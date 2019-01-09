Vợ có 4 thứ này chính là của báu trời cho, chồng hãy giữ thật chặt

Phụ nữ yêu 09/01/2019 15:10

Không phải cơ ngơi đồ sộ, sự nghiệp thăng tiến, người vợ thế này mới là tài sản vô giá mà đàn ông phải ra sức giữ gìn, trân trọng.

Cả đời đàn ông cứ mãi đắm chìm trong những khát khao danh vọng mà quên mất rằng, có được người vợ thế này mới là điều quý giá nhất.

Vợ có 4 thứ này chính là của báu trời cho, chồng hãy giữ thật chặt - Ảnh 1
Một nàng dâu biết cách ứng xử, giải quyết mâu thuẫn giữa các thành viên trong gia đình chính là người vợ hiền, dâu thảo người chồng nào cũng ước ao có được - Ảnh minh họa: Internet

1. Hiếu thuận với cha mẹ chồng

Chẳng phụ nữ nào có thể yêu thương bố mẹ chồng như bố mẹ đẻ của mình, đấy là điều chắc chắn. Thế nhưng, một nàng dâu biết cách ứng xử, giải quyết mâu thuẫn giữa các thành viên trong gia đình chính là người vợ hiền, dâu thảo người chồng nào cũng ước ao có được.

Nàng chấp nhận nhún nhường để không làm phiền lòng mẹ chồng, không làm mất hòa khí. Cũng vậy, cô ấy quan tâm, chăm sóc mọi người hết lòng nên chắc chắn sẽ nhận lại tấm chân tình của bố mẹ chồng. Với đàn ông, chỉ cần có được một gia đình hòa thuận, trong ấm ngoài êm chính là phúc phần vô giá. Khi ấy, họ chỉ cần chí thú làm ăn mà chẳng phải lấn cấn bất cứ điều gì vì đã có vợ cáng đáng mọi thứ.

Vợ có 4 thứ này chính là của báu trời cho, chồng hãy giữ thật chặt - Ảnh 2
Nếu vợ là người có công việc ổn định, có sự nghiệp riêng và làm ra tiền thì cô ấy hoàn toàn có thể chung tay gầy dựng kinh tế cùng chồng - Ảnh minh họa: Internet

2. Tự lập, có công việc ổn định

Nếu lấy phải người vợ sống ích kỷ, ưa hưởng thụ và lười lao động thì đàn ông sẽ phải nai lưng làm việc để nuôi cả gia đình. Khi ấy, gánh nặng kinh tế, cơm áo gạo tiền đè nặng nhưng không có người sẻ chia, vun đắp sẽ khiến chồng thêm mệt mỏi, chán chường.

Ngược lại, nếu vợ là người có công việc ổn định, có sự nghiệp riêng và làm ra tiền thì cô ấy hoàn toàn có thể chung tay gầy dựng kinh tế cùng chồng. Người xưa có câu "đồng vợ đồng chồng tát biển đông cũng cạn", vợ chồng cùng kiếm tiền sẽ giúp con cái sung túc, đủ đầy và thoải mái hơn.

Vợ có 4 thứ này chính là của báu trời cho, chồng hãy giữ thật chặt - Ảnh 3
"Lạt mềm buộc chặt” sẽ khiến dù mỡ dâng miệng mèo đàn ông cũng nhất quyết chối từ mà về bên gia đình nhỏ - Ảnh minh họa: Internet

3. Tin tưởng chồng

Nếu lấy phải người vợ cuồng ghen, thích kiểm soát chồng đàn ông sẽ vô cùng mệt mỏi. Bởi lẽ khi ấy, họ đi đâu, với ai, làm gì cũng bị điều tra, soi mói và bắt phải khai báo mỗi khi ra đường. Lòng nghi kỵ ấy lâu dần sẽ khiến người chồng bức bối, khó chịu và muốn thoát khỏi cuộc hôn nhân tù túng.

Một người vợ tin tưởng chồng, “lạt mềm buộc chặt” sẽ khiến dù mỡ dâng miệng mèo đàn ông cũng nhất quyết chối từ mà về bên gia đình nhỏ.

Vợ có 4 thứ này chính là của báu trời cho, chồng hãy giữ thật chặt - Ảnh 4
Người vợ giữ được sự hấp dẫn trong mắt chồng sẽ giúp cuộc hôn nhân luôn mặn nồng theo năm tháng - Ảnh minh họa: Internet

4. Chăm làm đẹp

Nếu nghĩ đàn ông không thích vợ chăm chút ngoại hình, ăn diện sau khi kết hôn thì chị em đã nhầm. Thực chất, với phái mạnh một người vợ biết làm đẹp, chăm chút cho bản thân sẽ khiến họ hãnh diện, tự hào với mọi người.

Hơn cả, đấy còn là cách người vợ giữ được sự hấp dẫn trong mắt chồng, giúp cuộc hôn nhân luôn mặn nồng theo năm tháng.

Không ngờ đây lại là mẫu phụ nữ 'ĐẮT GIÁ' nhất trong mắt đàn ông

Không ngờ đây lại là mẫu phụ nữ 'ĐẮT GIÁ' nhất trong mắt đàn ông

Không phải khuôn mặt xinh đẹp hay vóc dáng bốc lửa, đây mới là mẫu phụ nữ không cần “bỏ bùa” cũng dư sức khiến đàn ông say đứ đừ, bị mê hoặc cả đời.

Xem thêm
Từ khóa:   phụ nữ hấp dẫn đàn ông yêu vợ bí kíp giữ chồng

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Tâm sự gia đình 3 giờ 7 phút trước
Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Dinh dưỡng 3 giờ 37 phút trước
Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Đời sống 4 giờ 12 phút trước
Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Hậu trường 4 giờ 37 phút trước
Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Xã hội 4 giờ 50 phút trước
Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Đời sống 5 giờ 19 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Đời sống 5 giờ 42 phút trước
Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 7 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 7 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 7 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này