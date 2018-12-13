Vì điều này mà đàn ông có vợ dù đàng hoàng đến mấy cũng dễ dàng sập bẫy TÌNH CÔNG SỞ

Phụ nữ yêu 13/12/2018 17:47

Dù có đàng hoàng, đứng đắn đến mấy đàn ông có vợ vẫn dễ dàng xiêu lòng trước cô nàng đồng nghiệp chỉ vì điều này.

Dẫu đã có vợ đẹp con ngoan, gia đình êm ấm nhưng người chồng vẫn sẵn lòng cặp kè với đàn bà khác mà không màng đến câu “con thầy, vợ bạn, phụ nữ cơ quan”.

Vì điều này mà đàn ông có vợ dù đàng hoàng đến mấy cũng dễ dàng sập bẫy TÌNH CÔNG SỞ - Ảnh 1
Ví như việc ăn mãi một món cũng ngán, yêu đến mấy đàn ông cũng ham thích những điều mới mẻ, cũng dễ bị hấp dẫn trước phụ nữ khác ngoài vợ - Ảnh minh họa: Internet

Nữ đồng nghiệp luôn tươi mới, dịu dàng

Phụ nữ lấy chồng, dù xinh đẹp, thú vị đến mấy theo thời gian cũng dần trở nên nhàm chán trong mắt chồng. Ví như việc ăn mãi một món cũng ngán, yêu đến mấy đàn ông cũng ham thích những điều mới mẻ, cũng dễ bị hấp dẫn trước phụ nữ khác ngoài vợ.

Khi đi làm, đàn ông được tiếp xúc với với rất nhiều đồng nghiệp nữ. Họ luôn xuất hiện trong những bộ quần áo thời thượng, khuôn mặt trang điểm thanh thoát và đôi giày cao gót gợi tình. Vừa đẹp lại còn thơm, vừa trẻ lại hấp dẫn nên dù đứng đắn đến mấy đàn ông có vợ vẫn ỡm ờ đưa đẩy hòng mong có được những phút ngoài vợ ngoài chồng với đồng nghiệp.

Vì điều này mà đàn ông có vợ dù đàng hoàng đến mấy cũng dễ dàng sập bẫy TÌNH CÔNG SỞ - Ảnh 2
Trong khi vợ cau có khó chịu, đòi hỏi tiền tài thì nữ đồng nghiệp lại dịu dàng, mơn mởn hơn nhiều - Ảnh minh họa: Internet

Có thể chia sẻ nhiều điều

Mỗi ngày đàn ông đều dành ít nhất 8 giờ đồng hồ chốn công sở. Tiếp xúc, trò chuyện, cùng ăn trưa, cùng giải quyết công việc khiến đàn ông có vợ và nữ đồng nghiệp dễ dàng nảy sinh tình cảm đúng như câu nói “lửa gần rơm lâu ngày cũng bén”. Chưa kể, họ còn có thể san sẻ cho nhau phần nào gánh nặng, áp lực công việc mỗi ngày.

Hơn nữa, đứng trước cô nàng non tơ và người vợ đầu bù tóc rối, quần áo luộm thuộm ở nhà tất nhiên đàn ông sẽ có sự so sánh. Cũng thế, trong khi vợ cau có khó chịu, đòi hỏi tiền tài thì nữ đồng nghiệp lại dịu dàng, mơn mởn hơn nhiều.

Vì điều này mà đàn ông có vợ dù đàng hoàng đến mấy cũng dễ dàng sập bẫy TÌNH CÔNG SỞ - Ảnh 3
Khi đã chiếm trọn trái tim, kẻ thứ ba sẽ vờ tạo nên hoàn cảnh để lên giường, để cả hai bộc lộ tình cảm của mình - Ảnh minh họa: Internet

Khi được nữ đồng nghiệp “tấn công”

Đàn ông cứng rắn đến mấy cũng không thể chống lại câu nói “mưa dầm thấm đất”. Những cử chỉ quan tâm, những săn sóc hỏi han sẽ khiến đàn ông có vợ thầm xiêu lòng lúc nào không hay. Nhất là khi vợ chồng giận nhau, xảy ra mâu thuẫn nhưng lại có người hỏi han, an ủi đàn ông càng có thiện cảm.

Tình cảm ấy sẽ càng lớn dần lên, sẽ khiến vị thế người vợ dần xếp sau người đồng nghiệp tưởng chừng vô tư kia. Khi đã chiếm trọn trái tim, kẻ thứ ba sẽ vờ tạo nên hoàn cảnh để lên giường, để cả hai bộc lộ tình cảm của mình. Rất nhiều câu chuyện ngoại tình công sở đã bắt đầu như thế. 

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Nhận diện mẫu đàn ông hai mặt, tốt với người ngoài nhưng với vợ lại vô tâm, tàn nhẫn

Những mẫu đàn ông này có thể đối tốt với bất cứ ai, thế nhưng khi về nhà họ lại dửng dưng vô tình đến tàn nhẫn với vợ.

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