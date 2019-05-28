Thước đo sự tử tế của đàn ông chính là nụ cười của người phụ nữ bên cạnh

Đàn ông đừng chỉ so nhau ai địa vị cao hơn, ai nhà cao cửa rộng, siêu xe sang trọng hơn. Đàn ông thành đạt thì nhiều, nhưng tử tế hay không lại ít. Đàn ông bản lĩnh phải so nhau ai tử tế với vợ mình hơn. Vì nụ cười và hạnh phúc của vợ mới là thước đo đúng nhất cho sự tử tế của đàn ông.

Một người đàn ông tử tế luôn gọi về cho vợ báo một tiếng sẽ về trễ. Họ không đợi vợ gọi hỏi rồi lại tìm muôn vàn lý do để bao biện. Vì họ biết chẳng ai thích đợi chờ, huống hồ vợ lại đợi họ về nhà cũng vì lo lắng thì cảm giác càng không hề dễ chịu. Họ không muốn thấy vợ mòn mỏi đợi họ về hằng đêm. Họ thấy khó chịu với sự mệt mỏi, tiều tụy của vợ chỉ vì đợi họ về sau những cuộc vui bên ngoài.

Địa vị của đàn ông không nói lên được anh ta có phải là người tử tế không. Đàn ông tốt hay tệ, chỉ cần nhìn vào cách anh ta cư xử với vợ. Đàn ông tử tế và bản lĩnh không để vợ phải đợi họ chơi bời chán chê mới về. Đàn ông đặt vợ lên hàng đầu, ưu tiên gia đình mới là người bản lĩnh.

Đàn ông dù bên ngoài giỏi giang đến đâu nhưng nếu về nhà so đo hơn thua với vợ thì cũng chẳng được gì. Đàn ông có lãnh đạo bao người mà về nhà chỉ biết trách mắng, chửi bới vợ con thì cũng không ai nể trọng.

Đàn ông đặt vợ lên hàng đầu, ưu tiên gia đình mới là người bản lĩnh - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông bản lĩnh cũng không bao giờ làm vợ khóc. Họ không để vợ cô đơn bơ vơ trong chính ngôi nhà của mình. Họ không bắt vợ đợi chờ, không để vợ đánh đổi, càng không muốn vợ hy sinh bất kì điều gì vì họ. Đàn ông tài giỏi thì cần gì đòi hỏi nước mắt, tủi hổ hay thanh xuân của người phụ nữ mình yêu?

Đàn ông tử tế luôn biết cách làm người phụ nữ của mình hạnh phúc. Đã là đàn ông thì có thể không quá giỏi giang hay hoàn hảo nhưng luôn có thể khiến người phụ nữ của mình hạnh phúc tới mức khiến đàn bà ngoài kia đều phải ngưỡng mộ, bằng tình yêu, bằng chân thành, bằng nỗ lực. Suy cho cùng phụ nữ hơn nhau đều là ai có được những điều đó từ người đàn ông họ đã chọn.

Đàn ông tử tế luôn biết cách làm người phụ nữ của mình hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

Muốn tin đàn ông thì đừng nhớ những gì anh ta nói, phải nhìn những gì anh ta làm. Bởi đàn bà đẹp vì hạnh phúc, chứ không vì bất kì một lời hứa hay món vật chất đắt tiền nào.

Đàn bà hạnh phúc hay không dễ nhìn thấy lắm. Từ nụ cười, ánh mắt, thần thái của họ đều như rực rỡ niềm tin, tràn đầy hy vọng và đong đầy hạnh phúc. Nhưng phụ nữ hạnh phúc là vì điều gì? Vì tiền, nhà, xe hay vì giàu sang? Cũng có thể lắm, nhưng không đủ. Phụ nữ hạnh phúc là vì được yêu, được chiều, được trân trọng từ một người đàn ông. Phụ nữ hạnh phúc vì được ưu tiên, được nhớ đến, được ghi nhận.

Phụ nữ hạnh phúc là vì đàn ông có bản lĩnh. Đàn ông có bản lĩnh mới giữ được hạnh phúc của người phụ nữ cạnh bên… - Ảnh minh họa: Internet

Bởi thế, đừng nghe đàn ông nói họ làm được gì, hãy nhìn vào người đàn bà và những đứa trẻ bên cạnh họ. Bên cạnh người đàn ông tài giỏi bản lĩnh luôn là một người phụ nữ hạnh phúc và những đứa trẻ ngoan ngoãn. Phụ nữ hạnh phúc là vì đàn ông có bản lĩnh. Đàn ông có bản lĩnh mới giữ được hạnh phúc của người phụ nữ cạnh bên…