Thế nào là yêu một người đàn ông không dành cho bạn?

Khi bạn chịu đựng nhiều thế, chấp nhận đến thế, người ấy cũng không vì bạn mà dịu dàng hơn.

Khi hết tháng ngày bạn cố gắng, người ấy cũng không một lần đổi thay vì bạn.

Và khi tình yêu của bạn luôn nhiều, luôn thiết tha, tình yêu của người ấy lại nửa vời hờ hững…

Khi bạn chưa một lần muốn buông tay, tìm mọi lý do để ở lại, người ấy lại có thể dễ dàng rời đi vì bất cứ điều gì?

Có lẽ bạn vốn không cần ai cho mình câu trả lời, tự bạn đã có cho riêng mình một đáp án.

Có lẽ bạn vốn không cần ai cho mình câu trả lời, tự bạn đã có cho riêng mình một đáp án - Ảnh minh họa: Internet

Yêu đương cũng như chuyện bạn chọn một đôi giày để mang suốt đời. Nếu đã thích, bạn vẫn chọn một đôi giày rộng, dù có thể sẽ tuột khỏi chân bất cứ lúc nào. Nếu đã chọn, bạn vẫn muốn giữ lấy đôi giày chật, nhưng chân chắc chắn sẽ đau, thậm chí là phải chảy máu…

Bạn có thể chọn yêu một người không hợp với mình, bằng lòng dùng tháng năm để chịu đựng và nhẫn nhịn. Nhưng tình yêu cũng như mang giày, đã không hợp thì mãi mãi không thể chung đường.

Một khi bạn không chịu thay một đôi giày mới vừa chân hơn, những đớn đau, chai sần đều một mình bạn chịu.

Vì bạn không thể thay đổi đối phương, nên tự bạn phải tự đổi thay để có thể đi cùng họ.

Nhưng người ta thay đổi để đi cùng nhau nhanh hơn, chứ chẳng đổi thay cả lộ trình chỉ để khập khiễng bước đi chẳng dài lâu. Những khó khăn bạn nghĩ chỉ là bão giông tạm thời, thật ra là dự cảm cho một lựa chọn ngay từ đầu đã sai. Yên bình bạn mong vốn không thể có, chỉ là bạn đã cố chấp quá nhiều.

Tình yêu cũng như mang giày, đã không hợp thì mãi mãi không thể chung đường - Ảnh minh họa: Internet

Khi bạn yêu một người không dành cho bạn, bạn hy sinh mười cũng không thể nhận lại được một. Không phải vì bạn cố gắng chưa đủ, mà là có những chuyện thật sự không thể cứ cố gắng là được. Một người đã không dành cho bạn thì bạn hy sinh bao nhiêu cũng là vô ích.

Khi bạn yêu một người không dành cho bạn, rất lâu sau này bạn sẽ thấy mình sai, nhưng hiện tại lại khăng khăng cố chấp rằng mình đúng. Đã yêu rồi thì chẳng ai nghĩ mình sai, nhưng có những tình yêu là kiếp nạn, qua rồi mới thấy thật may mắn vì đã kết thúc.

Đã yêu rồi thì chẳng ai nghĩ mình sai, nhưng có những tình yêu là kiếp nạn, qua rồi mới thấy thật may mắn vì đã kết thúc - Ảnh minh họa: Internet

Khi bạn yêu một người không dành cho bạn, bản thân luôn cố gắng học thứ tha và bao dung, dù rằng chưa bao giờ bản thân đủ kiên nhẫn và rộng lượng đến thế. Chỉ là, càng bao dung sẽ càng không có kết quả, càng thứ tha sẽ càng nhận về tổn thương.

Khi bạn yêu một người không dành cho mình, dẫu đã sớm biết không thể mong họ tử tế hơn, đến khi họ bội bạc lại càng không biết phải trách thế nào. Rồi lại tự trách mình, biết hết vậy mà vẫn đâm đầu vào.

Một người đã không dành cho bạn thì bạn hy sinh bao nhiêu cũng là vô ích - Ảnh minh họa: Internet

Trên đời này, chuyện khó khăn đến vô vọng nhất không phải là yêu đương, mà là yêu một người không dành cho bạn. Buông không được, giữ không xong, tự mình tổn thương, thế mới là khổ ải nhất…

Đúng người thì mọi chuyện đều đúng, sai người thì chuyện gì cũng sai hết.