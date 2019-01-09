Vợ có 4 thứ này chính là của báu trời cho, chồng hãy giữ thật chặt

Cả đời đàn ông cứ mãi đắm chìm trong những khát khao danh vọng mà quên mất rằng, có được người vợ thế này mới là điều quý giá nhất.

Nàng chấp nhận nhún nhường để không làm phiền lòng mẹ chồng, không làm mất hòa khí. Cũng vậy, cô ấy quan tâm, chăm sóc mọi người hết lòng nên chắc chắn sẽ nhận lại tấm chân tình của bố mẹ chồng. Với đàn ông, chỉ cần có được một gia đình hòa thuận, trong ấm ngoài êm chính là phúc phần vô giá. Khi ấy, họ chỉ cần chí thú làm ăn mà chẳng phải lấn cấn bất cứ điều gì vì đã có vợ cáng đáng mọi thứ.

Chẳng phụ nữ nào có thể yêu thương bố mẹ chồng như bố mẹ đẻ của mình, đấy là điều chắc chắn. Thế nhưng, một nàng dâu biết cách ứng xử, giải quyết mâu thuẫn giữa các thành viên trong gia đình chính là người vợ hiền, dâu thảo người chồng nào cũng ước ao có được.

Nếu vợ là người có công việc ổn định, có sự nghiệp riêng và làm ra tiền thì cô ấy hoàn toàn có thể chung tay gầy dựng kinh tế cùng chồng - Ảnh minh họa: Internet

2. Tự lập, có công việc ổn định

Nếu lấy phải người vợ sống ích kỷ, ưa hưởng thụ và lười lao động thì đàn ông sẽ phải nai lưng làm việc để nuôi cả gia đình. Khi ấy, gánh nặng kinh tế, cơm áo gạo tiền đè nặng nhưng không có người sẻ chia, vun đắp sẽ khiến chồng thêm mệt mỏi, chán chường.

Ngược lại, nếu vợ là người có công việc ổn định, có sự nghiệp riêng và làm ra tiền thì cô ấy hoàn toàn có thể chung tay gầy dựng kinh tế cùng chồng. Người xưa có câu "đồng vợ đồng chồng tát biển đông cũng cạn", vợ chồng cùng kiếm tiền sẽ giúp con cái sung túc, đủ đầy và thoải mái hơn.

"Lạt mềm buộc chặt” sẽ khiến dù mỡ dâng miệng mèo đàn ông cũng nhất quyết chối từ mà về bên gia đình nhỏ - Ảnh minh họa: Internet

3. Tin tưởng chồng

Nếu lấy phải người vợ cuồng ghen, thích kiểm soát chồng đàn ông sẽ vô cùng mệt mỏi. Bởi lẽ khi ấy, họ đi đâu, với ai, làm gì cũng bị điều tra, soi mói và bắt phải khai báo mỗi khi ra đường. Lòng nghi kỵ ấy lâu dần sẽ khiến người chồng bức bối, khó chịu và muốn thoát khỏi cuộc hôn nhân tù túng.

Một người vợ tin tưởng chồng, “lạt mềm buộc chặt” sẽ khiến dù mỡ dâng miệng mèo đàn ông cũng nhất quyết chối từ mà về bên gia đình nhỏ.

Người vợ giữ được sự hấp dẫn trong mắt chồng sẽ giúp cuộc hôn nhân luôn mặn nồng theo năm tháng - Ảnh minh họa: Internet

4. Chăm làm đẹp

Nếu nghĩ đàn ông không thích vợ chăm chút ngoại hình, ăn diện sau khi kết hôn thì chị em đã nhầm. Thực chất, với phái mạnh một người vợ biết làm đẹp, chăm chút cho bản thân sẽ khiến họ hãnh diện, tự hào với mọi người.

Hơn cả, đấy còn là cách người vợ giữ được sự hấp dẫn trong mắt chồng, giúp cuộc hôn nhân luôn mặn nồng theo năm tháng.