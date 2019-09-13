Những người vợ khiến chồng một mực chối từ gái đẹp

Phụ nữ yêu 13/09/2019 05:27

Đàn ông chung thủy được hay không nằm ở hai yếu tố, bản lĩnh của họ và cách giữ chồng của người phụ nữ bên cạnh. Vì có những người vợ khiến chồng một đời từ chối gái đẹp.

Không phải người đàn ông nào cũng có lòng bội phản với người bạn đời. Thực tế là có những người chồng vẫn chung thủy với vợ dẫu có gái đẹp xoay quanh. Một người đàn ông chung thủy được hay không nằm ở hai yếu tố, bản lĩnh của họ và cách giữ chồng của người phụ nữ bên cạnh. Vì có những người vợ khiến chồng một đời từ chối gái đẹp.

Người vợ thấu hiểu và chiều chồng bằng tình cảm chân thành nhất

Người vợ này luôn nhớ chồng thích gì, quần áo size bao nhiêu, mang giày cỡ nào, hay chồng có những thói quen làm gì hằng ngày. Dù cô ấy có đãng trí thế nào vẫn sẽ nhớ rất rõ những gì thuộc về chồng. Không phải vì cô ấy có trí nhớ tốt, mà là thật lòng lưu tâm.

cach giu chong 3
Thấu hiểu bằng tình cảm chân thành là một cách giữ chồng - Ảnh minh họa: Internet

Và chỉ có những người vợ yêu chồng chân thành nhất mới có thể đủ thời gian và tâm trí vì chồng như thế. Họ không ngại bỏ công sức nấu một món mới, thử đi thử lại bao lần để được nghe một lời khen ngợi từ chồng. Họ không ngại bỏ thời gian để chăm chút từng bộ quần áo để chồng lịch thiệp ra ngoài. Họ làm tất cả đều vì tình yêu chân thành nhất cho chồng.

Người vợ yêu chồng thế này cũng tôn trọng những gì chồng mong muốn. Dù là thời gian tự do hay những thói quen sở thích của chồng, họ cũng không can dự hay cấm đoán. Họ tôn trọng chồng và muốn được nhận trân trọng từ chồng. Người vợ này thấu hiểu chồng trong từng mong muốn và hành động.

Có người vợ thế này, đàn ông không chỉ tự hào mà còn thấy hạnh phúc vì được thấu hiểu và yêu chiều.

Người vợ bên chồng lúc trắng tay và là tri kỷ của chồng khi thành công

Không phải người đàn ông nào cũng hiểu chẳng cô nhân tình nào chịu bên họ khi tay trắng, chỉ có vợ là tình nguyện cùng họ qua hết thăng trầm, ngay cả khi sa cơ lỡ vận. Với đàn ông, người vợ bên họ khi tay trắng là người bạn đời đáng giá nhất. Đến khi chồng thành công, người vợ này lại trở thành tri kỷ, chia sẻ mọi điều với chồng, cùng chồng đi đến bất cứ đâu. Đây là người vợ vừa là hậu phương vững chắc cho chồng, vừa cùng chồng phát triển, không ngừng hoàn thiện bản thân.

cach giu chong 2
Phụ nữ nên cho mình nhiều vai trò với đàn ông, giữ chồng bằng cách thấu hiểu và đồng hành - Ảnh minh họa: Internet

Có được người vợ như thế, dù gặp bao nhiêu phụ nữ trẻ đẹp, đàn ông cũng không mảy may rung động. Vì họ đã có một người phụ nữ vừa là vợ, là nhân tình và cả tri kỷ.

Phụ nữ nên cho mình nhiều vai trò với đàn ông, giữ đàn ông bằng cách thấu hiểu và đồng hành. Đàn ông cần một người vợ, nhưng cũng cần một người phụ nữ có thể cho họ cảm giác thu hút, có thể đi cùng họ đến bất cứ đâu, từ lúc chưa có gì đến khi có tiền tài tiếng tăm.

Người phụ nữ cho đàn ông một mái nhà đúng nghĩa

Với đàn ông, nhà là nơi họ thấy thoải mái nhất, và muốn trở về nhất dù đi bất cứ đâu. Nhà sẽ có tiếng cha mẹ, con cái bi bô, mâm cơm nóng hổi, và dáng hình vợ đảm đang, thấu hiểu. Không người đàn ông nào lơ là được người vợ cho họ một mái nhà ấm áp, đủ bình yên và yêu thương như thế.

cach giu chong 1
Cách giữ chồng tốt nhất là khiến anh ấy luôn muốn về nhà - Ảnh minh họa: Internet

Cách giữ chồng tốt nhất là khiến anh ấy luôn muốn về nhà. Phụ nữ dù là ai thì khi về nhà cũng hãy trọn vai một người vợ, người mẹ và con dâu đúng nghĩa. Khi hôn nhân không có khoảng trống, đàn ông không có khúc mắc trong lòng thì không bao giờ người thứ ba có thể xuất hiện.

 Khác biệt giữa đàn ông chân thành và đàn ông giả dối trong tình yêu và hôn nhân

 Khác biệt giữa đàn ông chân thành và đàn ông giả dối trong tình yêu và hôn nhân

Luôn có những điểm khác biệt bạn có thể nhận ra giữa người đàn ông chân thật và đàn ông giả dối. Chỉ là liệu bạn có biết để thấy, để phân biệt hay không.

Xem thêm
Từ khóa:   giữ đàn ông bí quyết giữ chồng bí quyết giữ hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 31 phút trước
Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 31 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Tâm sự 1 giờ 1 phút trước
3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Tâm sự gia đình 2 giờ 1 phút trước
Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Tâm sự 3 giờ 1 phút trước
Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Tâm sự 4 giờ 1 phút trước
Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Tâm sự gia đình 5 giờ 1 phút trước
Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 31 phút trước
Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Tâm sự Eva 6 giờ 1 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này