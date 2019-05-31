Phụ nữ đừng gom hy sinh để chắt góp hạnh phúc

Sự hy sinh ban đầu với phụ nữ xuất phát từ bản năng của người làm vợ, làm mẹ. Nhưng dần dà, phụ nữ lại xem hy sinh là một loại hạnh phúc. Như việc có thể nhìn thấy chồng vui vẻ, họ cũng vui lây. Thứ hạnh phúc đó khiến phụ nữ tình nguyện hy sinh bản thân, thậm chí là tự chuốc thiệt thòi.

Phụ nữ hy sinh không phải để được tôn vinh. Hy sinh với phụ nữ là bản năng xuất phát từ tình yêu dành cho gia đình. Từ những thói quen hằng ngày đều phải thay đổi khi về nhà chồng đến những lúc gia đình chồng gặp sóng gió, chồng trải qua thăng trầm, phụ nữ đều có thể tình nguyện thay đổi, ôm hết vất vả để đồng cam cộng khổ cùng chồng con.

Phụ nữ đôi khi không biết rằng hạnh phúc không thể chắt góp từ những hy sinh như thế. Tình yêu hay hôn nhân đều phải cần hai người vun đắp, hai bên xây dựng. Không thể kể hy sinh những gì phải được những gì, và cũng không thể dùng hy sinh của mình để tạo áp lực cho đối phương, buộc đối phương cũng phải hy sinh như mình.

Nhiều phụ nữ tự “lừa dối” chính mình về đức hy sinh cả cuộc đời phải theo đuổi, để gìn giữ hạnh phúc gia đình. Khi còn trẻ, họ có thể trở thành người giúp việc, giúp bạn trai dọn dẹp nhà, nấu nướng, giặt quần áo. Đến khi lấy chồng, họ lùi về sau để chồng lập nghiệp, đầu bù tóc rối để chồng quần áo thẳng thớm vang danh ngoài xã hội. Thế giới của họ chỉ gọn ghẽ một ngôi nhà cùng một người đàn ông. Tiếc thay, lại có một ngày người đàn ông họ coi là cả bầu trời ấy nhẫn tâm quay đi. Rồi họ oán trách vì sao những hy sinh lớn lao của họ lại không được đàn ông ghi nhận và đáp trả.

Phụ nữ đôi khi không biết rằng hạnh phúc không thể chắt góp từ những hy sinh như thế - Ảnh minh họa: Internet

Tình yêu cần sự tự nguyện, hôn nhân cũng thế. Yêu thương vốn là điều nhẹ nhàng nhất trên đời, đừng gieo vào nó gánh nặng. Nếu bạn hy sinh vì bạn muốn, vì bạn xem đó là loại hạnh phúc khiến bạn thỏa mãn, bạn sẽ không thấy tiếc. Nhưng hãy hy sinh đúng cách và đủ vừa. Hy sinh đúng cách là phải được đối phương công nhận và tôn trọng. Hy sinh đủ vừa là phải chừa một đường lùi, một ngõ hạnh phúc cho mình. Và khi phụ nữ hy sinh vừa đúng vừa đủ, đàn ông sẽ tự nguyện hy sinh vì bạn.

Vợ chồng không thể hy sinh đời mình chỉ để “vì con”

Nhiều cặp vợ chồng dần nhạt tình cảm với nhau từ khi có con. Có khi cuộc hôn nhân của cả hai còn mấp mé bờ vực đổ vỡ vì căng thẳng nảy sinh. Nếu vợ chồng xem con cái là trung tâm của cuộc sống và hôn nhân thì hoàn toàn có hại cho cả con trẻ và vợ chồng.

Thay vì vậy, vợ chồng phải là trung tâm cuộc sống và hôn nhân của cả hai. Khi vợ chồng hạnh phúc thì con cái mới có thể có niềm tin và năng lượng tích cực. Hơn hết, con cái rồi cũng sẽ lớn lên và có gia đình riêng, chỉ còn vợ chồng sống cùng nhau. Vợ chồng khi đã có con nên điều chỉnh suy nghĩ và có sự ưu tiên bản thân cùng bạn đời hợp lý hơn.

Nếu vợ chồng xem con cái là trung tâm của cuộc sống và hôn nhân thì hoàn toàn có hại cho cả con trẻ và vợ chồng - Ảnh minh họa: Internet

Khi hôn nhân không còn hạnh phúc, nhiều người lấy nguyên do “vì con” mà cố gắng sống cạnh nhau. Nhưng thật sự, con trẻ đều có thể biết hết những điều đã rạn vỡ ấy. Và khi ngay từ nhỏ con trẻ đã bị gieo vào tâm trí suy nghĩ lệch lạc về hôn nhân và hạnh phúc thì khó có thể lớn lên bình yên.

Hãy nhớ, tình yêu là cội nguồn để vợ chồng sống bên nhau cả đời. Chỉ có khi yêu thương nhau thì cả hai mới đủ cảm thông, thấu hiểu và cùng nhau hoàn thiện. Ngoài điều đó ra thì sẽ không có điều gì đủ sức để vợ chồng có thể ở lại trong một cuộc hôn nhân lâu dài, hay cho con một hạnh phúc gia đình đúng nghĩa.

Phụ nữ sinh con vì bản thân mình

Dù là đi làm, làm đẹp, có các mối quan hệ hay là sinh con thì phụ nữ cũng đừng nghĩ là mình làm vì người khác, mà phải vì chính mình đầu tiên. Nếu bạn xem đó là sự hy sinh vì điều gì đó thì hãy vì bản thân trước, ngay cả chuyện sinh con.

Nếu bạn xem đó là sự hy sinh vì điều gì đó thì hãy vì bản thân trước, ngay cả chuyện sinh con - Ảnh minh họa: Internet

Sinh con là nhiệm vụ thiêng liêng của phụ nữ, và cũng chỉ có phụ nữ mới có thể làm được. Sinh con còn là hạnh phúc của riêng phụ nữ. Vì con là món quà lớn nhất phụ nữ có được, là niềm tin về tương lai vững vàng nhất của phụ nữ. Đừng nghĩ rằng bạn sinh con là vì ai, bạn trở nên xấu xí là vì người khác, mà là phải vì bạn đầu tiên. Bởi thế, nếu khi bạn sinh con vất vả, chồng lại đi tìm đến một người phụ nữ khác thì đừng trách anh ta không công nhận hy sinh của bạn. Bạn sinh con là vì bạn muốn, và anh ta ngoại tình cũng vì anh ta muốn. Đã thế, bạn không cần giữ một người đàn ông không có trách nhiệm như thế.

Nếu phụ nữ cứ nghĩ rằng bản thân đã hy sinh mà người ta lại phản bội thì cả đời chẳng yên bình được. Vì thế, hãy nghĩ rằng bản thân vất vả, cố gắng, thiệt thòi đều là vì mình trước. Hãy lấy bản thân làm trung tâm dù là trong hạnh phúc hay bất hạnh. Hãy độc lập, tự chủ tài chính và sống vì chính mình đầu tiên. Đừng để đàn ông xem thường vì có lúc bản thân lại nói với anh ta, mình sống hy sinh, làm mọi thứ vì anh ta. Hãy có kiêu hãnh và tự hào về những gì mình đã làm đều là vì mình trước tiên.