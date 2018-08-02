Vợ có 1 trong 4 đặc điểm này chính là báu vật trời cho, chồng hãy giữ thật chặt

Một người vợ tốt là người “vượng phu ích tử”, không chỉ giúp chồng làm ăn thịnh vượng, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió mà còn là một người mẹ toàn năng, chăm sóc, nuôi dạy con cái nên người. Vậy nên, nếu lấy được người vợ “vàng mười” dưới đây, đàn ông hãy ăn mừng ngay:

Chưa kể, vợ không vì thấy chồng làm được nhiều tiền mà “xài sang”, luôn ý thức quản lý tài chính khoa học chính là cách cô ấy trân trọng công sức của bạn. Bởi vợ biết rằng, chồng đã vất vả thế nào để kiếm tiền, hoang phí sẽ có lỗi vô cùng.

Một người vợ không vì thấy chồng nghèo khó mà rời đi, không vì thấy chồng thất bại mà buông tay chính là người vợ tốt. Nàng hiểu rằng, khi đồng cam cộng khổ, nắm tay nhau vượt qua những dông bão cuộc đời, những cơ cực tận cùng thì cả hai đã vượt qua phép thử của số phận. Từ đây, gia đình bạn sẽ luôn hòa thuận ấm êm, vợ chồng bảo bọc chở che nhau sống những ngày hạnh phúc đến cuối đời.

Nhờ trong ấm ngoài êm, đàn ông chỉ việc tập trung làm việc, gầy dựng sự nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

2. Hiếu thảo với mẹ cha

Khi chọn vợ, đàn ông không cần phải lấy một người phụ nữ có ba vòng bốc lửa, có khuôn mặt xinh đẹp hay gia thế giàu có. Bạn chỉ cần cưới một cô gái hiếu thảo về làm vợ thì chắc chắn hôn nhân sẽ hạnh phúc vô vàn, gia đình ngày càng hưng thịnh.

Bởi hiếu thảo với cha mẹ mình nên vợ sẽ đối xử tử tế với cha mẹ chồng, sẽ làm mọi điều để giữ hòa khí gia đình, sẽ không bao giờ khiến chồng khó xử hay phải lựa chọn giữa vợ hay mẹ ruột của mình. Nhờ trong ấm ngoài êm, đàn ông chỉ việc tập trung làm việc, gầy dựng sự nghiệp. Từ đấy, kinh tế gia đình được cải thiện, ba thế hệ không bao giờ mâu thuẫn, xích mích với nhau.

Nhờ có vợ chia sẻ những gánh nặng, san bớt những buồn vui mà cuộc sống của chồng sẽ thanh thản, nhẹ nhàng hơn nhiều - Ảnh minh họa: Internet

3. Luôn giữ thể diện cho chồng

Một người vợ khôn ngoan sẽ không bao giờ cãi nhau với chồng trước mặt người khác, càng không bao giờ nói những lời khiến chồng mất mặt hay động chạm đến lòng tự ái của đàn ông. Nàng thừa tinh tế để hiểu rằng, với đàn ông sĩ diện như mạng sống của họ. Nếu vợ khiến chồng mất mặt trước người khác đồng nghĩa với việc chồng sẽ chán ghét, xem thường.

Ngoài việc luôn giữ sĩ diện cho chồng, một người vợ tốt còn có sự duyên dáng, nhạy cảm. Họ biết khi nào cần cho chồng không gian riêng, khi nào nên nói rõ ngọn ngành những mâu thuẫn, lúc nào nên an ủi, quan tâm để động viên tinh thần bạn đời. Nhờ có vợ chia sẻ những gánh nặng, san bớt những buồn vui mà cuộc sống của chồng sẽ thanh thản, nhẹ nhàng hơn nhiều.

Nàng vẫn đảm đang, tháo vát nhưng không cướp đi của đàn ông nghĩa vụ của một người chồng - Ảnh minh họa: Internet

4. Biết làm đẹp

Phụ nữ có thể có ngoại hình thường thường bậc trung hay xinh đẹp đắm say lòng người, nhưng những người vợ tốt luôn có điểm chung là biết làm đẹp. Họ biết cách để cải thiện nhan sắc, để ăn bận thanh lịch, để nói những lời duyên dáng. Chính những điều ấy giúp họ không chỉ làm “đẹp mặt” chồng mà còn khiến hôn nhân luôn thú vị, tươi mới, chồng muốn chán vợ cũng không được.

Người vợ khôn cũng rất khéo léo kéo chồng cùng làm việc nhà với mình, chia sẻ trách nhiệm chăm sóc con cái. Họ không bao giờ ôm hết việc nhà vào người để rồi không còn thời gian chăm sóc bản thân, khiến chồng ỷ lại mà lười nhác. Nàng vẫn đảm đang, tháo vát nhưng không cướp đi của đàn ông nghĩa vụ của một người chồng. Vậy nên, đây chính là người vợ mọi đàn ông đều khát khao, nếu đang có được thì bạn quả may mắn nhất đời.