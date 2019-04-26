Muốn biết đàn ông có thật sự yêu bạn không, cứ cãi nhau với anh ấy là biết!

Phụ nữ yêu 26/04/2019 05:30

Muốn biết đàn ông có yêu bạn thật không, bạn đừng chỉ nhìn vào những gì anh ấy làm lúc cả hai vui vẻ hạnh phúc, mà phải xem khi cãi nhau anh ấy làm được những gì.

Đàn ông khi yêu bạn sẽ sẵn sàng vì bạn mà hy sinh, thậm chí là chịu thiệt thòi. Người không yêu bạn thì dù bạn có khóc trước mặt anh ta, anh ta vẫn thờ ơ lạnh lùng. Bởi thế, muốn biết đàn ông có yêu bạn thật không, bạn đừng chỉ nhìn vào những gì anh ấy làm lúc cả hai vui vẻ hạnh phúc, mà phải xem khi cãi nhau anh ấy làm được những gì.

Người đàn ông thật sự yêu bạn không bao giờ tàn nhẫn nói những lời tổn thương bạn

Trong những cuộc cãi vã vợ chồng, không ít đàn ông dùng những lời tổn thương làm vũ khí trước người phụ nữ của mình. Thậm chí, họ còn xúc phạm vợ hay bạn gái trước mặt nhiều người.

Trong tình yêu hay hôn nhân, cãi nhau không đáng sợ, đáng sợ nhất là tổn thương nhau vì những lúc mâu thuẫn. Một cuộc cãi vã đem đến tổn thương một ít, dần tích tụ theo năm tháng thì tình cảm cũng sẽ vơi đi, càng khó quay lại cảm giác tôn trọng nhau như lúc đầu.

Muốn biết đàn ông có thật sự yêu bạn không, cứ cãi nhau với anh ấy là biết! - Ảnh 1
Một người đàn ông yêu bạn thì dù có giận đến đâu cũng sẽ kiềm chế được cảm xúc của mình vì bạn - Ảnh minh họa: Internet

Một người đàn ông yêu bạn thì dù có giận đến đâu cũng sẽ kiềm chế được cảm xúc của mình vì bạn, càng không nói những lời khiến bạn bị tổn thương. Và nếu như anh ta không yêu bạn thì sẽ chỉ nghĩ đến cơn tức giận của mình mà mặc sức làm bạn đau lòng.

Đàn ông yêu bạn luôn chủ động dỗ dành bạn sau mỗi cuộc cãi vã

Có nhiều người đàn ông bình thường dịu dàng với người phụ nữ mình yêu, nhưng chỉ cần giận nhau, thậm chí thấy cô ấy khóc cũng có thể bình thản đến lạnh lùng.

Có nhiều người đàn ông biết rõ vì cãi nhau mà vợ tổn thương, vẫn có thể đóng sầm cửa rời đi.

Có nhiều người đàn ông còn thường xuyên kiếm chuyện cãi nhau với người phụ nữ của mình.

Liệu như thế có phải là tình yêu, hay chỉ là hơn thua và dày vò nhau?

Muốn biết đàn ông có thật sự yêu bạn không, cứ cãi nhau với anh ấy là biết! - Ảnh 2
Nếu đàn ông thật sự yêu bạn, dù có giận thế nào thì tình yêu và bao dung dành cho bạn vẫn còn - Ảnh minh họa: Internet

Nếu đàn ông thật sự yêu bạn, dù có giận thế nào thì tình yêu và bao dung dành cho bạn vẫn còn. Dù là ai đúng ai sai, ai quá đáng ai mắc lỗi, thì người đàn ông yêu bạn vẫn sẽ vì bạn mà nhận một phần lỗi của mình. Anh ấy có thể chủ động nhận sai khi biết mình chưa đúng hay có thể đợi bạn nhận ra lỗi của mình rồi vỗ về dỗ dành bạn. Tình yêu chính là giận thì giận mà yêu thì vẫn là yêu.

Hơn hết, đàn ông yêu bạn không bao giờ đành lòng thấy bạn khóc. Với anh ấy, đó là điều anh ấy không muốn thấy nhất. Bởi thế, dù bạn sai, anh ấy vẫn sẽ dỗ bạn, và khi anh ấy sai anh ấy sẽ nhận lỗi ngay.

Người đàn ông yêu bạn không lặp lại lỗi sai cũ

Có một dạng thể hiện tình yêu ở đàn ông, chính là sẵn sàng vì đối phương mà thay đổi bản thân. Sau những trận cãi vã lớn, người đàn ông không yêu bạn chỉ cố chấp và rời đi. Nhưng người yêu bạn thật lòng sẽ cố gắng ngồi lại để tìm ra nguyên do và cách giải quyết cùng bạn.

Nếu mâu thuẫn là vì những gì còn thiếu sót ở anh ấy, anh ấy sẽ chủ động thay đổi mình, dù đó là chuyện thuộc vì thói quen, tật xấu khó bỏ. Dù là hai người cãi nhau về bất kì vấn đề gì, công việc, gia đình, tiền bạc hay lối sống thì đều có sự thay đổi ít nhiều từ anh ấy.

Muốn biết đàn ông có thật sự yêu bạn không, cứ cãi nhau với anh ấy là biết! - Ảnh 3
Có một dạng thể hiện tình yêu ở đàn ông, chính là sẵn sàng vì đối phương mà thay đổi bản thân - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông một khi đã thật lòng yêu bạn, họ sẽ trân trọng bạn. Bởi thế, họ không muốn lặp lại những lỗi sai cũ mà làm ảnh hưởng đến tình cảm của cả hai. Vì họ sợ bạn rời đi, sợ kiên nhẫn của bạn sẽ không còn khi họ mãi không chịu thay đổi.

Và hãy nhớ, đàn ông yêu bạn sẽ không vì vài lần cãi nhau mà đã vội ra đi. Anh ấy luôn cố gắng tìm cách ở lại cùng bạn dù khó khăn thế nào.

Người đàn ông yêu bạn thật lòng sẽ luôn cố gắng để bạn biết điều này

Người đàn ông yêu bạn thật lòng sẽ luôn cố gắng để bạn biết điều này

Điều hạnh phúc nhất không phải là có bao người yêu chiều, cung phụng bạn mà là khi trời tối có một người không để bạn một mình, khi đi xa có một người sẽ đợi bạn về, và dù bạn là ai thì bạn vẫn sẽ là người đặc biệt với người ấy.

Xem thêm
Từ khóa:   đàn ông yêu thật lòng

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 29 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Dinh dưỡng 2 giờ 29 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Tâm sự gia đình 3 giờ 29 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 29 phút trước
Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 5 giờ 29 phút trước
Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 6 giờ 29 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 7 giờ 29 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 7 giờ 59 phút trước
Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 8 giờ 29 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này