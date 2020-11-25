Tuyệt chiêu giúp vợ chiến thắng tính gia trưởng của chồng

Phụ nữ yêu 25/11/2020 10:56

Người đàn ông gia trưởng sẽ luôn tìm mọi cách để bạo lực ngôn từ và thể xác với vợ con, khiến không khí trong nhà ngập tràn căng thẳng. Vậy làm thế nào để vợ dẹp bỏ tính gia trưởng của chồng?

Biểu hiện của tính gia trưởng

Khác với sự mạnh mẽ của một người đàn ông đích thực, đàn ông gia trưởng không cư xử nhẹ nhàng với vợ con. Thay vào đó, anh ta ra sức thóa mạ phụ nữ và trẻ em bằng những lời lẽ độc hại, thậm chí còn dùng cả vũ lực, bắt đối phương phải phục tùng mệnh lệnh của mình. Người chồng gia trưởng thường có tính cách độc tài, thích thống trị và áp đặt. Đây không phải là kiểu mẫu về một người đàn ông mạnh mẽ, có tư tưởng lành mạnh về vai trò làm trụ cột trong nhà, nhưng nhiều phụ nữ vẫn lầm tưởng và điên cuồng yêu.

3 cách chiến thắng tính gia trưởng của chồng

Thường xuyên nhờ cậy chồng giúp mình việc nhà

Có câu “rảnh rỗi sinh nông nỗi”, một người đàn ông mà không dùng hết tâm trí vào làm việc thì sẽ kiếm chuyện, sinh sự với vợ con. Vậy nên, hãy để chồng làm việc, lao động nhiều hơn. Ngoài công việc ở chỗ làm, bạn có thể nhờ cậy chồng làm việc nhà giúp đỡ mình như: đi chợ, đón con, nhặt rau, vo gạo, lấy quần áo... Sau mỗi hành động giúp đỡ vợ đầy nam tính đó, bạn hãy dành tặng lời khen thật nhiều để anh ấy phát huy thêm nhé!

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Người đàn ông làm việc nhà không chỉ hữu ích cho vợ con mà còn giảm được tai họa cho xã hội - Ảnh minh họa: Internet

Đưa con về nhà ngoại một thời gian

Khi chồng bắt đầu giở thói vũ phu, đừng phản kháng, cũng đừng nặng lời, chỉ cần im lặng mà hành động. Lập tức đưa con về nhà ngoại, để mặc anh ấy ở lại trong căn nhà trống vắng để tự suy nghĩ lại về hành động của mình. Nếu biết suy nghĩ, anh ấy sẽ chạy về nhà vợ để xin lỗi và năn nỉ đón mẹ con bạn về.

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Đưa con về cho ông bà ngoại chăm sóc để giảm sự ảnh hưởng của tính vũ phu lên thân xác và tâm trí của trẻ em - Ảnh minh họa: Internet

Nhờ cậy chính quyền

Khi chồng dùng cơ bắp để nói chuyện thì chắc chắn bạn không thể đánh trả lại. Vậy nên, chỉ còn cách là gọi ngay cho công an khu vực đến để giải quyết mâu thuẫn, lập biên bản để xử phạt. 

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Hãy nhờ cậy chính quyền can thiệp vào sự vũ phu của chồng ngay khi có thể - Ảnh minh họa: Internet

Có thể nói tính gia trưởng của người đàn ông không thể mất đi trong một sớm một chiều, bởi nó đã ăn sâu vào máu. Tất cả xuất phát từ nền tảng giáo dục thiếu “chất xám” từ gia đình, nên anh ta thực sự không biết cách trân trọng và nâng niu phụ nữ, trẻ em. Vậy nên, nếu đã quyết định chiến đấu với tính gia trưởng của chồng, bạn hãy kiên trì lên. Trường hợp “ngựa quen đường cũ” dù bạn đã thử rất nhiều cách, thì hãy mạnh dạn rời bỏ, để con cái không phải chứng kiến cảnh bạo lực gia đình và có cách nhìn sai về tình thân nhé!

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Từ khóa:   chồng gia trưởng chồng vũ phu bạo lực gia đình

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