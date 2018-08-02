Vợ có 1 trong 4 đặc điểm này chính là báu vật trời cho, chồng hãy giữ thật chặt

Phụ nữ yêu 02/08/2018 14:51

Một người vợ có những đặc điểm này chính là kho báu vô giá, chồng càng yêu chiều vợ phúc khí càng vượng phát, giàu sang một đời.

Một người vợ tốt là người “vượng phu ích tử”, không chỉ giúp chồng làm ăn thịnh vượng, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió mà còn là một người mẹ toàn năng, chăm sóc, nuôi dạy con cái nên người. Vậy nên, nếu lấy được người vợ “vàng mười” dưới đây, đàn ông hãy ăn mừng ngay:

Vợ có 1 trong 4 đặc điểm này chính là báu vật trời cho, chồng hãy giữ thật chặt - Ảnh 1
Vợ không vì thấy chồng làm được nhiều tiền mà “xài sang”, luôn ý thức quản lý tài chính khoa học chính là cách cô ấy trân trọng công sức của bạn - Ảnh minh họa: Internet

1. Chi tiêu hợp lý, không hoang phí

Một người vợ không vì thấy chồng nghèo khó mà rời đi, không vì thấy chồng thất bại mà buông tay chính là người vợ tốt. Nàng hiểu rằng, khi đồng cam cộng khổ, nắm tay nhau vượt qua những dông bão cuộc đời, những cơ cực tận cùng thì cả hai đã vượt qua phép thử của số phận. Từ đây, gia đình bạn sẽ luôn hòa thuận ấm êm, vợ chồng bảo bọc chở che nhau sống những ngày hạnh phúc đến cuối đời.

Chưa kể, vợ không vì thấy chồng làm được nhiều tiền mà “xài sang”, luôn ý thức quản lý tài chính khoa học chính là cách cô ấy trân trọng công sức của bạn. Bởi vợ biết rằng, chồng đã vất vả thế nào để kiếm tiền, hoang phí sẽ có lỗi vô cùng.

Vợ có 1 trong 4 đặc điểm này chính là báu vật trời cho, chồng hãy giữ thật chặt - Ảnh 2
Nhờ trong ấm ngoài êm, đàn ông chỉ việc tập trung làm việc, gầy dựng sự nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

2. Hiếu thảo với mẹ cha

Khi chọn vợ, đàn ông không cần phải lấy một người phụ nữ có ba vòng bốc lửa, có khuôn mặt xinh đẹp hay gia thế giàu có. Bạn chỉ cần cưới một cô gái hiếu thảo về làm vợ thì chắc chắn hôn nhân sẽ hạnh phúc vô vàn, gia đình ngày càng hưng thịnh.

Bởi hiếu thảo với cha mẹ mình  nên vợ sẽ đối xử tử tế với cha mẹ chồng, sẽ làm mọi điều để giữ hòa khí gia đình, sẽ không bao giờ khiến chồng khó xử hay phải lựa chọn giữa vợ hay mẹ ruột của mình. Nhờ trong ấm ngoài êm, đàn ông chỉ việc tập trung làm việc, gầy dựng sự nghiệp. Từ đấy, kinh tế gia đình được cải thiện, ba thế hệ không bao giờ mâu thuẫn, xích mích với nhau.

Vợ có 1 trong 4 đặc điểm này chính là báu vật trời cho, chồng hãy giữ thật chặt - Ảnh 3
Nhờ có vợ chia sẻ những gánh nặng, san bớt những buồn vui mà cuộc sống của chồng sẽ thanh thản, nhẹ nhàng hơn nhiều - Ảnh minh họa: Internet

3. Luôn giữ thể diện cho chồng

Một người vợ khôn ngoan sẽ không bao giờ cãi nhau với chồng trước mặt người khác, càng không bao giờ nói những lời khiến chồng mất mặt hay động chạm đến lòng tự ái của đàn ông. Nàng thừa tinh tế để hiểu rằng, với đàn ông sĩ diện như mạng sống của họ. Nếu vợ khiến chồng mất mặt trước người khác đồng nghĩa với việc chồng sẽ chán ghét, xem thường.

Ngoài việc luôn giữ sĩ diện cho chồng, một người vợ tốt còn có sự duyên dáng, nhạy cảm. Họ biết khi nào cần cho chồng không gian riêng, khi nào nên nói rõ ngọn ngành những mâu thuẫn, lúc nào nên an ủi, quan tâm để động viên tinh thần bạn đời. Nhờ có vợ chia sẻ những gánh nặng, san bớt những buồn vui mà cuộc sống của chồng sẽ thanh thản, nhẹ nhàng hơn nhiều.

Vợ có 1 trong 4 đặc điểm này chính là báu vật trời cho, chồng hãy giữ thật chặt - Ảnh 4
Nàng vẫn đảm đang, tháo vát nhưng không cướp đi của đàn ông nghĩa vụ của một người chồng - Ảnh minh họa: Internet

4. Biết làm đẹp

Phụ nữ có thể có ngoại hình thường thường bậc trung hay xinh đẹp đắm say lòng người, nhưng những người vợ tốt luôn có điểm chung là biết làm đẹp. Họ biết cách để cải thiện nhan sắc, để ăn bận thanh lịch, để nói những lời duyên dáng. Chính những điều ấy giúp họ không chỉ làm “đẹp mặt” chồng mà còn khiến hôn nhân luôn thú vị, tươi mới, chồng muốn chán vợ cũng không được.

Người vợ khôn cũng rất khéo léo kéo chồng cùng làm việc nhà với mình, chia sẻ trách nhiệm chăm sóc con cái. Họ không bao giờ ôm hết việc nhà vào người để rồi không còn thời gian chăm sóc bản thân, khiến chồng ỷ lại mà lười nhác. Nàng vẫn đảm đang, tháo vát nhưng không cướp đi của đàn ông nghĩa vụ của một người chồng. Vậy nên, đây chính là người vợ mọi đàn ông đều khát khao, nếu đang có được thì bạn quả may mắn nhất đời.

15 bí quyết giúp mọi phụ nữ có hôn nhân hạnh phúc với chồng giàu có, chiều vợ hết mực

15 bí quyết giúp mọi phụ nữ có hôn nhân hạnh phúc với chồng giàu có, chiều vợ hết mực

Dưới đây là cách chinh phục một người đàn ông tử tế của những phụ nữ đang sở hữu cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, được chồng thương yêu chiều chuộng hết mực.

Xem thêm
Từ khóa:   đàn bà khôn dấu hiệu hôn nhân hạnh phúc mẫu vợ lý tưởng

TIN MỚI NHẤT

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Tâm sự 1 giờ 37 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Tâm sự 2 giờ 7 phút trước
Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Tâm sự 3 giờ 7 phút trước
Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 37 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Tâm sự 4 giờ 7 phút trước
Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Sao quốc tế 4 giờ 13 phút trước
Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 20 phút trước
Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 37 phút trước
Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Sao quốc tế 4 giờ 38 phút trước
Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 45 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này