Nói thật đi bạn có ghét cô bạn thân của người yêu mình không?

Phụ nữ yêu 24/07/2018 09:35

Đôi khi ghét bạn thân của người yêu biến con gái trở thành một kẻ ích kỷ và xấu tính. Tại sao con gái không thương yêu nhau mà lại đố kị với nhau, lại còn ghen với người từng lớn lên, sát cánh cùng người yêu mình. Chắc hẳn mọi thứ đều có nguyên nhân của nó!

Yêu một anh chàng có bạn thân là con gái thật khổ, đôi khi ghen chẳng được, bực tức giận dỗi thì bị cho là vô lý, quá quắt, nhưng cô ta cứ như cái gai trong mắt vậy, không thể nào không ghét.

Ghét bạn thân của người yêu không phải là điều khó hiểu, nếu từng ở trong những tình cảnh như vậy, chắc chắn bạn sẽ đồng cảm.

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Bạn gái thân của người yêu được coi như là cái gai trong mắt của nhiều cô gái

Đừng hòng ghen với bạn gái thân của người yêu

Ghen với ai thì đều được nhưng ghen với bạn gái thân của người yêu được chàng cho là cực kỳ vô lý. Hai người họ khẳng định “chỉ là bạn”, nhưng làm gì có thứ tình bạn trong sáng giữa nam và nữ? Họa chăng cô gái kia là thứ bạn gái chưa có danh phận với chàng mà thôi.

Bạn thân khác giới có chừng mực thì không sao, nhưng nhiều cô bạn gái thân của chàng thường không giữ ý tứ như vậy, tự nhiên ôm vai bá cổ chàng trước mặt bạn hoặc giữa chốn đông người để chẳng may bạn bè hay người thân của bạn bắt gặp, bạn chẳng còn mặt mũi nào để thanh minh.

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Ghen với bạn thân là điều chàng cho là hết sức vô lý

Việc chàng cứ quấn quít bên bạn thân chắc chắn khiến nhiều chị em nóng mắt nhưng không được quyền ghen tuông. Thế chẳng phải chàng đang “ngoại tình” công khai hay sao?

Bạn và bạn thân – đương nhiên bố mẹ anh ấy quý bạn thân hơn

Cô bạn thân là thanh mai trúc mã cùng lớn lên với chàng từ thuở thơ ấu chắc chắn sẽ được lòng bố mẹ chàng hơn là bạn. Bạn gái thân thì được coi như là con cái trong nhà chàng, còn bạn với vai trò là người yêu, khi về ra mắt bố mẹ chàng sẽ phải chịu đựng soi xét đủ thứ.

Bạn gái thân có thể sang nhà chàng nằm trên ghế sofa xem phim cả ngày, bày biện cả đống đồ ăn cùng chàng mà không lo bố mẹ chàng khó chịu. Nhưng cô người yêu tội nghiệp thì đừng hòng kẻo hàng xóm rồi bố mẹ chàng dị nghị.

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Bố mẹ chàng nhất định sẽ quý bạn thân của chàng hơn bạn

Không ai hiểu anh ấy bằng cô bạn thân

Hai người họ thân thiết với nhau đến mức còn có cả ngôn ngữ riêng, những mật hiệu chỉ hai người mới hiểu. Đứng giữa người yêu và cô bạn thân của chàng, bạn như người thứ 3 lạc lõng và vô dụng.

Không những thường xuyên liên lạc, dành nhiều thời gian để tâm sự với nhau hơn là dành thời gian chăm sóc bạn, chàng và cô bạn thân còn cực kỳ ăn ý và gắn kết mỗi khi đối phương đăng tải điều gì mới trên mạng xã hội. Những lời động viên, tán tỉnh của anh ấy và bạn thân cứ như thể họ đang yêu nhau và đùa giỡn với tình cảm của bạn vậy.

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Đừng để họ tán tỉnh nhau công khai trên mạng xã hội

Mỗi khi cãi vã, bạn đừng mong cô ta sẽ là người đứng ra khuyên giải. Cô ấy sẽ đứng về phe của chàng và coi bạn là kẻ “không biết điều”, chẳng lạ gì nếu cô ta bênh chàng chằm chặp rồi quay sang nhiếc móc bạn thẳng thừng. Đó chẳng phải là lý do khiến bạn càng thêm ghét bạn thân của người yêu hay sao?

Đối phó với bạn gái thân của chàng đâu dễ

Để dẹp được cái gai trong mắt, không có gì ngoài việc cô bạn thân của chàng có người yêu hoặc cô ta đột nhiên chuyển công tác đến một nơi thật xa. Bạn chỉ có thể khuyên nhủ chàng từ từ và dần khiến chàng bận rộn hơn khi yêu bạn thì cô bạn gái thân của người yêu sẽ không có cửa xen vào giữa hai bạn nữa.

Đồng thời, hãy tránh mặt khi có bạn thân của người yêu. Nhưng, đừng bắt anh ấy lựa chọn, bởi nhất định anh ấy sẽ vẫn chọn bạn thân của mình. Hãy đưa ra những quy định cho tình yêu của bạn, đừng để họ chơi đùa với tình cảm của bạn, hoặc bạn hãy chủ động rời bỏ anh ấy nếu mối quan hệ quá bế tắc vì cô bạn thân của chàng.

Yêu một chàng trai có bạn gái thân là phải chấp nhận chia đôi tình cảm với cô gái ấy. Nếu bạn không đủ mạnh mẽ và bản lĩnh, hãy sớm lựa chọn lối đi, đừng để phí hoài thời gian và công sức.

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