Phụ nữ khi yêu khôn hay dại cốt là ở 4 điểm này

Phụ nữ dại lại thích trở thành tâm điểm trong đám đông. Họ thích sự ngưỡng mộ, khen ngợi khi được người khác chú ý. Dù vậy, mong muốn này đôi khi lại vượt khỏi tầm kiểm soát, làm ảnh hưởng đến cái tôi của đàn ông. Và thật sai lầm khi mọi người thấy rằng đàn ông bị bắt nạt bởi vợ, khiến tự tôn của anh ấy bị tổn thương.

Phụ nữ khôn ngoan rất biết giữ thể diện cho người đàn ông của mình. Thậm chí, họ sẵn sàng lùi về sau để đàn ông có cơ hội tỏa sáng trước đám đông. Họ biết thứ khiến đàn ông thấy mất mát nhất là những lời bàn tán, nhận xét không hay về họ.

Ngược lại, phụ nữ dại thường làm mọi chuyện phức tạp hơn khi cãi nhau. Họ muốn mình thắng trong mọi cuộc tranh cãi với đàn ông. Nhưng cùng lúc đó, đàn ông với bản chất hiếu thắng và dễ nóng tính lại càng làm mọi chuyện trở nên tệ hơn.

Phụ nữ khôn ngoan biết cư xử để giữ kiêu hãnh, thể diện của mình khi tranh cãi với chồng. Họ không đem cái tôi thắng thua vào những cuộc tranh luận, vì họ hiểu làm thế chỉ càng tạo khoảng cách giữa cả hai. Thay vì vậy, phụ nữ khôn ngoan thường cố gắng điều chỉnh tâm trạng của mình, để mâu thuẫn giảm bớt căng thẳng trước khi đưa ra ý kiến.

Phụ nữ khôn ngoan biết cư xử để giữ kiêu hãnh, thể diện của mình khi tranh cãi với chồng - Ảnh minh họa: Internet

Cái tôi

Dù cái tôi của phụ nữ thông minh có cao thế nào nhưng khi đã yêu họ luôn biết cách dung hòa với đối phương. Họ sẵn sàng hạ bớt cái tôi trong những trường hợp nhất định. Nhưng trong những lúc cần thiết, họ vẫn giữ đúng kiêu hãnh của riêng mình để đàn ông phải nể trọng.

Phụ nữ dại lại luôn chỉ biết mình đúng trong mọi trường hợp. Khi quá đề cao cái tôi của mình, họ dễ gây bất hòa và mâu thuẫn ngày một nhiều với đối phương.

Cảm xúc mang lại cho đàn ông

Phụ nữ thông minh mang đến cho đàn ông cảm xúc vừa đủ, nhưng khiến đàn ông thấy không thể thiếu. Họ biết lắng nghe, quan tâm khi đàn ông gặp khó khăn. Nhưng cũng biết giữ khoảng cách vừa phải để đàn ông thấy tò mò và luôn muốn khám phá.

Phụ nữ thông minh mang đến cho đàn ông cảm xúc vừa đủ, nhưng khiến đàn ông thấy không thể thiếu - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ dại lại luôn bộc lộ cảm xúc thẳng thắn quá mức, đôi khi là bộc trực với người đàn ông họ yêu. Dù rằng họ cho đó là cách bày tỏ chân thành nhất, nhưng lại không đúng cách. Vì đôi khi, cách thể hiện đó của phụ nữ sẽ khiến đàn ông cảm thấy áp lực, mệt mỏi. Để giữ được cảm xúc của đàn ông dành cho mình, quan trọng nhất là phụ nữ phải biết họ cần gì, và chỉ cho đủ chứ đừng thiếu hay thừa. Chỉ có như thế thì phụ nữ mới có được trái tim của đàn ông.

Phụ nữ khi yêu, khôn thì lợi mình, dại thì thiệt thân. Dẫu có yêu nhiều thế nào, phụ nữ cũng nên chọn cách khôn ngoan nhất để bày tỏ và giữ gìn tình yêu của mình. Yêu là bản năng nhưng giữ được tình yêu thì cũng phải có nghệ thuật riêng của mình.