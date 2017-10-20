Phụ nữ hiện đại nhất định phải làm được những điều này để hạnh phúc viên mãn

Phụ nữ yêu 20/10/2017 07:00

Tạm gạt qua những đạo lý ngặt nghèo mà người xưa thường vận lên phận đàn bà, phụ nữ hiện đại phải sống thật hạnh phúc, vị tha đúng chỗ và phải buông bỏ khi cần thiết.

Là người phụ nữ hiện đại, bạn nhất định phải làm được những điều này để được hạnh phúc và không còn sống ỷ lại vào đàn ông.

Phụ nữ biết kiếm tiền

Phụ nữ hiện đại nhất định phải làm được những điều này để hạnh phúc viên mãn - Ảnh 1
Là phụ nữ phải biết tự kiếm tiền và tiêu tiền - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ nên nhớ "Tiền chưa bao giờ là mục đích sống, nhưng không có tiền thì không thể sống". Phụ nữ nên tự biết cách kiếm tiền, đừng bao giờ phụ thuộc vào kinh tế của đàn ông. Bên cạnh đó, tiền tuy quan trọng nhưng bạn đừng bao giờ để tiền chi phối cuộc sống của mình. 

Nếu có khả năng làm ra tiền, chị em cứ tiêu xài một cách thoải mái nhất, dành cho người thân yêu những món quà đẹp, dành cho bản thân những chiếc đầm, chiếc áo lộng lẫy nhất hay sẵn sàng chi trả cho những lần massage thư giãn. Vì chỉ khi bạn đẹp, cuộc sống mới tốt và hạnh phúc được.

Đừng vội trách người thứ ba

Khi bị phản bội, phụ nữ có thiên hướng trách móc, hành hạ thể xác lẫn tinh thần của người thứ ba. Có câu “tiên trách kỷ, hậu trách nhân”. Khi xảy ra chuyện, phụ nữ thường đổ hết cho người khác mà không nhìn lại chính mình và người đàn ông ở bên cạnh. 

Trên thực tế, lỗi lớn nhất thuộc về người đàn ông bội bạc, nếu anh ta không thay lòng đổi dạ thì người thứ ba sẽ không bao giờ xuất hiện. Nhưng phụ nữ cũng nên trách bản thân mình quá thờ ơ với cuộc hôn nhân này nên đã tạo cơ hội cho người khác bước vào.

Đừng bao giờ từ bỏ bản thân

Phụ nữ hiện đại nhất định phải làm được những điều này để hạnh phúc viên mãn - Ảnh 2
Phụ nữ tuyệt đối đừng bao giờ từ bỏ bản thân mình - Ảnh minh họa: Internet

Bị người khác từ bỏ không hề đáng sợ, điều đáng sợ nhất là tự mình từ bỏ chính mình. Sau đổ vỡ, phụ nữ luôn dùng những cách đau đớn nhất để tự hành hạ bản thân. Thậm chí họ không còn quan tâm đến mình hôm nay ra sao, khuôn mặt nhợt nhạt như thế nào. Phụ nữ luôn yếu đuối như vậy đó. 

Họ luôn nghĩ rằng bản thân tiều tụy, hốc hác một chút thì người cũ sẽ thương, sẽ tự dằn vặt bản thân của họ. Nhưng điều đó quá ngu ngốc, chẳng ai biết bạn đã và đang sống như thế nào đâu. Hễ chia tay rồi thì chỉ mãi là người dưng, không còn liên quan đến cuộc đời nhau nữa. Bởi vậy, phụ nữ muốn hạnh phúc, đừng bao giờ từ bỏ bản thân mình. Bạn không thương mình thì đừng đòi hỏi ai có thể thương.

Thời gian vô hạn nhưng nhan sắc có hạn

Dù bạn có đẹp, thân hình nóng bỏng đến mấy thì một lúc nào đó phai tàn. Bạn sẽ già, sẽ xấu, sẽ có nhiều nếp nhăn, thậm chí mái tóc còn xuất hiện nhiều sợi bạc. Thay vì cứ ngồi đợi đến ngày nhan sắc tàn tạ, hãy tự biết chăm sóc của mình thật chu đáo ở mọi lúc mọi nơi. Phụ nữ có quyền làm đẹp và có quyền được hưởng hạnh phúc mà.

Luôn giữ phẩm chất của bản thân

Phụ nữ hiện đại nhất định phải làm được những điều này để hạnh phúc viên mãn - Ảnh 3
Phẩm chất là điều quan trọng nhất của phụ nữ - Ảnh minh họa: Internet

Người ta thường nói “tốt gỗ hơn tốt nước sơn”, phụ nữ quan trọng nhất là phải có phẩm chất. Đừng cho phép bản thân mình trở thành những bà tám ngồi lê đôi mách, hay đi soi mói, giành giật hạnh phúc của người khác. Phụ nữ có phẩm chất, đạo đức tốt nhất định sẽ có được cuộc sống bình an và hạnh phúc.

Đừng bao giờ chấp nhận là người thay thế

Trong tình yêu, phụ nữ nhất định phải mạnh mẽ, cầm lên được bỏ xuống được, đừng bao giờ chấp nhận là người thay thế. Người thay thế không khác gì là một kẻ ngốc, luôn bị người khác lợi dụng và nhẫn tâm chà đạp lên lòng tự trọng. 

Hãy là chính mình, đừng là bản sao của một ai khác. Vì chỉ khi là chính mình, hạnh phúc mới đến một cách tự nhiên và chân thành. Điều quan trọng nhất là phụ nữ đừng quá quỵ lụy, đừng yếu đuối van xin tình yêu của người khác. Phụ nữ hiện đại có đủ bản lĩnh và khả năng để tự tìm hạnh phúc cho riêng mình.

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