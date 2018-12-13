Nhận diện mẫu đàn ông hai mặt, tốt với người ngoài nhưng với vợ lại vô tâm, tàn nhẫn

Phụ nữ yêu 13/12/2018 17:06

Những mẫu đàn ông này có thể đối tốt với bất cứ ai, thế nhưng khi về nhà họ lại dửng dưng vô tình đến tàn nhẫn với vợ.

Nếu đang chung sống với người chồng có nét tính cách này chị em nên cân nhắc đến đường lui cho mình. Đừng chờ đến khi bị chồng phụ bạc, đừng chờ đến khi chồng vô tâm khiến bạn khổ đau tận cùng mới nhận ra mình đã chọn sai chồng.

Nhận diện mẫu đàn ông hai mặt, tốt với người ngoài nhưng với vợ lại vô tâm, tàn nhẫn - Ảnh 1
Nếu chàng nghe lời mẹ nhất mực mà không hề có chính kiến, cũng không thèm bàn bạc hay hỏi han vợ mà luôn xem lời mẹ nói là đúng thì quả đáng lo - Ảnh minh họa: Internet

Nghe lời mẹ răm rắp

Đàn ông hiếu thảo là đàn ông tốt, họ thấu hiểu được công ơn dưỡng dục, luôn quan tâm chăm sóc mẹ cha và nỗ lực không ngừng để bố mẹ phải tự hào về mình. Tất nhiên, nhờ thế mẫu đàn ông này cũng biết cách đối đãi phải đạo với bố mẹ vợ, nhà vợ.

Thế nhưng, nếu chàng nghe lời mẹ nhất mực mà không hề có chính kiến, cũng không thèm bàn bạc hay hỏi han vợ mà luôn xem lời mẹ nói là đúng thì quả đáng lo. Với kiểu chồng bám váy mẹ như thế, chị em được lòng thì chẳng sao, nếu làm mẹ chồng không hài lòng bạn sẽ bị chính chồng “xử ép” mà chịu ấm ức trong rất nhiều hoàn cảnh.

Quá trọng sĩ diện

Tất nhiên, vì trọng sĩ diện rất nhiều đàn ông sẽ chí thú làm ăn, tập trung kiếm tiền để gia đình thêm sung túc, chinh phục thành công và khẳng định vị thế của mình trong xã hội. Việc này khiến họ có áp lực hoàn thiện chính mình mỗi ngày, cầu tiến mỗi ngày.

Nếu quá trọng sĩ diện, luôn muốn ra vẻ ta đây thì lại khác. Lúc ấy, đàn ông sẵn sàng vì sĩ diện hão của mình mà làm tổn thương đến vợ, khiến gia đình xào xáo lắm phen. Rất nhiều ông chồng đã ngoại tình cho bằng bạn bằng bè, lên giường với gái lạ để không bị lỗi thời mặc cho vợ đau khổ khôn nguôi cũng chỉ vì tính sĩ diện.

Đàn ông đào hoa

Đàn ông đào hoa là người có duyên ngầm, thu hút nữ giới mặc cho họ không cố ý như thế. Vậy nhưng, từ đào hoa đến trăng hoa là khoảng cách mong manh như trang giấy mỏng. Rất nhiều người chồng đã tận dụng sức hút của mình để tìm kiếm nhân tình, để được sống lại thuở yêu đương cuồng nhiệt bên người phụ nữ khác.

Khát khao chinh phục, cảm giả lén lút lang chạ với người khác sau lưng vợ khiến họ trở nên háu thắng. Họ vô liêm sĩ đến mức càng dây dưa với nhân tình càng lâu, càng khiến bạn đời tổn thương họ càng khoái chí.

Xem trọng công việc hơn gia đình

Với đàn ông, sự nghiệp chính là bộ mặt, là niềm tự hào, là cái tôi họ luôn ra sức bảo vệ. Một người đàn ông có thể ngồi lì ở văn phòng từ sáng đến đêm chỉ để hoàn thành công việc đang dở dang, để kịp tiến độ. Nhưng nếu vì tham công tiếc việc mà bỏ rơi vợ con bên mâm cơm nguội lạnh, ngôi nhà lặng thinh thì thật đáng trách.

Đáng trách hơn khi đàn ông vin vào cớ kiếm tiền mà vắng nhà nhiều hôm. Ấy vậy mà khi mua sắm với vợ vài giờ họ đã mặt nhăn mày nhó khó chịu vì nghĩ đấy là việc vô bổ, vợ đang làm mất thời gian quý báu của mình. Càng ích kỷ, vô tâm những người chồng càng khiến vợ khổ đau vì sự tàn độc của mình.

Bất cứ đàn ông nào cũng một bước không rời, cả đời không buông người phụ nữ có 4 tố chất này!

Bất cứ đàn ông nào cũng một bước không rời, cả đời không buông người phụ nữ có 4 tố chất này!

Chẳng cần ngực nở mông to, cũng không cần kỹ năng giường chiếu điêu luyện, phụ nữ chỉ cần có 4 tố chất này đã dư sức đốn tim bất cứ đàn ông nào.

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