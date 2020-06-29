Phụ nữ ‘nằm duỗi mà ăn’ khi lấy được 5 kiểu chồng VÀNG MƯỜI này

Phụ nữ yêu 29/06/2020 06:39

Người phụ nữ lấy chồng đừng lấy người ham chơi, vô tâm, lười làm… hãy sáng suốt mở mắt thật to để chọn đúng 5 kiểu đàn ông cực phẩm dưới đây.

Thà độc thân chứ đừng lấy vội lấy vàng mà khổ sở, hãy đợi đến khi 5 kiểu đàn ông cực phẩm này xuất hiện rồi hãy trao thân gửi phận để sung sướng cả đời.

Biết thấu hiểu, suy nghĩ cho người khác

Ít có người đàn ông nào chịu đặt bản thân vào vị trí của người khác để suy nghĩ. Họ chỉ ích kỷ nghĩ cho bản thân, còn những người khác có ra sao cũng được. Kiểu người này thường khiến bạn sẽ chịu nhiều thiệt thòi vì không có tiếng nói trong gia đình.

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Hãy chọn người biết thấu hiểu - Ảnh minh họa: Internet

Thậm chí còn mệt mỏi vì tính gia trưởng, áp đặt của anh ấy. Thế nên hãy chọn người biết thấu hiểu, thông cảm cho mình.

Suy nghĩ lạc quan

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Phụ nữ hãy lấy kiểu đàn ông suy nghĩ lạc quan - Ảnh minh họa: Internet

Người đàn ông tốt thường có suy nghĩ lạc quan. Khi lâm vào cảnh khó khăn, họ sẽ tìm cách vượt qua, hướng đến những điều tích cực. Thậm chí còn động viên bạn để bạn không phải lo lắng cho anh ấy. Kiểu người này thường mang lại nguồn năng lượng tích cực. Ở bên anh ấy, bạn sẽ cảm thấy vui vẻ nhiều hơn là khổ sở.

Độ lượng, bao dung

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Người bao dung sẽ tạo hạnh phúc cho bạn - Ảnh minh họa: Internet

Hãy chọn người biết bao dung cho những lỗi lầm của mình, đừng chọn người chỉ biết chỉ trích, soi mói khuyết điểm. Hãy ở bên người mà bạn càng tiến bộ mỗi ngày, chứ đừng ở bên người khiến bạn sống chậm dần và đánh mất niềm tin vào bản thân. Người bao dung, độ lượng sẽ mang lại cho bạn cảm giác bản thân có giá trị chứ không hề vô dụng.

Tự lập, có ý chí cầu tiến

Khi lấy chồng hãy chọn người tự lập tài chính, có ý chí vươn lên trong công việc. Họ sẽ cải thiện được đời sống vật chất lẫn tinh thần cho bạn. Đồng thời cũng sẽ là người chồng, người cha có trách nhiệm, không bao giờ để vợ con phải khổ cực, túng thiếu.

Đặc biệt là thương bạn chân thành

Điều quan trọng nhất trong một mối quan hệ đó là tình yêu. Hãy chọn người yêu mình thật lòng. Muốn biết đàn ông yêu thật lòng, hãy quan sát những hành động anh ấy dành cho bạn.

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Phụ nữ hãy lấy người yêu thương mình - Ảnh minh họa: Internet

Ví dụ như đưa bạn về ra mắt gia đình, bạn bè, luôn bảo vệ bạn trước những lời chỉ trích. Đặc biệt luôn ở bên bạn dù bạn buồn hay vui. Nếu bạn muốn đi đâu, làm gì, anh ấy cũng sẽ chiều chuộng bạn hết mức.

Cuộc đời phụ nữ lấy chồng như đánh canh bạc, đừng để thua thảm hại. Hãy cố gắng để chiến thắng và tiến tới mục đích cuối cùng đó là hạnh phúc.

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