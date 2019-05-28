Phụ nữ khôn biết cách tiêu tiền của chồng để chiều chồng

Có nhiều phụ nữ không muốn xài tiền của chồng. Thậm chí, chồng có đem tiền về, họ cũng chỉ dùng cho gia đình, một đồng cũng không chi cho mình. Rồi có ngày lại "hết hồn" nhận ra quần áo sang trọng, nước hoa thơm phức, son môi quyến rũ của ả đàn bà nào đó đều được mua bởi tiền của chồng mình…

Nhiều chị em cho rằng, phụ nữ thời nay nhất định không thể để chồng nuôi, phải độc lập tài chính mới có thể khiến chồng nể trọng. Điều này cũng không sai. Phụ nữ phải có một công việc có thể kiếm ra tiền dù nhiều hay ít, có một mục tiêu nghề nghiệp để phấn đấu và cố gắng. Tiền với phụ nữ không phải là mục tiêu duy nhất, nhưng phải biết kiếm tiền để có tiếng nói trong gia đình, cũng là để học hỏi, trau dồi. Nhưng độc lập, tự chủ tài chính không có nghĩa là không biết tiêu xài tiền của chồng. Đây là điểm khác nhau giữa phụ nữ khôn và dại. Phụ nữ dại không bao giờ muốn xài tiền của chồng, cũng không xem việc chồng cung phụng tiền bạc cho mình là một lợi thế. Họ nghĩ rằng đó là cách để chồng tôn trọng mình hơn. Nhưng phụ nữ khôn lại linh hoạt hơn với lối suy nghĩ tiền của mình phải tự kiếm là đúng, nhưng tiền của chồng thì cũng nhất định phải biết xài.

Tiền của mình phải tự kiếm là đúng, nhưng tiền của chồng thì cũng nhất định phải biết xài - Ảnh minh họa: Internet Phụ nữ khôn biết cách tiêu tiền để chiều chồng. Họ nắm rõ tâm lý của đàn ông thích chinh phục, và muốn được ngợi khen. Đàn ông luôn có nhu cầu khẳng định khả năng tài chính của mình bằng cách tiêu tiền vì gia đình và vợ. Đàn ông sẽ thấy bản thân kém cỏi khi không lo được cho gia đình. Đồng thời, đàn ông cũng có nhu cầu chinh phục người phụ nữ của mình bằng tài chính. Với họ, cảm giác vợ tiêu tiền của mình, xinh đẹp nhờ vào tiền của mình hay sự hãnh diện của vợ luôn là cảm giác thỏa mãn nhất. Phụ nữ khôn hiểu điều này nên luôn biết cách lấy lòng đàn ông. Họ có thể kiếm ra tiền, nhưng vẫn sẽ muốn chồng mua vài món đồ mình thích. Họ không từ chối nhận tiền từ chồng, nhưng sẽ biết cách xài để chiều chồng. Như nếu chồng thích những bộ váy ngủ quyến rũ, họ sẽ không tiếc tiền mua để chồng say mê. Hay nếu biết chồng thích họ mặc trang phục thế nào, họ sẽ dùng tiền để làm đẹp mình, để chồng ngắm. Đó không chỉ là cách thỏa mãn cái tôi của chồng, còn khiến phụ nữ khôn xinh đẹp và luôn được chồng yêu thương.

Phụ nữ khôn không từ chối nhận tiền từ chồng, nhưng sẽ biết cách xài để chiều chồng - Ảnh minh họa: Internet Có nhiều phụ nữ không muốn xài tiền của chồng. Thậm chí, chồng có đem tiền về, họ cũng chỉ dùng cho gia đình, một đồng cũng không chi cho mình. Rồi có ngày lại hết hồn nhận ra quần áo sang trọng, nước hoa thơm phức, son môi quyến rũ của ả đàn bà nào đó đều được mua bởi tiền của chồng mình… Có phải là chua chát lắm không? Bởi thế, đã là phụ nữ thì phải biết xài tiền cho mình, đặc biệt là từ tiền của chồng. Đàn ông đều có nhu cầu ngắm nhìn, thỏa mãn, nhất là từ người phụ nữ cạnh bên. Cũng như việc đàn ông cung phụng tiền bạc cho nhân tình, là vì muốn hãnh diện khi có người đẹp đi cùng, muốn thỏa đôi mắt và ái ân trên giường. Mấu chốt để giữ chồng của phụ nữ cũng nằm ở đây. Đã là phụ nữ thì phải biết xài tiền cho mình, đặc biệt là từ tiền của chồng - Ảnh minh họa: Internet Phụ nữ có chồng, đừng tiếc tiền cho mình, cũng đừng ngu dại không xài tiền của chồng cho bản thân. Bạn là vợ, bạn đã hy sinh tận tụy vì chồng con, cớ gì lại không có quyền tiêu tiền của chồng để xinh đẹp, quyến rũ hơn? Huống hồ, vợ tiêu tiền để giữ chồng vẫn là tốt hơn để chồng cung phụng tiền cho một người phụ nữ khác!

Phụ nữ khi yêu khôn hay dại cốt là ở 4 điểm này Phụ nữ luôn có mong muốn giữ được trái tim đàn ông. Nhưng chỉ có phụ nữ bản lĩnh mới biết mình muốn và phải làm gì. Phụ nữ khi yêu khôn hay dại cốt là ở 4 điểm này.

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