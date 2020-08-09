Đàn bà một đời chồng luôn ‘cao giá’ trong mắt đàn ông chính là vì 3 điều này

Chính vì đã dám rời khỏi cuộc hôn nhân thất bại, dám kết thúc chuỗi ngày bất hạnh bên cạnh người đàn ông không xứng đáng nên đàn bà một đời chồng đắt giá hơn người đời vẫn tưởng.

Người ta vẫn nghĩ rằng đàn bà đã từng ly hôn, đã trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ sẽ luôn trong trạng thái thiếu thốn tình vảm và rất dễ chinh phục. Thế nhưng, thực tế đã chứng minh điều ngược lại.

Nếu những cô nàng son trẻ thường ngây thơ, mong manh và tỏ ra yếu đuối để đàn ông ra sức bảo vệ chở che thì đàn bà một lần đò không như thế. Cô ấy đã nếm trải không ít sóng gió cuộc đời, bao nhiêu buồn vui sướng khổ đều đã biết mùi nên chẳng trông đợi quá nhiều vào đàn ông.

Dưới đây là những lý do vì sao đàn bà ly hôn luôn là chất men say khiến đàn ông điêu đứng.

Nàng có thể tự thay bóng đèn, tự làm hết mọi việc trong nhà mà chẳng cần ao giúp đỡ. Chính vì đã bị chồng đối xử tệ bạc nên nàng luôn dè dặt khi bước chân vào một mối quan hệ mới. Đấy là lý do vì sao đàn ông muốn chinh phục được mẫu đàn bà này không hề đơn giản.

Nàng chẳng bao giờ nghĩ đến việc ngửa tay xin tiền đàn ông hay lệ thuộc tài chính - Ảnh minh họa: Internet

2. Đàn bà một đời chồng độc lập tài chính

Muốn gây ấn tượng với người khác giới đàn ông thường vung tay chi thật nhiều tiền vào những món quà đắt đỏ. Họ muốn dùng tiền để thể hiện tấm chân tình dành cho đối phương, muốn dùng vật chất để chứng tỏ mình là điểm tựa vững chắc cho mai sau.

Tuy nhiên, chiêu tán tỉnh này hoàn toàn vô ích với phụ nữ ly hôn. Nàng đã có vị trí xứng đáng chốn công sở, công việc ổn định với mức thu nhập có thể sống tốt, lo cho con tử tế mà chẳng cần dựa dẫm vào ai. Vậy nên, nàng chẳng bao giờ nghĩ đến việc ngửa tay xin tiền đàn ông hay lệ thuộc tài chính.

Người đàn bà thông minh này thừa tinh tế để biết ai thật tâm yêu thương, ai chỉ xem mình như thú vui qua đường - Ảnh minh họa: Internet

3. Đàn bà một đời chồng hiểu tâm lý đàn ông

Đã trải qua một cuộc hôn nhân, đã từng yêu đến cùng kiệt, thương đến cạn lòng nhưng sau cùng nàng đành chấp nhận chia tay người chồng cũ vì chẳng thể cố gắng thêm được nữa. Đàn bà một đời chồng rất hiểu về đàn ông. Họ biết cách “nắm thóp” những yếu điểm của đối phương, biết đàn ông đang nghĩ gì, muốn gì, cần gì chỉ qua những biểu hiện bên ngoài.

Thế nên, người đàn bà thông minh này thừa tinh tế để biết ai thật tâm yêu thương, ai chỉ xem mình như thú vui qua đường. Đàn ông muốn chinh phục được đàn bà ly hôn không hề đơn giản, bởi không chỉ tình yêu, hành trang bạn cần mang theo còn là sự nhẫn nại, bao dung.