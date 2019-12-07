Phụ nữ hãy nằm lòng những tuyệt chiêu này để chồng tự nguyện làm việc nhà

Phụ nữ yêu 07/12/2019 05:02

Trong hôn nhân, người vợ thông minh sẽ biết cách để chồng tự nguyện làm việc nhà một cách chủ động mà không cần phải cáu gắt. Vậy chị em đã biết những tuyệt chiêu đó chưa?

Một người vợ thông minh sẽ không bao giờ dùng những lời lẽ chê bai, trách móc khi chồng không làm việc nhà. Thay vào đó, họ sẽ sử dụng những tuyệt chiêu hữu ích dưới đây để người chồng tự nguyện làm việc nhà một cách chủ động.

Giao việc cho chồng vào thời điểm hợp lý

Người đàn bà tinh tế và khéo léo sẽ không bao giờ giao việc cho chồng khi hai vợ chồng đang căng thẳng hoặc cãi vã. Họ cũng không giao việc nhà khi chồng đang trải qua những lúc khó khăn, căng thẳng trong công việc. Bởi giao việc vào lúc này không những không hiệu quả mà còn phản tác dụng.

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Vợ thông minh sẽ giao việc nhà cho chồng vào thời điểm hợp lý - Ảnh minh họa: Internet

Thay vào đó, chị em nên lựa chọn thời điểm giao việc cho chồng vào những lúc chồng đang vui vẻ hay hai vợ chồng đang bên nhau nồng nàn hạnh phúc. Vào những thời điểm này, chị em chỉ cần nhẹ nhàng nhờ chồng làm giúp một số việc nhà, đảm bảo anh ấy sẽ vui vẻ nhận lời.

Phân công những việc cần làm phù hợp cho chồng

Không phải việc nhà nào cũng nên giao cho chồng. Bởi có những việc đàn ông sẽ không thích làm như rửa bát, giặt quần áo. Vì thế, đàn bà thông minh sẽ biết lựa chọn và phân công những việc nhà phù hợp với chồng như cắt tỉa cây, sửa đồ đạc trong nhà, phụ vợ nấu nướng, cùng vợ lau dọn nhà cửa… Khi được phân công những công việc phù hợp với khả năng và sở thích thì chắc chắn chồng bạn sẽ cảm thấy hứng thú hơn mỗi khi làm việc.

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Phân công những công việc nhà phù hợp với chồng - Ảnh minh họa: Internet

Đừng bao giờ chê bai khi chồng làm chưa tốt

Bất kể là ai, khi làm quen với một công việc mới sẽ còn nhiều bỡ ngỡ và không thể làm tốt ngay được. Vì thế, nếu chồng bạn làm lần đầu chưa tốt thì đừng vội chê bai bởi sẽ làm anh ấy chán nản, cảm thấy không được tôn trọng. Thậm chí, anh ấy sẽ không làm vào các lần sau.

Một người vợ thông minh sẽ dành lời động viên nhẹ nhàng khi anh ấy làm chưa tốt. Đồng thời, hướng dẫn và khích lệ để chồng làm các lần sâu được tốt hơn. Như thế sẽ hữu ích hơn nhiều những lời chê bai.

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Hãy hướng dẫn và khích lệ để chồng làm các lần sau tốt hơn - Ảnh minh họa: Internet

Nghiêm túc khi giao việc cho chồng

Trong gia đình, việc nhà, nội trợ, con cái là trách nhiệm và nghĩa vụ của cả hai vợ chồng. Vì thế, không có lý do gì người vợ vừa phải đảm nhiệm việc cơ quan vừa ôm hết mọi việc nhà. Thay vào đó, hãy trò chuyện, bàn luận thật nghiêm túc về công việc nhà, con cái với chồng. Hãy nói để chồng hiểu và cả hai cùng thống nhất những công việc nhà của mỗi người.

Một người vợ thông minh sẽ sử dụng những cách tinh tế, khéo léo để chồng tự làm việc nhà. Đồng thời, giúp cho chồng hiểu rằng khi cả hai cùng chia sẻ việc nhà sẽ là cách để gắn kết yêu thương, giúp cả hai có nhiều thời gian gần nhau, hiểu nhau và cùng xây dựng một gia đình hạnh phúc.

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