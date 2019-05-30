7 thói quen của phụ nữ khiến chồng tôn trọng mình hơn

Một người vợ tôn trọng bản thân luôn có những nguyên tắc riêng. Họ biết yêu thương cơ thể của mình, biết dành thời gian cho chính họ. Họ có những nguyên tắc giữa vợ chồng. Họ có thể yêu chồng nhiều, nhưng không để bản thân thiệt thòi. Họ có thể hy sinh vì chồng, nhưng không để chồng xem thường họ. Họ không đòi hỏi sự hơn thua trong hôn nhân, nhưng chồng phải cho họ sự công bằng trong những chuyện cần thiết, để thể hiện sự trân trọng của vợ chồng dành cho nhau.

Phụ nữ trong hôn nhân muốn có được hạnh phúc trước nhất phải có được sự tôn trọng từ chồng. Một người phụ nữ được chồng tôn trọng luôn có những thói quen này.

Cũng như phụ nữ, đàn ông cũng muốn được tôn trọng. Sự tôn trọng đàn ông cần chính là cho họ tự trọng, ghi nhận và niềm tự hào. Đàn ông luôn có nhu cầu trở thành người đàn ông làm chủ trong nhà. Phụ nữ càng khôn ngoan càng biết lùi về sau để cho đàn ông sự tôn trọng nhất định. Phụ nữ càng tinh tế càng nắm giữ được cái tôi của đàn ông. Đàn ông khi được tôn trọng sẽ tự nguyện làm điều phụ nữ muốn.

Cách cư xử của phụ nữ với chính mình quyết định cách cư xử của đàn ông với phụ nữ . Phụ nữ càng biết quý trọng bản thân sẽ càng nhận được sự tôn trọng từ đàn ông.

Có thu nhập riêng

Phụ nữ không có thu nhập riêng sẽ khó có được sự bình đẳng và tiếng nói trong gia đình. Trong hôn nhân, phụ nữ cần thu nhập riêng như cần sự thủy chung của chồng. Đây có thể là hai điều kiện nhất định phải có để hôn nhân bền vững. Vì khi độc lập kinh tế, phụ nữ mới biết lo toan, biết giành quyền lợi cho mình, biết cách nói chuyện bình đẳng với chồng và cũng biết thấu hiểu và sẻ chia cùng chồng hơn.

Có cá tính riêng

Nếu bạn không muốn càng sống cùng chồng lâu, càng nhạt nhòa hơn với những người phụ nữ bên chồng, bạn phải giữ được cá tính riêng như thời độc thân - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ không có cá tính riêng sẽ dễ bị thay đổi bởi người khác. Đàn ông dù nhiều lúc sẽ muốn vợ thế này thế kia, nhưng nếu phụ nữ dễ dàng thay đổi theo chồng sẽ dần không có được sự tôn trọng từ chồng.

Nếu bạn không muốn càng sống cùng chồng lâu, càng nhạt nhòa hơn với những người phụ nữ bên chồng, bạn phải giữ được cá tính riêng như thời độc thân. Sẽ có những điều phải thích nghi để đồng hành cùng đối phương, nhưng những gì là điểm riêng, điều cuốn hút ở bản thân thì phụ nữ nhất định phải giữ lại.

Biết lắng nghe

Một người phụ nữ không biết lắng nghe thì sẽ không bao giờ được lắng nghe. Lắng nghe cũng là một cách thể hiện sự tôn trọng với đối phương. Nếu bạn muốn được tôn trọng, bạn phải tôn trọng người khác trước. Là vợ chồng thì lắng nghe cũng quan trọng, để nắm bắt và theo kịp những đổi thay nhỏ nhất của nhau mỗi ngày. Một người vợ không biết lắng nghe chồng thì sẽ không bao giờ có được sự tôn trọng từ chồng.

Mềm mỏng hay cứng rắn đúng lúc

Người phụ nữ đàn ông nể trọng nhất là người có cách hành xử mềm khi cần mà cứng đúng lúc - Ảnh minh họa: Internet

Người phụ nữ đàn ông nể trọng nhất là người có cách hành xử mềm khi cần mà cứng đúng lúc. Lúc nào cần nhẹ nhàng, dịu ngọt thì đàn ông không thể chối từ, lúc cứng rắn dữ dội thì đàn ông khó tính mấy cũng phải chịu thua. Đây là cách hành xử đòi hỏi phụ nữ phải có nhiều kiên nhẫn, khéo léo và tinh tế. Nhưng nếu có thể làm được, đàn ông chắc chắn sẽ rất tôn trọng bạn.

Sẵn sàng thay đổi

Phụ nữ sẵn sàng thay đổi không có nghĩa là dễ dàng đánh mất bản thân. Nếu bạn sai, thay đổi là để khiến mình tốt hơn. Nếu bạn còn thiếu kém, thay đổi là để trau dồi và phát triển. Sự thay đổi tích cực ở một người phụ nữ luôn khiến đàn ông tôn trọng. Họ tôn trọng vì bạn dám thay đổi để tốt hơn.

Hơn hết, khi bạn thay đổi khi cần, đàn ông cũng sẽ học cách thay đổi để tốt hơn như bạn.