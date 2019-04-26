Muốn biết đàn ông có thật sự yêu bạn không, cứ cãi nhau với anh ấy là biết!

Trong những cuộc cãi vã vợ chồng, không ít đàn ông dùng những lời tổn thương làm vũ khí trước người phụ nữ của mình. Thậm chí, họ còn xúc phạm vợ hay bạn gái trước mặt nhiều người.

Đàn ông khi yêu bạn sẽ sẵn sàng vì bạn mà hy sinh, thậm chí là chịu thiệt thòi. Người không yêu bạn thì dù bạn có khóc trước mặt anh ta, anh ta vẫn thờ ơ lạnh lùng. Bởi thế, muốn biết đàn ông có yêu bạn thật không, bạn đừng chỉ nhìn vào những gì anh ấy làm lúc cả hai vui vẻ hạnh phúc, mà phải xem khi cãi nhau anh ấy làm được những gì.

Một người đàn ông yêu bạn thì dù có giận đến đâu cũng sẽ kiềm chế được cảm xúc của mình vì bạn, càng không nói những lời khiến bạn bị tổn thương. Và nếu như anh ta không yêu bạn thì sẽ chỉ nghĩ đến cơn tức giận của mình mà mặc sức làm bạn đau lòng.

Trong tình yêu hay hôn nhân, cãi nhau không đáng sợ, đáng sợ nhất là tổn thương nhau vì những lúc mâu thuẫn. Một cuộc cãi vã đem đến tổn thương một ít, dần tích tụ theo năm tháng thì tình cảm cũng sẽ vơi đi, càng khó quay lại cảm giác tôn trọng nhau như lúc đầu.

Đàn ông yêu bạn luôn chủ động dỗ dành bạn sau mỗi cuộc cãi vã

Có nhiều người đàn ông bình thường dịu dàng với người phụ nữ mình yêu, nhưng chỉ cần giận nhau, thậm chí thấy cô ấy khóc cũng có thể bình thản đến lạnh lùng.

Có nhiều người đàn ông biết rõ vì cãi nhau mà vợ tổn thương, vẫn có thể đóng sầm cửa rời đi.

Có nhiều người đàn ông còn thường xuyên kiếm chuyện cãi nhau với người phụ nữ của mình.

Liệu như thế có phải là tình yêu, hay chỉ là hơn thua và dày vò nhau?

Nếu đàn ông thật sự yêu bạn, dù có giận thế nào thì tình yêu và bao dung dành cho bạn vẫn còn - Ảnh minh họa: Internet

Nếu đàn ông thật sự yêu bạn, dù có giận thế nào thì tình yêu và bao dung dành cho bạn vẫn còn. Dù là ai đúng ai sai, ai quá đáng ai mắc lỗi, thì người đàn ông yêu bạn vẫn sẽ vì bạn mà nhận một phần lỗi của mình. Anh ấy có thể chủ động nhận sai khi biết mình chưa đúng hay có thể đợi bạn nhận ra lỗi của mình rồi vỗ về dỗ dành bạn. Tình yêu chính là giận thì giận mà yêu thì vẫn là yêu.

Hơn hết, đàn ông yêu bạn không bao giờ đành lòng thấy bạn khóc. Với anh ấy, đó là điều anh ấy không muốn thấy nhất. Bởi thế, dù bạn sai, anh ấy vẫn sẽ dỗ bạn, và khi anh ấy sai anh ấy sẽ nhận lỗi ngay.

Người đàn ông yêu bạn không lặp lại lỗi sai cũ

Có một dạng thể hiện tình yêu ở đàn ông, chính là sẵn sàng vì đối phương mà thay đổi bản thân. Sau những trận cãi vã lớn, người đàn ông không yêu bạn chỉ cố chấp và rời đi. Nhưng người yêu bạn thật lòng sẽ cố gắng ngồi lại để tìm ra nguyên do và cách giải quyết cùng bạn.

Nếu mâu thuẫn là vì những gì còn thiếu sót ở anh ấy, anh ấy sẽ chủ động thay đổi mình, dù đó là chuyện thuộc vì thói quen, tật xấu khó bỏ. Dù là hai người cãi nhau về bất kì vấn đề gì, công việc, gia đình, tiền bạc hay lối sống thì đều có sự thay đổi ít nhiều từ anh ấy.

Có một dạng thể hiện tình yêu ở đàn ông, chính là sẵn sàng vì đối phương mà thay đổi bản thân - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông một khi đã thật lòng yêu bạn, họ sẽ trân trọng bạn. Bởi thế, họ không muốn lặp lại những lỗi sai cũ mà làm ảnh hưởng đến tình cảm của cả hai. Vì họ sợ bạn rời đi, sợ kiên nhẫn của bạn sẽ không còn khi họ mãi không chịu thay đổi.

Và hãy nhớ, đàn ông yêu bạn sẽ không vì vài lần cãi nhau mà đã vội ra đi. Anh ấy luôn cố gắng tìm cách ở lại cùng bạn dù khó khăn thế nào.