc này nhiều lần, chồng sẽ dần thấy mỏi mệt và chán nản.

Vợ khôn dù có giận thế nào cũng chỉ khi có hai người mới lựa lời để chồng biết mình sai ở đâu. Đàn ông, dù có sai vẫn muốn nghe lời nhẹ nhàng từ người phụ nữ của mình. Và phải nhớ, mục đích cuối cùng của bạn là để chồng biết mình sai ở đâu để sửa, chứ không phải là trách móc, chì chiết. Lời của phụ nữ nhẹ nhàng, dễ nghe một chút mà nhà cửa yên ổn cũng là nên.

Không coi trọng lời nói của chồng

Đàn ông luôn đóng vai trò trụ cột trong gia đình. Và bạn đừng bao giờ quên vai trò quan trọng này của anh ấy. Chồng bạn có thể làm sai, có thể có lỗi lầm nhưng đừng dại mà coi thường lời nói của anh ấy. Hãy luôn giữ thái độ tôn trọng lời nói của chồng. Dù rằng, sẽ có lúc bạn không đồng ý với những điều anh ấy nói thì cũng hãy kiên nhẫn, từ tốn giải thích để anh ấy hiểu. Nếu bạn khiến chồng có cảm giác mình không được tôn trọng, không là trụ cột trong gia đình thì sẽ có lúc anh ấy muốn trở thành người đàn ông của ai đó khác.

Hãy luôn giữ thái độ tôn trọng lời nói của chồng - Ảnh minh họa: Internet

So sánh chồng với người khác

Không ai thích bị so sánh với người khác, đàn ông lại cực kì không thích điều này. Đàn ông sẽ cảm thấy thua kém, thậm chí là tổn thương lòng tự trọng khi bị vợ so sánh với người khác. Do đó, đừng bao giờ so sánh chồng với bất cứ ai. Chồng bạn là duy nhất. Nếu anh ấy có sai, có chưa tốt ở đâu thì hãy từ tốn khuyên nhủ, đừng để vợ chồng bất hòa vì những lời nói không hay.

Không biết chăm sóc mình

Đàn ông nào cũng muốn thấy vợ tươm tất và xinh đẹp. Và lý do tiềm tàng khiến chồng ra ngoài ham muốn của lạ cũng bắt nguồn từ việc họ chán nhìn hình ảnh vợ luộm thuộm, bê bối. Dù khi làm vợ, làm mẹ, phụ nữ khó tránh những bận rộn không còn thời gian cho bản thân nhưng phải nhớ việc chăm chút bản thân cũng là cách để giữ gia đình hạnh phúc. Hãy cố gắng dành chút ít thời gian mỗi ngày để khiến mình gọn gàng và xinh đẹp nhất có thể. Phải nhớ, phụ nữ đẹp luôn có quà!