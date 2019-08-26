Vì sao kể cả khi có chồng phụ nữ vẫn cảm thấy cô đơn?

Trong tình yêu hay hôn nhân, cô đơn nhất là khi thể xác đã thân mật nhất còn tình cảm thì luôn cách xa nhau.

Vì sao phụ nữ dù có chồng vẫn thấy cô đơn trong chính ngôi nhà của mình? Phụ nữ cô đơn trong hôn nhân đều có nguyên do…

Đây có thể là vì theo thời gian dài, mối tình cảm khắng khít giữa hai người bị rời rạc, không được vun vén chăm sóc. Tình yêu trong hôn nhân không thể như ngọn lửa không bao giờ tắt, nó cần được nhen nhóm và giữ gìn.

Theo một nghiên cứu tại Mỹ, có hơn 28% người thấy cô đơn trong hôn nhân. Khi đánh mất đi kết nối tình cảm, những cặp đôi dần có cảm giác lạc lõng dù mỗi ngày vẫn ở bên cạnh nhau. Ngay cả trong những cuộc hôn nhân tưởng chừng như vững chắc nhất vẫn có lúc một hay cả hai cảm thấy có khoảng cách. Dường như đó là những khoảnh khắc trong tình cảm họ không còn thấy tình yêu tốt đẹp như trước, dần có khoảng cách vô hình tạm thời hay kéo dài giữa cả hai.

Không đủ can đảm chia sẻ những điều yếu đuối, dễ tổn thương

Nhiều phụ nữ cô đơn trong hôn nhân là vì họ không để đối phương thấy những khía cạnh yếu đuối, dễ tổn thương trong họ. Hoặc là họ không có cơ hội để giãi bày để bạn đời thấu hiểu.

Một trong những lý do khiến những người đàn bà cô đơn là vì không thể diễn đạt cảm xúc của mình thành lời, để chia sẻ những điều sâu kín nhất trong lòng. Từ đó, khi không có sự thấu hiểu mà bản thân mong muốn, họ thấy cô đơn trong chính ngôi nhà của mình.

Bạn đời là một người vô tâm

Đây thường là nguyên nhân khiến phụ nữ thấy cô đơn trong hôn nhân. Khi nhu cầu được thấu hiểu, cảm thông của họ không được chồng đáp ứng. Đôi khi những gì họ mong muốn rất đơn giản, như việc chồng có thể buông điện thoại để lắng nghe họ nói, hay quan tâm, hỏi han chuyện trong nhà.

Bạn đời vô tâm khiến phụ nữ cô đơn - Ảnh minh họa: Internet

Nhiều người đàn ông vì gánh nặng cơm áo gạo tiền mà quên đi việc chăm sóc cảm xúc của vợ mình. Chính bản thân những người chồng vô tâm không nhận ra nỗi niềm của vợ, dần khiến vợ thấy cô đơn hơn.

So sánh với người khác trên mạng xã hội

Mạng xã hội là một trong những nguyên nhân khiến người ta cảm thấy cô đơn trong tình yêu hay hôn nhân. Khi chỉ nhìn thấy những gì tốt đẹp mà người khác phô bày, nảy sinh so sánh với chính mình, phụ nữ sẽ cảm thấy tình yêu hay hôn nhân của bản thân không đủ tốt đẹp.

Ví dụ như thấy người khác có một dịp sinh nhật ý nghĩa, được chồng tặng quà đắt tiền. Khi so sánh với người khác, nhiều phụ nữ lại lấy đó là mong muốn của bản thân. Và nếu chồng không cho họ những điều tương tự, họ sẽ thấy thất vọng và dần thấy cô đơn vì không được thấu hiểu.

Một khi bạn có sự so sánh trong hôn nhân, thì vô hình chung đã tạo nên khoảng cách giữa mình và bạn đời. Nỗi cô đơn này vốn không nên có trong tình cảm.

Đôi khi, họ cô đơn trước cả khi có chồng

Không ít phụ nữ có nhiều cảm xúc tiêu cực trước khi lấy chồng. Theo nhiều nghiên cứu, cô đơn cũng có thể là một đặc điểm di truyền trong gen. Một số người trời sinh đã luôn thấy cô độc nhiều hơn những người khác từ nhỏ đến tận lúc về già.

Phụ nữ cô đơn vì những cảm xúc tiêu cực trước khi kết hôn - Ảnh minh họa: Internet

Hoặc có những người trải qua những biến cố trong thời thiếu niên, dần tích tụ những cảm xúc tiêu cực, luôn cảm thấy cô đơn. Và đến khi lấy chồng, họ vẫn khó thoát ra khỏi cảm giác này.

Nhưng dù là vì lý do gì, thì việc có một người bạn đời, có một tình yêu viên mãn cũng không thể làm giảm bớt cảm giác cô đơn trong mỗi người. Không ai có thể giúp bạn bớt cô đơn đi nếu bản thân bạn không giúp được chính mình. Một khi mang tâm thế tiêu cực trong tình yêu, bạn khó có thể hạnh phúc được.

Phụ nữ cô đơn trong hôn nhân là vấn đề của chồng, của tình yêu hay của riêng họ?

Bạn có thể không xác định rõ nguồn cơn nỗi cô đơn trong mình, nhưng đầu tiên hãy chia sẻ cảm xúc này với người bạn đời của mình.

Nếu khi tiếp xúc, bạn vẫn thấy đối phương cố gắng làm nhiều việc để bạn vui, nhưng bạn vẫn cảm thấy cô đơn thì vấn đề là nằm ở bạn, chứ không phải ở chồng hay tình yêu của cả hai.

Sự cô độc bạn trải qua là từ những hành động tiêu cực của đối phương, dù bạn đã chia sẻ và mong được thấu hiểu. Thậm chí bạn cho chồng nhiều cơ hội để sửa sai nhưng anh ấy vẫn không thay đổi. Lúc này, vấn đề là nằm ở chồng bạn.

Và nếu cuộc hôn nhân của hai người dần có khoảng cách trong suy nghĩ và tình cảm, nỗi cô đơn của bạn là do chính tình cảm của cả hai.

Phụ nữ đừng chạy trốn cô đơn, cũng đừng chọn ở bên một người không thể khiến mình thấy thoải mái hơn. Trong tình yêu hay hôn nhân, mọi sự cô đơn đều là kẻ thù. Chỉ khi có thể đối mặt, giải quyết cùng nhau, hoặc tự giải thoát cho chính mình bạn mới thấy bớt chông chênh và dễ chịu hơn.