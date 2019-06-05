Phụ nữ hạnh phúc trong hôn nhân: Hư khi muốn và lười khi cần

Có những người phụ nữ ngoan muốn một lần “hư” để bung ra khỏi những tháng ngày chỉ biết chồng con mà quên chính mình. Cũng có những người phụ nữ hư từng ngoan hiền, cho đến khi họ muốn một lần sống vì điều họ muốn.

Sẽ không có một giá trị đo lường hư hay ngoan nào ở phụ nữ là chính xác. Một người phụ nữ ngồi say sưa vài ly với bạn bè bị cho là hư. Nhưng hóa ra chẳng ai biết cô ấy lại là một người vợ ngoan hiền bao ngày chỉ biết bếp núc dầu mỡ. Một người phụ nữ ăn mặc có chút hở da thịt bị cho là “hỏng”. Nhưng mấy ai biết đó là người phụ nữ ngoan luôn phải ăn mặc theo ý chồng muốn. Hay một người phụ nữ quyết định ly hôn, nuôi con một mình lại có thể bị cho là “hư” vì bỏ chồng. Và cũng chẳng ai biết để phải ly hôn, cô ấy đã từng là người vợ chịu nhiều tổn thương thế nào…

Cái “hư” ở phụ nữ đôi khi chỉ là bỏ qua hết những ngày lặp lại nhàm chán khổ sở vì chồng, chỉ biết làm vợ cam chịu máy móc để sống với những gì mình muốn, dù là trong phút chốc.

Ngoan hay hư chỉ là một khái niệm từ cái nhìn không thể thấy hết những góc khuất của phụ nữ. Phụ nữ ngoan trong mắt thiên hạ có khi nghe thật đáng tự hào, nhưng chẳng ai biết có bao nhiêu người vợ quá ngoan hiền vẫn đầy khổ tâm. Phụ nữ hư trong lời thiên hạ nghe thì hỏng đó nhưng biết đâu họ lại có niềm vui riêng.

Phụ nữ lười sướng hơn phụ nữ siêng?

Có những người phụ nữ trong hôn nhân rất siêng năng với công việc làm vợ, làm mẹ. Họ đảm đang tới mức không để chồng con làm bất cứ việc gì. Họ đầu bù tóc rối, lấm lem mồ hôi, đến cả việc soi gương cũng không có thời gian mỗi ngày. Họ bận rộn, họ luôn tay luôn chân để cho chồng con từng bữa cơm ngon nhất, từng cái quần chiếc áo thẳng thớm nhất. Họ xem đó là cách yêu thương chồng con, là sự hy sinh đáng để họ tự hào. Nhưng không phải người chồng nào cũng quý trọng một người vợ quá mức siêng năng.

Không phải người chồng nào cũng quý trọng một người vợ quá mức siêng năng - Ảnh minh họa: Internet

Lại có những người vợ biết "lười" trong hôn nhân. Họ vẫn cho chồng những bữa cơm ngon, nhưng lúc vui vẫn muốn ăn cùng chồng ở quán tiệm sang trọng. Họ vẫn là ủi quần áo cho chồng mỗi ngày, nhưng cũng không quên mua vài món đồ đẹp cho chính mình. Họ vẫn làm việc nhà, nhưng sẽ có ngày lười tới mức chỉ muốn chồng làm thay mình. Họ mỗi ngày vẫn bận rộn không ngơi tay, nhưng trong đó vẫn có bận cho chính mình. Là bận làm đẹp, bận dành thời gian cho đam mê của bản thân. Sự “lười” của một người vợ đôi khi chỉ là bớt dành chiều chuộng cho chồng, yêu cầu chồng giúp đỡ mình, để chừa lại đôi chút thời gian cho chính mình.

Phụ nữ lười đôi khi sẽ bị cho là không biết lo cho gia đình, vì những lúc họ chưng diện, những khi họ lười làm việc nhà, những giây phút họ bớt nghĩ lại cho chồng con hơn. Nhưng phụ nữ lười như thế đôi khi vẫn sướng hơn, vẫn đẹp hơn, có nhiều niềm vui và biết quý trọng mình hơn, vì vậy mà hạnh phúc hơn.

Đời phụ nữ, bớt nghe lời người khác nói, làm điều mình muốn, bớt nghe người khác chê bai, làm thứ mình thích có khi lại vui hơn nhiều… - Ảnh minh họa: Internet

Suy cho cùng, cuộc đời phụ nữ cũng đâu dài, hư hay ngoan, lười hay siêng cũng đâu bằng hạnh phúc hay không. Nếu lười một chút mà vui hơn, nếu hư một chút mà hạnh phúc hơn thì có gì phải ngại? Đời phụ nữ, bớt nghe lời người khác nói, làm điều mình muốn, bớt nghe người khác chê bai, làm thứ mình thích có khi lại vui hơn nhiều…