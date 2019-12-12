Phụ nữ khôn ngoan không phủ nhận vai trò của đàn ông trong cuộc đời mình

Để hôn nhân hạnh phúc, điều cốt lõi nhất chính là sự tôn trọng. Người phụ nữ khôn ngoan muốn chồng tôn trọng mình thì tại sao lại hạ thấp giá trị của đàn ông?

Phụ nữ bây giờ rất hiện đại. Họ giỏi giang, tháo vát. Họ kiếm tiền giỏi và tự lo cho bản thân mình tốt. Không phủ nhận đó là những người đàn bà mạnh mẽ. Nhưng có một dạng phụ nữ luôn tỏ ra coi thường đàn ông, không cần đàn ông. Liệu điều đó có khôn ngoan hay không? Có một kiểu phụ nữ luôn tỏ ra mình mạnh mẽ và coi thường đàn ông - Ảnh minh họa: Internet Có những người đàn bà từng đổ vỡ, từng đi qua đắng chát của hôn nhân thì điều này có thể hiểu và cảm thông được. Nhưng thực tế, có những người phụ nữ dẫu đang trong hôn nhân, đang có chồng bên cạnh vẫn luôn phủ nhận vai trò của người chồng trong cuộc đời mình. Họ cho rằng chồng không mang đến điều gì tốt đẹp cho cuộc đời của mình cả. Trái lại, mọi phiền muộn, mọi khổ sở của bản thân đều là do người chồng bất tài vô dụng.

Chị họ của tôi là một người phụ nữ giống y như vậy. Chị rất đẹp, lại kiếm tiền rất giỏi. Khi chồng chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường thì chị đã là phó giám đốc của một công ty lớn. Nhà cửa, những vật dụng đáng giá trong nhà đều là do bàn tay chị làm nên. Ngay cả chiếc xe tay ga thuộc hạng đắt tiền nhất của chồng cũng là chị mua cho. Chị tự hào và hãnh diện lắm. Chồng chị là một người đàn ông hiền lành. Do tính chất công việc, chị vắng nhà thường xuyên nên anh thay vợ đưa rước, chăm sóc con cái, nấu ăn, thậm chí cả giặt quần áo lót cho vợ. Anh cũng chẳng bao giờ phàn nàn về chuyện đi sớm về khuya của vợ. Có một người chồng như vậy là niềm ao ước của biết bao nhiêu người đàn bà. Nhược điểm duy nhất của anh chính là kiếm được ít tiền. Và với chị, khuyết điểm đó thật khủng khiếp. Chị luôn tỏ ra coi thường chồng, không chỉ trong gia đình mà cả với họ hàng, bạn bè.

Chị luôn tỏ ra coi thường chồng, ngay cả trước mặt mọi người - Ảnh minh họa: Internet Chị không ít lần làm chồng bẽ mặt. Có lần người thân họ hàng bên chồng đến nhà chơi. Người ta trầm trồ, xuýt xoa trước cơ ngơi của 2 vợ chồng. Mặc kệ có chồng ở đó, chị vẫn hãnh diện nói rằng: “Một tay em làm nên đấy ạ, chứ chồng em có góp được đồng nào đâu. Lương của ảnh, uống cà phê còn không đủ nữa là! Em mà chậm chạp như chồng chắc bây giờ vẫn ở trọ rồi!”. Chồng chị tái xanh mặt mày, không nói nên lời. Nhiều lần đi ăn đám giỗ, tiệc tùng của cả 2 bên nội ngoại chị vẫn lên tiếng chê bai chồng trước mặt mọi người. Hình như chị sợ mọi người không biết đến công lao to lớn, vĩ đại của chị đối với gia đình này! Chị không biết rằng những lời mình nói đã khiến chồng tổn thương nặng nề. Đàn ông có sĩ diện, có lòng tự tôn. Ấy vậy mà, chị đã chà đạp điều ấy không thương tiếc. Thậm chí, trước mặt các con chị cũng nhiều lần to tiếng, quát tháo chồng. Chị luôn cho rằng chồng vô dụng, một mình chị phải gánh vác kinh tế, chèo chống gia đình. Chồng chị mệt mỏi, chán chường. Vài năm như thế, anh viết đơn ly hôn trong sự sững sờ của chị. Anh nói với chị rằng, điều mà một người đàn ông mong muốn nhất ở vợ chính là sự tôn trọng. Đơn giản vậy thôi mà chị không làm được! Phụ nữ luôn muốn chồng tôn trọng thì hà cớ gì lại coi thường đàn ông? - Ảnh minh họa: Internet Phụ nữ mạnh mẽ, kiên cường, giỏi giang đến đâu cũng đừng bao giờ phủ nhận vai trò của người đàn ông trong cuộc đời này. Rất nhiều phụ nữ thành đạt, giàu có khi lên tiếng trước báo chí vẫn luôn nói rằng họ may mắn vì có chồng ủng hộ, chăm sóc con cái. Đó mới chính là người phụ nữ khôn ngoan. Một khi người chồng cảm thấy được tôn trọng, được biết ơn lại thương yêu và quan tâm gia đình nhiều hơn. Đó chẳng phải là điều phụ nữ mong muốn nhất trong hôn nhân hay sao?

Đàn bà ngoại tình: Được thì ít mà mất mát thì nhiều Những người đàn bà ngoại tình à, trước khi ăn nằm cùng người đàn ông khác hãy nghĩ đến con cái. Tình cảm vợ chồng dẫu có tàn phai, bản thân mình có cô đơn cùng cực ra sao mà chẳng thể ly hôn thì hãy sống vì tình mẫu tử.

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