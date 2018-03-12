Vợ cứ vô tư làm điều này thì đừng trách sao chồng ham của lạ!

Phụ nữ yêu 12/03/2018 05:30

Nhiều phụ nữ không nhận ra lý do chồng muốn ly hôn không hẳn là vì đã hết tình cảm hay đã yêu người khác, mà chỉ đơn giản là vì đã không chịu được khi vợ cứ vô tư làm những điều này.

Kiểm soát quá mức

Đàn ông dù khi còn yêu hay đã lấy nhau, họ luôn muốn được tự do. Và không người đàn ông nào thích người phụ nữ của mình quản thúc quá mức, như hỏi anh ấy đi đâu, làm gì mọi lúc mọi nơi. Vì đàn ông luôn muốn giữ một khoảng không riêng để gặp gỡ bạn bè, dành thời gian cho đam mê hay sự nghiệp. Nhiều ông chồng cũng không khó chịu mấy khi bị vợ kiểm soát nhiều như thế, nhưng lại có phần không vui khi vợ không đủ lòng tin ở mình.

Phụ nữ nên nhớ, giữ chồng thì không phải giữ cả cuộc sống của họ mà là giữ trái tim họ luôn muốn quay về với mình dù đi đâu đi chăng nữa. Làm vợ, không quá mù quáng để chồng có cơ hội lừa dối mình nhưng phải đủ lòng tin để chồng không cảm thấy mỏi mệt vì những ràng buộc, quản thúc.

Vợ cứ vô tư làm điều này thì đừng trách sao chồng ham của lạ! - Ảnh 1
Phụ nữ nên nhớ, giữ chồng thì không phải giữ cả cuộc sống của họ mà là giữ trái tim họ - Ảnh minh họa: Internet

Cư xử tệ

Phụ nữ cư xử tệ chính là ăn nói khó nghe, không tinh tế khôn khéo. Đàn ông sẽ thấy mất thể diện khi có người vợ thế này. Thậm chí họ sẽ dần chán nản, nhạt dần tình cảm khi vợ không biết cư xử đúng mực.

Do đó, phụ nữ nên tự trau dồi cách ứng xử trong hành động và ăn nói hằng ngày của mình. Một người vợ khéo léo trong ăn nói, sâu sắc trong xử sự luôn khiến chồng vừa thương vừa nể hết lòng.

Làm mất mặt chồng trước mặt người khác

Đàn ông luôn có sĩ diện và lòng tự trong rất cao. Họ sẽ không bao giờ chấp nhận được chuyện bị chê bai , than phiền trước mặt nhiều người. Và nếu vợ cứ vô tư làm việc này nhiều lần, chồng sẽ dần thấy mỏi mệt và chán nản.

Vợ khôn dù có giận thế nào cũng chỉ khi có hai người mới lựa lời để chồng biết mình sai ở đâu. Đàn ông, dù có sai vẫn muốn nghe lời nhẹ nhàng từ người phụ nữ của mình. Và phải nhớ, mục đích cuối cùng của bạn là để chồng biết mình sai ở đâu để sửa, chứ không phải là trách móc, chì chiết. Lời của phụ nữ nhẹ nhàng, dễ nghe một chút mà nhà cửa yên ổn cũng là nên.

Không coi trọng lời nói của chồng

Đàn ông luôn đóng vai trò trụ cột trong gia đình. Và bạn đừng bao giờ quên vai trò quan trọng này của anh ấy. Chồng bạn có thể làm sai, có thể có lỗi lầm nhưng đừng dại mà coi thường lời nói của anh ấy. Hãy luôn giữ thái độ tôn trọng lời nói của chồng. Dù rằng, sẽ có lúc bạn không đồng ý với những điều anh ấy nói thì cũng hãy kiên nhẫn, từ tốn giải thích để anh ấy hiểu. Nếu bạn khiến chồng có cảm giác mình không được tôn trọng, không là trụ cột trong gia đình thì sẽ có lúc anh ấy muốn trở thành người đàn ông của ai đó khác.

Vợ cứ vô tư làm điều này thì đừng trách sao chồng ham của lạ! - Ảnh 2
Hãy luôn giữ thái độ tôn trọng lời nói của chồng - Ảnh minh họa: Internet

So sánh chồng với người khác

Không ai thích bị so sánh với người khác, đàn ông lại cực kì không thích điều này. Đàn ông sẽ cảm thấy thua kém, thậm chí là tổn thương lòng tự trọng khi bị vợ so sánh với người khác. Do đó, đừng bao giờ so sánh chồng với bất cứ ai. Chồng bạn là duy nhất. Nếu anh ấy có sai, có chưa tốt ở đâu thì hãy từ tốn khuyên nhủ, đừng để vợ chồng bất hòa vì những lời nói không hay.

Không biết chăm sóc mình

Đàn ông nào cũng muốn thấy vợ tươm tất và xinh đẹp. Và lý do tiềm tàng khiến chồng ra ngoài ham muốn của lạ cũng bắt nguồn từ việc họ chán nhìn hình ảnh vợ luộm thuộm, bê bối. Dù khi làm vợ, làm mẹ, phụ nữ khó tránh những bận rộn không còn thời gian cho bản thân nhưng phải nhớ việc chăm chút bản thân cũng là cách để giữ gia đình hạnh phúc. Hãy cố gắng dành chút ít thời gian mỗi ngày để khiến mình gọn gàng và xinh đẹp nhất có thể. Phải nhớ, phụ nữ đẹp luôn có quà!

Những câu nói của vợ chỉ khiến chồng ‘phát điên’ tức thì!

Những câu nói của vợ chỉ khiến chồng ‘phát điên’ tức thì!

Nhiều chị em không hề hay biết đây là những câu nói dễ khiến chồng “phát điên” nhất!

Xem thêm
Từ khóa:   đàn ông chán phụ nữ

TIN MỚI NHẤT

Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

Đời sống 40 phút trước
Loại nước ép giàu vitamin C giúp cải thiện sức đề kháng và những điều cần lưu ý

Loại nước ép giàu vitamin C giúp cải thiện sức đề kháng và những điều cần lưu ý

Dinh dưỡng 1 giờ 5 phút trước
TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

Đời sống 1 giờ 34 phút trước
3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay sau ngày 14/10/2026

3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay sau ngày 14/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 34 phút trước
Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 37 phút trước
Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Đời sống 1 giờ 43 phút trước
Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Đời sống 1 giờ 54 phút trước
NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đời sống 1 giờ 59 phút trước
An Giang: Cháu trai đột nhập nhà, trói cô ruột rồi cướp gần 5 cây vàng trị giá 400 triệu đồng

An Giang: Cháu trai đột nhập nhà, trói cô ruột rồi cướp gần 5 cây vàng trị giá 400 triệu đồng

Đời sống 2 giờ 32 phút trước
Lưu Diệc Phi bị đồn hét tiền thù lao khủng 50 triệu NDT, thực hư ra sao?

Lưu Diệc Phi bị đồn hét tiền thù lao khủng 50 triệu NDT, thực hư ra sao?

Sao quốc tế 2 giờ 36 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này