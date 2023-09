Sự cam chịu của phụ nữ chính là nguyên cớ để đàn ông sống vô tâm

Chị đồng nghiệp của tôi có một người chồng vô tâm. Nghe chị kể tôi mới hiểu được rằng có những người đàn ông bề ngoài tử tế, suốt ngày quần áo bảnh bao như vậy lại có thể đối xử không tốt với vợ con. Cuộc sống làm vợ của chị chỉ là sự mệt mỏi, chán chường kéo dài mà thôi.

Chị thường xuyên đợi chồng bên mâm cơm nguội lạnh - Ảnh minh họa: Internet

Chị nấu ăn rất ngon, cắm hoa đẹp, biết làm rất nhiều món bánh ngon không thua kém ở tiệm. Vậy mà, những mâm cơm ngon lành chị nấu nhiều khi phải đổ bỏ bởi chồng bận ăn nhậu nhiều khi đến nửa đêm. Không biết đã bao nhiêu lần chị ngủ gật chờ chồng. Anh say rượu chị lại tất bật pha nước chanh, lại lau dọn đống nôn ói. Sáng ra lại dậy thật sớm nấu cháo hay hầm xương nấu canh bởi sợ chồng đêm qua nhậu say đắng miệng. Nhưng mà, biết bao năm trời, chị sống như thế mà chồng có bao giờ suy nghĩ rằng vợ sẽ buồn, sẽ mệt mỏi. Chị là người đàn bà cam chịu và nhẫn nhịn đến mức chẳng bao giờ mở miệng than trách chồng nửa câu.