Phụ nữ sống ở đời nên biết: Không tin ‘lời quảng cáo và đàn ông’, chỉ nên tin ‘tiền’ của mình

Phụ nữ yêu 31/05/2021 11:02

Phụ nữ thông minh sống ở đời nên biết cái gì cần tin và không nên tin. Trong đó, tiền của mình là cái phụ nữ cảm thấy đáng tin nhất. Trong khi đó, những lời quảng cáo đường mật, những lời yêu thương của đàn ông là thứ "xa xỉ" cho phụ nữ nữ nhất.

1. Đàn ông sợ khi nghèo bị phụ nữ bỏ, phụ nữ sợ khi đàn ông giàu sẽ bỏ mình.

2. Có tiền, đàn ông cần nhiều hơn một người phụ nữ. Phụ nữ có tiền chẳng cần thêm người đàn ông nào.

3. Người thân với nhau, nhắc tới tiền liền sứt mẻ tình cảm. Người yêu với nhau, nhắc tới tình cảm liền tổn thương đến tiền.

4. Sự khác nhau trong suy nghĩ của đàn ông và phụ nữ: Cô ấy hy vọng tôi biến sỏi đá thành tiền bạc, tôi hy vọng cô ấy xem tiền bạc là sỏi đá.

phu nu thong minh 1
Có tiền, đàn ông cần nhiều hơn một người phụ nữ. Phụ nữ có tiền chẳng cần thêm người đàn ông nào - Ảnh minh họa: Internet

5. Trẻ con xem đồ chơi là bạn bè. Người lớn lại coi bạn bè là đồ chơi.

6. Khi còn nhỏ sợ một mình trong tối, lớn lên rồi sợ một mình trong đám đông.

7. Đôi khi với đàn ông, lúc có tiền vợ cũng là thư ký riêng, khi có tiền rồi thư ký bỗng chốc cũng thành…vợ.

8. Thực tế cuộc sống này chính là người giàu sợ người khác biết họ có nhiều tiền, còn người nghèo lại sợ người khác biết họ chẳng có tiền.

9. Sự công bằng của cuộc sống này chính là dù người giàu hay nghèo thì mỗi ngày vẫn phải vật lộn để kiếm tiền.

10. Chúng ta không biết khi nào mình sẽ chết, nhưng rõ ràng chết là hết, không có vãn hồi. Vì thế, hãy sống thật tốt khi còn có thể.

11. Có người không tin vào tình yêu sét đánh, vừa gặp đã phải lòng. Vì họ không thể chỉ vừa nhìn qua đã biết đối phương có bao nhiêu tiền, có ngần nào ý chí và chân thành.

phu nu thong minh 2
Phụ nữ có tiền thì yêu hay bỏ ai cũng dễ. Có tiền, yêu đương sẽ nhẹ nhàng hơn. Có tiền, bỏ ai cũng không đắn đo - Ảnh minh họa: Internet

12. Lời nói do bạn mà có, nhưng nói ra rồi bạn sẽ vì nó mà chịu trách nhiệm, chịu thị phi. Vì thế, hãy nghĩ ít nhất 3 lần trước khi nói. Lời nói là của bạn, nhưng bạn có thể bị liên lụy bởi nó.

13. Có một câu nói thế này: Chức cao không bằng lương cao, lương cao không bằng sống thọ, sống thọ không bằng vui vẻ.

14. Phụ nữ có tiền thì yêu hay bỏ ai cũng dễ. Có tiền, yêu đương sẽ nhẹ nhàng hơn. Có tiền, bỏ ai cũng không đắn đo.

15. Người tin tưởng bạn không cần bạn giải thích. Người đã muốn nghĩ xấu cho bạn thì giải thích cũng dư thừa.

16. Con người chính là làm được chút ít việc tốt bèn muốn trời đất ghi công, làm vài chuyện xấu lại không tin vào nhân quả.

17. Một người phụ nữ thông minh sẽ hiểu trên đời này có 2 lời nói không nên tin, là lời quảng cáo và lời hứa của đàn ông.

18. Phụ nữ thích đàn ông cho họ cảm giác an toàn yên ổn, đàn ông lại bị thu hút bởi phụ nữ nguy hiểm đầy sức khám phá.

19. Đời người chính là phải có tiếc nuối để học hỏi, để khắc cốt ghi tâm, để trưởng thành hoàn thiện.

phu nu thong minh 3
Là phụ nữ thì đừng bao giờ ví mình là cơm mà so với phở. Hãy là sơn hào mỹ vị, đàn ông có điều kiện mới ăn được cả đời - Ảnh minh họa: Internet

20. Phụ nữ đừng than vãn giá cả thị trường leo thang, giá cả là do thị trường quyết định, bạn không mua được là do bạn kém cỏi.

21. Là phụ nữ thì đừng bao giờ ví mình là cơm mà so với phở. Hãy là sơn hào mỹ vị, đàn ông có điều kiện mới ăn được cả đời.

22. Người đàn bà khôn ngoan không bao giờ tự nhận mình thông minh. Thậm chí, họ cứ giả khờ giả ngốc, tẩm ngẩm tầm ngầm mà đánh chết voi.

23. Tình bạn có thể vì nhiều lý do mà rạn nứt, nhưng lý do không thể chối cãi  nhất chính là vay tiền.

24. Phụ nữ muốn sống hạnh phúc đừng nhìn vào người phụ nữ khác. Sự ghen tị sẽ khiến người ta thấy mình bất hạnh, trong khi nếu thay đổi cách nhìn chúng ta ai cũng có thể trở thành người hạnh phúc.

4 bước nên làm để chinh phục lại người yêu cũ

4 bước nên làm để chinh phục lại người yêu cũ

Bạn hối tiếc vì đã chia tay với người yêu cũ và muốn người ấy quay lại? Hãy làm theo các bước sau đây để hàn gắn với người ấy và bắt đầu lại mối quan hệ.

Xem thêm
Từ khóa:   phụ nữ khôn ngoan những câu nói hay cách để phụ nữ hạnh phúc

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/10/2026), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/10/2026), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
Cuối ngày hôm nay (10/10/2026), 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Cuối ngày hôm nay (10/10/2026), 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 3 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 48 phút trước
Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Tâm sự gia đình 5 giờ 48 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 59 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 4 phút trước
Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Tâm sự gia đình 6 giờ 18 phút trước
Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Sao quốc tế 6 giờ 37 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tâm sự gia đình 6 giờ 48 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Tâm sự Eva 7 giờ 18 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này