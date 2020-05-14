Sau khi cãi nhau, chỉ đàn ông yêu thật lòng mới làm được việc này

Phụ nữ yêu 14/05/2020 05:30

Trong những cuộc tranh cãi, đàn ông luôn háo thắng, ít khi nhượng bộ. Nhưng nếu đàn ông yêu thật lòng thì họ sẵn sàng làm việc này vì bạn.

Thay vì tổn thương bạn để giành phần thắng, đàn ông yêu thật lòng sẽ làm những việc này khi cả hai cãi nhau.

Nhận lỗi trước

Khi có cãi vã, người trong cuộc mỗi người có suy nghĩ, cùng cảm giác tức giận, khó kiềm chế. Có nhiều người đàn ông sẽ không bao giờ nhận sai trước, vì họ nghĩ làm thế rất “mất mặt” đàn ông. Nhưng một người đàn ông yêu chân thành sẽ cố gắng giữ nguyên tắc nhường nhịn người phụ nữ của anh ấy. Vì anh ấy quý trọng tình cảm của cả hai, cũng hiểu phụ nữ chỉ muốn được chiều chuộng, nhịn nhường.

Làm trò vui để bạn bớt giận

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Người đàn ông yêu nhiều sẽ nhanh chóng làm hòa, không để bụng những lúc cự cãi - Ảnh minh họa: Internet

Trong tình cảm, phụ nữ rất dễ dỗ dành, đặc biệt là khi giận hờn. Họ không để bụng, nhưng chỉ muốn đàn ông hòa giải, làm họ thoải mái hơn. Nhưng đàn ông lại ít người biết cách dỗ dành sau khi cãi nhau. Người đàn ông yêu nhiều sẽ nhanh chóng làm hòa, không để bụng những lúc cự cãi. Anh ấy sẽ cố gắng làm trò vui để xoa dịu cảm giác buồn bực, hay tổn thương trong lòng bạn. Vì anh ấy không muốn cãi vã khiến bạn buồn lâu, chỉ muốn cả hai nhanh chóng vui vẻ lại bên nhau.

Không nói lời thiếu tôn trọng bạn

Điều tệ nhất trong một mối quan hệ là khi cãi vã đã lỡ nói những lời xúc phạm nhau. Vì đó sẽ là những lời nói người nghe khó lòng có thể quên được, thậm chí là trở thành vết thương khó lành.

Dù rằng lúc có mâu thuẫn, ai cũng khó giữ bình tĩnh, nhưng người thật sự quý trọng mối quan hệ sẽ luôn có quy tắc không nói lời thương tổn đối phương. Anh ấy yêu bạn thật lòng nên dù trong trường hợp nào cũng tôn trọng bạn tuyệt đối. Đó cũng là cách anh ấy bảo vệ bạn. Thay vì “giận quá mất khôn”, anh ấy sẽ giữ im lặng và tìm thời điểm đủ bình tĩnh để nói chuyện với bạn.

Không nhắc lại chuyện cũ

Nhiều người đàn ông khi cãi nhau rất xấu tính, họ nhắc lại chuyện cũ để đả kích đối phương, để giành phần thắng. Nhưng hành động này chỉ càng khiến tình cảm rạn nứt. Đàn ông khi chân thành với bạn sẽ không ích kỷ mà tổn thương bạn.

Không so sánh bạn với người phụ nữ khác

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Một người đàn ông trưởng thành khi yêu không bao giờ có khái niệm so sánh người phụ nữ của mình với bất kì ai, hay vì mục đích gì - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông vì không giữ được bình tĩnh mà thường so sánh bạn đời với người phụ nữ khác. Dù rằng anh ta chẳng có ý gì, chỉ muốn thắng thua, nhưng lại khiến đối phương cảm thấy tổn thương lớn.

Một người đàn ông trưởng thành khi yêu không bao giờ có khái niệm so sánh người phụ nữ của mình với bất kì ai, hay vì mục đích gì. Vì với anh ấy, bạn là duy nhất.

Không “dạy dỗ”

Khi đàn ông yêu thật lòng, anh ấy không có suy nghĩ “dạy dỗ” để thay đổi bạn. Ngay cả khi không hài lòng về bạn, anh ấy vẫn tôn trọng con người và cuộc sống của bạn. Anh ấy sẽ không nói những lời “dạy dỗ” khó nghe khiến bạn thấy bị khước từ. Ngược lại, anh ấy sẽ nhẹ nhàng phân tích để bạn thấy đúng hay sai mà tự suy nghĩ, hoàn thiện bản thân. Một người đàn ông chân thành luôn kiên nhẫn với bạn.

Không bao giờ kiếm cớ bỏ đi

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Đàn ông yêu bạn ít hay nhiều, cứ xem anh ấy có kiên quyết ở lại bên bạn lúc cãi nhau hay không - Ảnh minh họa: Internet

Người còn yêu thì tìm lý do để ở lại, người hết yêu thì kiếm cái cớ để đi. Đàn ông yêu bạn ít hay nhiều, cứ xem anh ấy có kiên quyết ở lại bên bạn lúc cãi nhau hay không. Còn người chỉ vì một lần cãi vã mà đòi bỏ đi, thì bạn cũng đừng giữ lấy làm gì.

Những mẫu đàn ông tuyệt đối phải tránh xa nếu không muốn rước họa vào thân

Những mẫu đàn ông tuyệt đối phải tránh xa nếu không muốn rước họa vào thân

Mặc dù khi yêu vào thì hơi khó nói, anh ta có tính xấu bạn vẫn yêu và luôn nghĩ sẽ làm anh ấy thay đổi. Nhưng nếu anh chàng của bạn có những đặc điểm dưới đây thì bạn đừng “cố đấm ăn xôi” vì sẽ chẳng có kết quả gì đâu.

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