Phụ nữ đừng lấy chồng xa, chỉ có khổ trăm đường

Tôi cũng lấy chồng xa nên tôi hiểu rõ cái nỗi khổ, sự vất vả và thiệt thòi của những người đồng hoàn cảnh. Tự nhiên phải về sống với một nơi xa lạ, xung quanh không có người thân, lại khác xa về văn hóa, tục lệ,…Để rồi nhiều đêm nằm khóc một mình ướt đẫm gối cũng chẳng ai thấu hiểu.

Tình yêu là một phép màu kì diệu mà khi đã yêu rồi ai cũng mong có một nơi nương thân, về chung một mái nhà. Thế nhưng phụ nữ à, lấy chồng cũng cần phải suy nghĩ kỹ chứ đừng lấy chồng xa, không khổ trăm đường!

Nhiều bạn bè và cả tôi nữa sau khi lấy chồng xa đều thấm thía, nhận ra rằng lấy chồng xa coi như là mất cha mẹ, người thân. Để rồi tự hứa với lòng mình “sau này không bao giờ cho con gái lấy chồng xa nữa”.

Ai cũng trải qua tình cảm mặn nồng, cuồng nhiệt lúc yêu bởi khi đó với chị em tình yêu là màu hồng, là phép màu nên người đàn ông đó là tất cả, là người để nắm tay bạn đi hết cuộc đời. Nhiều người còn đánh đổi tất cả, cãi lại lời cha mẹ chỉ để có thể kết hôn cùng anh ấy. Để rồi sau khi kết hôn mới hiểu rằng những lời khuyên ngăn của cha mẹ, của mọi người vềt? việc lấy chồng xa vất vả, thiệt thòi, cô đơn là hoàn toàn đúng.

Khi bước đến một nơi xa lạ, phụ nữ lại phải đối mặt với những quan điểm, tư tưởng, văn hóa hoàn toàn khác xa nơi mình đã sinh ra và lớn nên, điều này khiến không ít chị em bỡ ngỡ, thậm chí là quá sốc. Nhiều người còn đâm ra căng thẳng với bao bức xúc, khó chịu trong lòng mà không biết chia sẻ cùng ai. Nhiều chị em lựa chọn cách lên các hội ava tâm sự, chia sẻ để giải tỏa những bức xúc trong lòng. Và nhiều người khác thì chấp nhận cuộc sống như thế với bao nước mắt đẫm gối hàng đêm.

Nhiều chị em lấy chồng xa, cả năm mới có dịp về thăm bố mẹ được 1 lần, thậm chí là vài năm mới có dịp về thăm. Như thế chẳng phải là quá thiệt thòi và tủi hờn cho thân phận phụ nữ hay sao? Thậm chí bố mẹ nhớ con gái, mong con gái nhưng chị em cũng nào có thể dễ dàng mà về ngay được. Đấy còn chưa kể điều kiện kinh tế không có, việc đi lại trở thành vấn đề bức xúc khiến nhiều cặp vợ chồng lao đao, lục đục sau mỗi chuyến về quê ngoại.

Điển hình như dì tôi, quê ngoài Bắc nhưng lấy chồng tận Nha Trang, điều kiện kinh tế lại có phải dư dả gì. Thế nên có năm dì về một lần, không thì vài năm mới có dịp về thăm ông bà, họ hàng ở ngoài này. Nhiều lúc dì cũng tâm sự là buồn lắm, tủi thân lắm nhưng hoàn cảnh như thế thì biết làm sao được.

Những lúc mẹ chồng – nàng dâu bình thường, cơm lành canh ngọt thì chẳng sao nhưng khi có xích mích xảy ra,… dù bản thân mình đúng thì mọi người cũng không đứng về phía con dâu bởi với hầu hết gia đình chồng, con dâu là người ngoài chứ đâu phải người nhà, mang danh nghĩa “khát máu tanh lòng” là thế. Đấy còn chưa kể nàng dâu phải hứng chịu bao sự chỉ trích, chê trách của mọi người. Mà lúc đấy một mình một chiến tuyến sẽ rất cô đơn, tủi thân. Chị em dù muốn nói cũng không thể nói cũng ai, muốn tâm sự thì làm gì có ai nghe. Để rồi bao uất nghẹn lại một mình ngậm đắng nuốt cay mà cho qua!

Con gái lấy chồng xa lúc bố mẹ ốm đau có khi chẳng thể về chăm sóc, thăm nom ngay được. Thế mà thử nghĩ mà xem lúc sinh con đẻ cái, những lúc khổ nhất thì mẹ sẵn sàng vứt bỏ mọi thứ ở quê nhà để đến “ở nhà người ta”, sống không được thoải mái nhưng vẫn phải tươi cười để chăm con, trông cháu. Lúc ấy mới thấm thía rằng cuộc đời này không ai có thể thay thế được mẹ nhưng lại lỡ rời xa mẹ đi lấy chồng xa, để mẹ phải rơi bao nước mắt vì nhớ thương con gái! Lúc đấy mới ước rằng “giá như không lấy chồng xa” thì đã muộn mất rồi!

Nhất là mỗi dịp lễ tết, việc về thăm quê còn muôn vàn nỗi khổ. Thậm chí nhiều cặp vợ chồng còn cãi vã, xích mích vì vấn đề “tết này về quê ngoại hay nội để ăn tết”. Bởi tết là dịp để cả gia đình đoàn viên, quây quần bên nhau hạnh phúc. Nhưng thiết nghĩ phụ nữ lấy chồng xa làm sao có thể vẹn đôi đường khi vừa làm tròn bổn phận làm dâu vừa được lòng nhà chồng mà lại có thể về chung vui, đoàn tụ với gia đình trong dịp lễ tết. Thế nên đành chấp nhận ngậm ngùi, tủi hờn thân phận phụ nữ lấy chồng xa cô đơn mà thôi!

Là phụ nữ ai cũng cần có một bến đậu, được yêu thương, chăm sóc bởi người đàn ông. Thế nên trước khi quyết định tiến tới hôn nhân với một ai đó hãy cân nhắc, suy nghĩ cho kỹ để sau này không phải hối hận hay nhắc đến hai từ “giá như…”