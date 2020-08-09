Phụ nữ bản lĩnh hơn nhau không phải ở tấm chồng mà là 4 điều này!

Một người phụ nữ khôn ngoan không bao giờ chối bỏ trách nhiệm trước những việc mình làm, dẫu đấy có là sai lầm tày trời đi chăng nữa. Cô ấy chủ động nhận sai, nói lời xin lỗi và nỗ lực để khắc phục những thiếu sót của bản thân để không đi vào vết xe đổ.

Chỉ phụ nữ tầm thường mới hơn thua nhau ở quần là áo lượt hay người đàn ông bên cạnh. Bởi phụ nữ bản lĩnh đang bận làm những điều vô cùng khác biệt này để khẳng định vị thế của bản thân.

Phụ nữ khôn ngoan luôn biết rõ giá trị của mình, cô ấy hiểu mình muốn gì, cần gì và mục tiêu sống của mình như thế nào. Thế nên, một khi đã quyết định điều gì nàng sẽ làm đến cùng, bất chấp người khác lời ra tán vào, mặc kệ sự phán xét của người dưng nước lã.

Nhờ thế, nàng trưởng thành, ngoan cường và ngày càng tiến bộ trong cuộc sống, công việc và càng tinh tế trong đối nhân xử thế, được nhiều người quý mến thương yêu.

Tất nhiên, việc ăn mặc ra sao, trang điểm thế nào nàng cũng chẳng đoái hoài đến sự soi mói của những người xung quanh. Thế nên, cuộc sống của mẫu phụ nữ này luôn thú vị, họ luôn hấp dẫn, tươi mới và khác biệt.

Phụ nữ có nhiều sự lựa chọn, chẳng việc gì phải gắn đời mình với người không xứng đáng - Ảnh minh họa: Internet

Đá phăng gã đàn ông tệ bạc khỏi đời mình

Phụ nữ khi yêu thường dốc cạn lòng, thường chẳng đong đếm thiệt hơn mà thương đến cùng kiệt. Tất nhiên, phụ nữ bản lĩnh cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, một khi phát hiện đàn ông ngoại tình, làm điều khuất tất sau lưng mình nàng sẽ bỏ ngay chẳng tiếc.

Nàng hiểu rằng, lăng nhăng là bản chất đã “ăn vào máu, thấm vào xương”, đàn ông bội bạc một lần ắt sẽ có lần thứ hai. Phụ nữ có nhiều sự lựa chọn, chẳng việc gì phải gắn đời mình với người không xứng đáng để rồi mỗi ngày trôi qua đều nơm nớp lo sợ mình bị cắm sừng, bị nỗi đau xưa cũ ám ảnh.

Người phụ nữ khí chất yêu sâu đậm đến mấy vẫn giữ lý trí để kiểm soát con tim - Ảnh minh họa: Internet

Không hy sinh vô điều kiện

Nữ giới vẫn thường được các bà, các mẹ dạy rằng đã là phụ nữ thì phải biết hy sinh, nhẫn nhịn để bảo vệ mái ấm, giữ gìn hạnh phúc. Thế nhưng nếu cứ hy sinh vô điều kiện, nếu cứ phung phí lòng bao dung thì đàn ông sẽ được đà lấn tới, trở nên quá quắt, vô tâm đến tàn nhẫn.

Người phụ nữ khí chất không như thế, yêu sâu đậm đến mấy nàng vẫn giữ lý trí để kiểm soát con tim. Một khi đối phương không còn cho mình sự an tâm, lòng tin cậy, cảm thấy bản thân không được trân trọng nàng sẽ thẳng thắn đòi hỏi. Nếu đối phương không thay đổi thì việc dứt khoát khỏi mối quan hệ là điều dễ hiểu.