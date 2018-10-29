Phụ nữ có thể kiếm tiền ít hơn chồng nhưng nhất định phải có tiền của riêng mình. Tiền chính là sức mạnh của phụ nữ. Phụ nữ không có tiền chính là yếu đuối nhất. Tiền sẽ không là tất cả, nhưng tiền có thể cho phụ nữ tự tin, là thứ khiến phụ nữ thấy an toàn và yên tâm nhất.

Phụ nữ một khi không thể tự kiếm ra tiền, sẽ có lúc trở thành kẻ ăn bám trong mắt chồng. Đàn ông có thể là chỗ dựa của đàn bà , nhưng đừng trông mong họ sẽ nuôi mình cả đời mà không oán than trách móc. Đàn bà không thể kiếm ra tiền thì chỉ sớm hay muộn đều trở thành kẻ vô dụng trong gia đình. Và sẽ không có nỗi nhục nào lớn hơn với đàn bà khi không có tiền, không có tiếng nói, không có chỗ đứng trong gia đình.

Phụ nữ có thể dựa dẫm vào chồng, nhưng đừng cậy vào tiền của đàn ông mà không cố gắng. Vì đàn ông có từng nghĩa tình thế nào cũng sẽ có lúc thôi hứng thú với người vợ không độc lập, không biết tự nỗ lực.

Con cái ngỗ nghịch, không tôn trọng cha mẹ

Phụ nữ bất hạnh nhất chính là có những người con hư hỏng, không tôn trọng mình. Vì cả cuộc đời mọi người mẹ đều sẽ vì con mà đổi thay, cùng con trưởng thành, sẵn sàng cho con mọi thứ. Nhưng đến khi mọi hy sinh của phụ nữ dần hình thành nên một đứa con ngỗ nghịch thì người đau lòng nhất luôn là họ. Như nguồn động viên và hạnh phúc duy nhất cũng không còn, thế thì biết bám víu vào đâu?

Phụ nữ nên có cách dạy dỗ con đúng nhất, vì con sẽ là khởi nguồn vui vẻ hay đau buồn cho bạn về sau.

Phụ nữ nên có cách dạy dỗ con đúng nhất, vì con sẽ là khơi nguồn vui vẻ hay đau buồn cho bạn về sau - Ảnh minh họa: Internet

Không có tài chính để phụng dưỡng cha mẹ

Phụ nữ lấy chồng chính là cả đời về sau đều phải vì gia đình chồng đầu tiên. Cả cuộc sống sau đó đều mỗi ngày chỉ vì chồng con. Họ đều phải chấp nhận rằng sẽ không còn đủ thời gian dành cho cha mẹ ruột của mình. Và cha mẹ ruột sẽ luôn là nỗi đau âm ỉ nếu họ không đủ điều kiện chăm sóc, tiền bạc để phụng dưỡng khi không kề bên.

Phụ nữ lấy chồng nên cùng chồng cho cha mẹ ruột sự phụng dưỡng tốt nhất. Nếu mình đã hy sinh cho gia đình chồng thì chồng cũng nên hiểu nghĩa vụ chăm sóc cha mẹ mình là điều đương nhiên. Đừng để đến khi cha mẹ không còn, đó sẽ là nỗi ân hận lớn nhất với phụ nữ.

Đừng để đến khi cha mẹ không còn, đó sẽ là nỗi ân hận lớn nhất với phụ nữ - Ảnh minh họa: Internet

Thất nghiệp, không có tri thức

Đàn bà đẹp mà không hiểu biết chỉ như đóa hoa không hương. Đàn bà không có nội hàm thì hình thể có đẹp đến cỡ nào cũng là vô ích. Đàn ông có thể vì nhan sắc của phụ nữ mà dừng chân vài phút, nhưng họ sẽ lại vội ra đi nếu phụ nữ chỉ có duy nhất nhan sắc làm vốn liếng.

Phụ nữ nên biết nhan sắc quan trọng, nhưng tri thức, công việc và đam mê cũng cần thiết. Một người phụ nữ hấp dẫn nhất với đàn ông luôn biết mình đẹp, biết mình muốn gì và làm gì. Hãy để đàn ông nể trọng khi trở thành một đóa hoa vừa có sắc có hương thu hút.