Phật dạy: 9 cách cải biến vận mệnh, hóa giải bất hạnh, tìm lại bình yên mỗi ngày

Phụ nữ yêu 15/04/2020 05:15

Theo lời Phật dạy, vận mệnh nằm trong tay mỗi người. Có những cách tự cải biến vận mệnh để mỗi ngày của bạn đều hạnh phúc và bình yên.

Theo lời Phật dạy, vận mệnh là do bản thân nắm giữ, biết cách đổi thay thì hạnh phúc, bình yên cũng dễ có.

Thói quen

Phiền não ở đời là điều khó tránh, thói quen xấu lại càng khó bỏ. Thói quen quyết định tính cách, tính cách quyết định vận mệnh. Thói quen dù tốt hay xấu đều ăn sâu vào lý trí, tình cảm, sinh hoạt hằng ngày của mỗi người, như bám rễ đến cuối đời.

Vì thế, nhiều thói quen xấu có thể tạo nên một vận mệnh xấu, đồng thời nhiều thói quen tốt sẽ tạo một số mệnh tốt. Con người nhất định phải chừng mực, thận trọng trong từng thói quen hằng ngày. Những thói xấu hại sức khỏe, hỏng đạo đức đều phải cố gắng từ bỏ mỗi ngày.

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Một cuộc đời có nhiều thói quen tốt thì không chỉ sống thọ mà còn tạo phúc đức, cải biến vận mệnh - Ảnh minh họa: Internet

Song song, hãy tạo ra nhiều thói quen tốt như kiểm soát tâm trạng, giữ gìn sức khỏe, bồi dưỡng tâm hồn, tính cách. Một cuộc đời có nhiều thói quen tốt thì không chỉ sống thọ mà còn tạo phúc đức, hóa giải bất hạnh.

Mê tín

Nhiều người thích xem bói, cốt là muốn tránh những chuyện tai ương. Nhiều người khi kết hôn cũng phải xem tuổi, xem ngày. Nhiều người làm gì trọng đại cũng phải cúng bái, xin ý kiến thần linh để quyết định.

Dù có kiêng có lành nhưng hành vi mê tín quá mức chỉ nói lên rằng chúng ta không tự tin vào chính mình. Mê tín sẽ khiến con người tự kiềm hãm bản thân, đánh mất đi nhiều cơ hội, thậm chí là phá hỏng phúc báo trong đời.

Theo lời Phật dạy, ngày nào cũng là tốt, giờ nào cũng là giờ may mắn chỉ cần thuận theo đạo lý, nhân quả.

Chữ tình

Con người sinh ra đã có tình cảm nhưng vì bám lụy vào tình cảm mà oán hận đeo bám, chấp niệm khó buông thì hậu quả khó thoát bi thương. Chỉ vì tình yêu không như mong muốn mà khổ đau triền miên. 

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Vì thế, Phật có dạy con người phải dùng trí tuệ để cải biến chữ tình, dùng cái tâm để thôi cố chấp - Ảnh minh họa: Internet

Vì thế, Phật có dạy con người phải dùng trí tuệ để cải biến chữ tình, dùng cái tâm để thôi cố chấp. Yêu không được thì phải buông, lòng bình yên thì hạnh phúc mới dễ dàng.

Thay đổi quan niệm

Quan niệm sẽ quyết định giá trị của một người. Những hành động, cách cư xử sẽ tạo nên quan niệm của từng người. Muốn sống bình yên, hạnh phúc thì phải nhận định đâu là quan niệm tốt, đâu là chân lý phải theo đuổi. Có nhân sinh quan đúng đắn, thấm nhuần nhân quả, thì mọi chuyện ắt sẽ bình yên.

Thay đổi hành vi

Hành vi của con người sẽ tạo ra nghiệp hoặc phúc, nhân duyên tốt hoặc xấu. Muốn có một vận mệnh tốt, gặp được người tốt thì hành vi của bản thân phải chuẩn mực trước. Có như thế thì họa mới chuyển thành phúc, hạnh phúc thế chỗ cho khổ đau.

Cốt ở tâm thiện lành

Ở đời, chân lý sống là có nhân thì mới có quả, nhờ duyên thì quả mới thành. Vận mệnh của con người, có người tài giỏi nhưng không thành công, có người thực lực trung bình mà làm gì cũng suôn sẻ nhờ quý nhân. Cốt là ở cái tâm thiện lành, đúc kết phúc đức từ hành động sẽ tạo ra vận may trong cuộc sống.

Giữ cơ thể khỏe mạnh

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Tâm bình yên, cơ thể khỏe mạnh thì vận mệnh cũng được chuyển biến tích cực - Ảnh minh họa: Internet

Giữ cơ thể khỏe mạnh không chỉ là hoạt động dưỡng sinh. Dưỡng tâm cũng quan trọng như dưỡng thể. Tâm bình yên, cơ thể khỏe mạnh thì vận mệnh cũng được chuyển biến tích cực.

Chọn nghề và chọn bạn đời

Đàn ông sợ chọn nhầm nghề, phụ nữ sợ chọn lầm chồng. Đây là hai việc hệ trọng trong đời người. Dù là chọn nghề hay chọn vợ cũng phải có niềm tin, nghị lực, hy vọng, kiên định đến cùng thì mới công thành danh toại.

Gần lành tránh dữ

Theo lời Phật dạy, chuyện đời người, phải phân tích thời thế, nhìn thấu lành hay dữ, phúc hay họa. Hoàn cảnh thuận lợi thì can đảm tiến về trước, hoàn cảnh bất lợi thì phải cẩn trọng. Đời người chuyện dữ khó ngờ, hiểm ác khó thấy, nhưng lòng nhất định phải hướng đến chữ thiện, tích phúc tích đức thì điểm đến chắc chắn là nơi đẹp đẽ.

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