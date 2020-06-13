Những tật xấu khiến phụ nữ Việt Nam lúc nào cũng khổ hơn người khác gấp trăm lần

Nếu không vì chồng con làm hết việc này đến việc kia, chẳng phải bạn sẽ có nhiều thời gian để yêu thương bản thân hơn hay sao? Trên thực tế, chính bạn tự làm khổ mình chứ chẳng ai làm khổ được bạn.

Không ai tự dưng mà khổ, tất cả đều do bản thân chuốc lấy. Nếu không hy sinh nhiều, không tận tụy nhiều, chẳng phải bạn có thể thoải mái sống cuộc đời mình thích hay sao?

Một ngày 24 giờ, dành 8 tiếng cho công việc, thời gian còn lại để phục vụ chồng con

Dưới đây là những tật xấu khiến phụ nữ Việt Nam suốt đời vất vả, nhưng đa số chẳng ai thay đổi mà cứ làm vì xem đó là trách nhiệm, nghĩa vụ.

Người đàn bà Việt Nam luôn khờ dại vì nghĩ dành càng nhiều thời gian cho chồng con càng tốt. 8 tiếng dành cho công việc ở bên ngoài, về nhà phải cơm bưng nước rót cho chồng con. Có người xem điều này là hạnh phúc, là nghĩa vụ.

Phụ nữ đừng sống vì người khác quá nhiều - Ảnh minh họa: Internet

Nhưng thử hỏi, mấy ai được hạnh phúc với cuộc sống như thế này? Đây cũng là lý do khiến phụ nữ khổ cả đời vì lúc nào cũng đặt chồng con lên hàng đầu, còn bản thân thì bỏ bê không quan tâm.

Đi đâu cũng phải có chồng con đi cùng, nếu không thì ở nhà

Người phụ nữ hiện đại đừng kè kè bên chồng con. Không phải ai cũng thích dành hết thời gian ở bên cạnh bạn cả ngày. Họ cũng biết chán, bạn cũng cảm thấy ngột ngạt. Thế nên hãy “giải thoát” cho nhau. Bạn có quyền sống cuộc đời riêng của mình, chồng cũng cần tự do để làm những điều mình thích.

Muốn trở thành người mẹ, người vợ được thiên hạ ca tụng, khen ngợi

Đừng trở thành người mẹ, người vợ tốt - Ảnh minh họa: Internet

Ai cũng muốn được ca ngợi là người mẹ, người vợ tốt. Nhưng họ không biết rằng người quá tốt lại không có được hạnh phúc. Vì họ cứ mải mê làm hài lòng, cung phụng người khác mà bỏ rơi bản thân lúc nào không hay. Thế nên đàn bà hiền lành, ngoan ngoãn quá lại không thể có cuộc sống hạnh phúc như đàn bà hư.

Càm ràm suốt ngày để chồng con thay đổi

Phụ nữ đừng mong thay đổi ai đó - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ đừng bao giờ có tư tưởng sẽ thay đổi, cảm hóa được hết những tật xấu của đàn ông. Đừng nghĩ càng nói nhiều sẽ được chồng yêu thương. Vì đàn ông không ai thích nghe vợ càm ràm mỗi ngày. Họ muốn đi làm về được yên tĩnh nghỉ ngơi chứ không phải chịu đựng những lời chỉ trích, phàn nàn của vợ.