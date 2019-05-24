Đàn ông đã phản bội, đã muốn rời đi rồi thì không thứ gì có thể giữ được anh ta cả đời. Ngay cả khi bạn cho anh ta cả sinh mệnh của mình, anh ta cũng không cần…

Một người bạn từng hỏi tôi: “Làm sao để giữ được một người đàn ông phản bội?”. Để có thể hỏi như thế, mang một suy nghĩ như thế, rốt cuộc một người phụ nữ đã yêu nhường nào, đã chấp nhận tổn thương nhiều ra sao? Vì vốn dĩ, đàn ông đã phản bội rồi, giữ có được gì không? Để đi đến bước đường phản bội người vợ sống cạnh mình bao năm, đàn ông ắt đã không còn biết thương người phụ nữ của mình. Bởi không còn tình thì cũng còn nghĩa, và phản bội là cách hành xử của một kẻ cạn cả tình lẫn nghĩa. Người ta có thể chọn cách rời đi nhẹ nhàng, văn minh, nghĩ cho nhau hơn là chỉ đổ hết tổn thương cho người còn lại. Khi bước qua ranh giới của sự phản bội, người ta chỉ còn nghĩ cho bản thân, với giấu giếm dối lừa và thiếu tôn trọng đối phương.

Khi bước qua ranh giới của sự phản bội, người ta chỉ còn nghĩ cho bản thân, với giấu giếm dối lừa và thiếu tôn trọng đối phương - Ảnh minh họa: Internet Tôi hỏi cô bạn của mình rằng, liệu cô ấy có thể chấp nhận một người đàn ông đã không còn thương và tôn trọng cô ấy? Để giữ một người đàn ông mà phải trút hết tự tôn, kiêu hãnh của mình, liệu bạn có thể? Hoặc là, ngay cả khi bạn bằng lòng hạ mình xuống tận cùng thì liệu anh ta có chịu ở yên cả đời bên bạn? Một lần đánh cược như thế, có phải khi thua sẽ đánh mất rất nhiều? Tôi biết bạn tôi từ lâu đã có câu trả lời cho mình, như không ít phụ nữ ngoài kia cũng như bạn. Chỉ là phụ nữ vốn cố chấp, vốn sợ mất, vốn không cam lòng với hiện tại phũ phàng. Ngay cả khi bạn bằng lòng hạ mình xuống tận cùng thì liệu anh ta có chịu ở yên cả đời bên bạn? - Ảnh minh họa: Internet Tôi nói với bạn mình rằng, bạn có nhiều cách để giữ một người đàn ông phản bội lắm. Bằng nhu mì, bằng mềm mỏng, thậm chí là níu kéo nhu nhược, họ đều có thể mềm lòng. Nhưng quan trọng là họ sẽ mềm lòng trong bao lâu, sẽ chịu ở lại bao lâu, hoặc là ở lại với cách nào. Họ yên ổn bên bạn vài hôm, rồi lại chạy đi với người khác. Hay họ ở lại theo cách dằn vặt dày vò và tổn thương bạn nhất. Bởi đàn ông đã phản bội, đã muốn rời đi rồi thì không thứ gì có thể giữ được anh ta cả đời. Ngay cả khi bạn cho anh ta cả sinh mệnh của mình, anh ta cũng không cần…

Đàn ông phản bội sẽ không ở lại, hoặc ở lại theo cách làm tổn thương bạn nhất. Bạn liệu có lượng sức để không bất hạnh cả cuộc đời sau này? Hay bạn liệu có thấy phí tháng năm và công sức mình bỏ ra vì một người đàn ông đã đổi thay không? Câu trả lời ắt bạn phải biết, lựa chọn cũng chỉ bạn quyết. Đàn ông phản bội sẽ không ở lại, hoặc ở lại theo cách làm tổn thương bạn nhất - Ảnh minh họa: Internet Thật ra, chỉ riêng mỗi người đàn bà mới biết mình muốn gì, điều mình bằng lòng hy sinh và cố gắng là gì. Không ai thay họ quyết định, không ai sống giúp họ được. Bởi thế, dù là lựa chọn gì, có ngu ngốc hay khờ dại cỡ nào thì đó vẫn là cách phụ nữ sống cuộc đời của họ. Nhưng thật mong phụ nữ trên đời này có thể hiểu, trong tình yêu, chúng ta có thể là những kẻ ngốc, bằng lòng ngốc một lần nhưng hãy biết từ bỏ đúng lúc. Đã chọn thì phải chịu, không thể chịu được nữa thì hãy chọn lại. Một lần dám chọn đã không dễ thì hãy đòi lại bằng được những gì mình muốn. Còn không, hãy dũng cảm ra đi, can đảm buông bỏ, một bước quay đi không quay đầu lại…

Người thứ 3 đừng mong chờ tình yêu thật lòng từ đàn ông ngoại tình Người ta luôn nghĩ khi hết yêu rồi mới ngoại tình, nhưng thực tế không phải như vậy. Đàn ông, họ ngoại tình ngay cả khi vẫn còn yêu vợ.

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