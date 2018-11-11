Những trải nghiệm tâm lý khi yêu và làm sao để kéo gần khoảng cách

Khi bạn bắt đầu nảy sinh cảm giác tốt đẹp và muốn được quan tâm một ai đó, có nghĩa là trái tim bạn đã gõ lên những nhịp đập rung cảm đầu tiên. Bạn luôn muốn biết người ấy đang làm gì, có khỏe không, có ấn tượng tốt về mình không, và thậm chí bạn còn tò mò lẫn lo lắng không biết đối phương có muốn tiến thêm một bước nữa trong mối quan hệ hiện tại hay không.

Có thể nói, khi bạn đã có những cảm giác và ao ước này, cũng đồng nghĩa bạn đã “để tâm” đến đối phương và là khởi đầu của những rung động ngọt ngào, lãng mạn nhất trong một cuộc tình. Bất kể bạn phải chịu giày vò của nỗi nhớ hay thậm chí bị tổn thương nếu như đối phương cự tuyệt thì những cảm xúc ban đầu bạn trải qua vẫn đem lại niềm vui và hồi ức tuyệt vời đối với bạn.

Những cám dỗ, mê hoặc trên đời này có vô số, trong đó sức hấp dẫn của tình ái luôn là một trong những thứ khiến con người ta đắm chìm và khó dứt ra nhất. Bất luận mối quan hệ tình cảm của bạn là song phương hay chỉ là đơn phương, chắc chắn khi bạn nảy sinh lòng đố kỵ đối với người thứ ba thì hạnh phúc của bạn luôn đối mặt với nguy cơ rạn nứt, tan vỡ.

Chính vì vậy, khi yêu, cả hai người cần phải thấu hiểu và biết trân trọng tình yêu của mình. Khi mỗi người đều biết kiểm soát bản thân và nhận ra đâu là “chân ái”, đâu chỉ là những cám dỗ nhất thời thì mới giảm bớt những tổn thương không đáng có từ người thứ ba.

Hoài nghi là giai đoạn không thể tránh khỏi khi yêu - Ảnh minh họa: Internet

Hoài nghi

Khi hai người đã trải qua giai đoạn rung cảm và yêu say đắm thì cũng là lúc bản chất hoàn toàn bộc lộ. Khi đang tán tỉnh hay lúc mới nhận lời yêu, mỗi người đều cố gắng thể hiện mặt tốt nhất của mình để ghi điểm với đối phương. Nhưng khi đã thân thuộc và bên nhau đủ lâu, cả hai cảm thấy không cần phải gồng mình lên nữa và trở về thói quen sống trước đây của mình.

Chính vì vậy, giai đoạn này đôi bên rất dễ có những lời nói, hành động mà trước đó không giống như vậy, điều này khiến đối phương cảm thấy người kia không như người mình yêu nữa. Những hoài nghi từ đây bắt đầu nảy sinh. Thời kỳ này rất quan trọng và nhạy cảm, nếu không vượt qua được, mối tình của bạn rất khó trở lại êm đẹp như ban đầu, có khi còn phải dừng lại.

Dựa dẫm

Những cung bậc cảm xúc khi yêu luôn phong phú nhưng cũng có mối liên quan nhất định. Khi bạn đã trải qua giai đoạn hoài nghi và hoàn toàn đặt niềm tin lẫn mục tiêu về một tương lai với đối phương cũng có nghĩa là bạn đã xem người ấy như chỗ dựa duy nhất, tốt nhất của mình.

Khi hai người đã thấu hiểu và tin tưởng, tình yêu sẽ thăng hoa - Ảnh minh họa: Internet

Giai đoạn này khiến hai người sẽ ngày càng thấu hiểu nhau, gắn bó và sẵn sàng vì đối phương mà hy sinh, thậm chí vui buồn cùng cảm xúc của người kia. Có thể nói, đây là thời kỳ thăng hoa của một tình yêu, nếu cả hai cùng nỗ lực nhìn về một hướng thì không khó để có một kết cục viên mãn trong lễ đường.

Làm sao để kéo gần khoảng cách lứa đôi trong tình yêu?

Biết hoàn thiện chính mình

Rất nhiều người khi yêu vào thì mọi thứ đều nhất nhất nghe theo ý đối phương, thậm chí có người còn “bỏ quên” cả thói quen chăm sóc cho bản thân dù trước đó họ làm rất tốt. Thái độ hoàn toàn dựa dẫm hoặc thiếu trách nhiệm với chính mình sẽ khiến bạn đánh mất bản sắc riêng, lại dần dần trở nên nhàm chán, thiếu hấp dẫn trong mắt đối phương.

Biết yêu quý bản thân cũng là cách bạn trân trọng đối phương - Ảnh minh họa: Internet

Chính vì vậy, để tình cảm luôn mới mẻ, nồng nàn, mỗi người vẫn cần có cái riêng của mình và biết cách yêu quý bản thân. Điều này khiến đối phương cảm thấy bạn là người đáng tin cậy và có thể làm chỗ dựa cho nhau trong cuộc sống.

Tương kính như tân và biết vì nhau

Con người ai cũng có một chút ích kỷ và luôn mong muốn được người kia hết lòng yêu thương, quan tâm và chiều chuộng. Tuy nhiên, yêu nhau không có nghĩa chỉ một người gánh hết trách nhiệm, còn một người chỉ biết hưởng thụ.

Mỗi người cần biết suy nghĩ cho đối phương, đứng ở lập trường của người ấy mà ăn nói, hành động. Chỉ có tương kính như tân và luôn vì nhau thì tình yêu mới giữ được “lửa” và vượt qua mọi thử thách.