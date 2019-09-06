Phụ nữ làm được 5 điều này, vận khí sẽ tăng lên, phúc báo dồi dào

Phụ nữ yêu 06/09/2019 11:23

Dưới đây là những điều phụ nữ khôn ngoan nên biết để tăng vận khí và phúc báo cho bản thân, nhất định phải khắc cốt ghi tâm để được bình yên cả đời.

Phụ nữ khôn ngoan làm được những điều này, dù vướng phải kiếp nạn lớn đến mấy cũng sẽ tai qua nạn khỏi, thậm chí phúc báo còn dồi dào, tăng lên đáng kể.

Không chê trách, oán than

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Phụ nữ khôn ngoan nên biết an phận - Ảnh minh họa: Internet

Mỗi người sinh ra đều có một số phận khác nhau. Thay vì cứ ngồi oán than cuộc sống mình không giàu có, đủ đầy như người khác thì hãy cố gắng làm việc. Khi đó, mọi việc sẽ dần tốt đẹp hơn. Người đàn bà khôn ngoan không than thở mà sẽ phấn đấu hết mình để có cuộc sống như bao người.

Bao dung

Ai cũng có sai lầm, không ai hoàn hảo tuyệt đối. Vì vậy hãy học cách bao dung, tha thứ cho nhau, đừng gây thù chuốc oán, đừng sân si, hờn giận bất cứ ai. Giữa người với người hãy giảm bớt sự tranh chấp, đố kỵ để cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn.

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Phụ nữ muốn hạnh phúc phải biết bao dung - Ảnh minh họa: Internet

Khi buông bỏ được tảng đá trong lòng, tâm của bạn sẽ thanh tịnh. Vợ chồng cần bao dung nhau để cuộc sống hôn nhân bền vững. Hàng xóm láng giềng, anh em, cha mẹ nên tha thứ những lỗi lầm nhỏ nhặt của nhau để đời sống được cải thiện hơn.

Cười tươi mỗi ngày

Có câu cười lên may mắn tự nhiên đến. Dù bạn có gặp bao nhiêu khó khăn, sóng gió, chỉ cần đón nhận bằng một nụ cười thì mọi chuyện sẽ trở nên nhẹ tênh. Khi bước ra đường, nở với nhau một nụ cười, cuộc sống sẽ trở nên tươi đẹp hơn.

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Một nụ cười sẽ đổi lại cho bạn hàng vạn điều may mắn - Ảnh minh họa: Internet

Cuộc sống này đã quá mệt mỏi rồi, thế nên hãy dành cho nhau một nụ cười chân thành để xua tan đi những ảm đạm. Đừng suốt ngày mang bộ mặt ủ dột, hãy cười thật tươi để biết rằng ngoài kia có rất nhiều điều dễ thương và thú vị.

Cảm thông

Giữ con người với nhau, chỉ cần hai chữ cảm thông là có thể hóa giải được hết những hiềm khích. Bạn không tốt tuyệt đối, người kia cũng có nhiều khuyết điểm. Vì vậy hãy cứ cảm thông để cùng nhau cải thiện, thay đổi. Hãy một lần đứng trên lập trường của nhau để suy nghĩ và cảm thông cho những vất vả mà người kia đang phải đối mặt.

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Phụ nữ nên cảm thông cho nhau để có cuộc sống an nhàn - Ảnh minh họa: Internet

Bạn đừng vội phán xét một người qua hành động của họ. Hãy hiểu rằng chắc chắn có nguyên nhân sâu xa nào đó mới khiến họ có những động thái như vậy. Bởi vậy cảm thông luôn là điều mà phụ nữ nên biết để có cuộc sống an nhàn suốt đời.

Khen ngợi

Nếu bạn bè, đồng nghiệp, anh chị em của bạn thành công, hãy dành lời khen ngợi. Lời khen không mất tiền mua, mà còn tạo cho nhau động lực trong cuộc sống. Khen ngợi đôi khi còn là lời may mắn giúp người khác vượt qua khó khăn. 

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