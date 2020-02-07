Phụ nữ mạnh mẽ thì cực thân nhưng ắt sẽ ít phải tổn thương

Phụ nữ yêu 07/02/2020 05:15

Chẳng ai muốn mình trở thành phụ nữ mạnh mẽ, vì kiên cường cũng là một loại bản lĩnh. Nhưng nếu có thể mạnh mẽ thì ắt sẽ đỡ phần nào tổn thương.

phụ nữ mạnh mẽ chẳng ai có cuộc sống dễ dàng, nhưng nếu học cách sống kiên cường thì phụ nữ thì sẽ bảo vệ được bản thân, sẽ bớt đi tổn thương.

1. Thanh xuân của phụ nữ như một ngày nắng, sẽ vụt tắt khi ngày tàn. Đừng bám theo định nghĩa tình yêu trong thiên hạ, nếu người thích hợp vẫn chưa tìm đến bạn. Đừng để bản thân liên quan đến quá nhiều người đàn ông cùng một lúc. Bạn độc thân thì kiêu hạnh, và nhan sắc của bạn không “phổ biến” và “đại hạ giá” để ai cũng sẵn sàng đủ tiền để mua. Phụ nữ có giá trị cao thì đàn ông tầm thường không thích đùa giỡn. Phụ nữ đẳng cấp thì chỉ dành cho những người có bản lĩnh thật sự.

2. Là phụ nữ thì đừng để trong lòng những chuyện cũ. Phụ nữ khổ tâm vì vương vấn quá khứ, vì thế mà không nắm giữ được tương lai.

3. Hãy hiếu thảo với cha mẹ, bởi người bạn nợ nhiều nhất ở đời chính là cha mẹ.

Nếu lấy chồng thì hãy quý trọng cha mẹ chồng như người thân của mình. Bạn yêu gia đình chồng, thì chồng cũng sẽ đối đãi thật lòng với bạn và gia đình bạn.

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 Người đàn bà thông minh sẽ luôn giữ độc lập tài chính - Ảnh minh họa: Internet

4. Người đàn bà thông minh sẽ luôn giữ độc lập tài chính. Kiếm tiền ngoài xã hội ngày một khó khăn, nhưng tự lực sẽ tự do và bình yên.

5 Phụ nữ không ai sinh ra đã mạnh mẽ. Bản chất của phụ nữ là yếu đuối, và bản lĩnh là học cách sống kiên cường, không cúi đầu. Mạnh mẽ không dễ dàng, nhưng ít ra sẽ đỡ tổn thương hơn.

6. Chân lý sống chính là mối quan hệ giữa người và người vốn là để trao lợi ích cho nhau, dù là tinh thần hay vật chất. Người khác cho bạn một thứ là vì họ muốn một thứ khác từ bạn.

7. Phụ nữ hiền lành nhưng đừng quá đơn thuần để đàn ông có cớ tổn thương. Là phụ nữ, bạn không cần quá nết na dịu dàng, chỉ cần có một cái đầu lạnh, để đủ khôn ngoan bảo vệ chính mình. Vì ngoài cha mẹ ra, thì dù là ai, ngay cả chồng, cũng có thể phản bội bạn bất cứ lúc nào.

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Với phụ nữ, kiếm tiền quan trọng thật, nhưng biết xài tiền cũng cần thiết không kém - Ảnh minh họa: Internet

8. Người đàn bà khôn ngoan sẽ luôn xem gia đình là nền tảng quan trọng nhất. Vì cha mẹ luôn là người yêu thương họ nhất, mong muốn những gì tốt đẹp nhất cho họ.

9. Với phụ nữ, kiếm tiền quan trọng thật, nhưng biết xài tiền cũng cần thiết không kém. Đừng hà tiện với bản thân, khi bạn còn trẻ và khỏe. Cũng đừng tiêu hoang xài phí, vì tuổi già sẽ đến nhanh thôi.

10. Muốn đàn ông vừa yêu vừa nể bạn thì hãy học đàn bà thông minh. Bạn không cần quá ưu tú, xinh đẹp, chỉ cần đủ tinh tế và khéo léo.

11. Khi độc thân, chỉ cần bước ra ngoài thì phải xinh đẹp, gọn gàng. Là phụ nữ có chồng, thì đồ ngủ cùng chồng cũng phải đẹp. Là đàn bà ly hôn thì càng phải đẹp mọi lúc, mọi nơi. Vì đã là phụ nữ thì bao nhiêu tuổi vẫn phải đẹp. Đó là chân lý, cũng là nguyên tắc.

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Phụ nữ cần một người đàn ông chở che, đàn ông cần một người phụ nữ để yêu - Ảnh minh họa: Internet

12. Nếu phải chọn, hãy lấy người yêu mình hơn là người mình yêu. Phụ nữ cần một người đàn ông chở che, đàn ông cần một người phụ nữ để yêu.

13. Phụ nữ sống thì không nên thực dụng nhưng đừng mơ mộng hão huyền. Thực tế đi, bạn phải kiếm ra được tiền, phải yêu bản thân trước. Có như thế thì mới mong tìm được người sẵn sàng tiêu tiền vì bạn hay trân trọng bạn chân thành.

14. Cuộc đời này không có hai chữ “giá như” và phụ nữ mạnh mẽ thì không phải hối tiếc về sau. Sinh ra là phụ nữ thì ắt phải có thiệt thòi, nhưng đừng cúi đầu, đừng để ai thương hại. Phụ nữ sống mạnh mẽ cực thân nhưng sẽ có kiêu hãnh, không bao giờ bị ai xem thường.

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