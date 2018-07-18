Những món đồ không nên tặng cho người yêu nếu không kiểu gì cũng tan vỡ

Trong những dịp đặc biệt, phần lớn các bạn sẽ dành tặng cho một nửa của mình những món quà đẹp đẽ điều này có ý nghĩa đặc biệt trong tình yêu. Nhưng nếu tặng phải những món đồ không nên tặng cho người yêu, nó sẽ ẩn chứa điềm xấu, không tốt cho mối quan hệ giữa hai người. Vì thế, không phải món quà nào cũng có thể trao đi đâu nhé!

Khi tặng quà cho người yêu thì quan trọng nhất vẫn là tấm chân tình xuất phát từ trái tim. Tuy nhiên, để món quà đó có nghĩa và mang lại may mắn cho người nhận thì bạn nên chọn lựa thật kĩ. Bạn cần tránh chọn nhầm những món đồ được coi là kiêng kị, sẽ đem lại sự chia ly, mất mát. Có thể những món quà đó chưa có một nghiên cứu khoa học nào lý giải về sự không may mắn mà nó mang lại nhưng dựa trên những gì đã xảy ra trong thực tế, thì nó khiến người ta thực sự lo ngại. Hoa hồng đỏ Không nên tặng hoa hồng đỏ tượng trưng cho sự chông gai trong tình yêu Đây là một trong những món đồ không nên tặng cho người yêu nhưng rất nhiều bạn trẻ lại cực kỳ thích nó mang tặng cho người yêu vào dịp valentine. Hoa hồng là biểu tượng cho tình yêu, tuy nhiên trên thân lại có rất nhiều gai nhọn tượng trưng cho sự trắc trở và khó khăn trong tình yêu. Hơn nữa theo ngũ hành, màu đỏ mang tính hỏa, dễ bùng cháy, khiến các cặp đôi thường xuyên cãi vã, tình yêu gặp nhiều sóng gió.

Chiếc khăn tay Theo quan niệm truyền thống, khăn tay tượng trưng cho sự chia ly. Bởi người ta thường dùng nó để lau nước mắt, thể hiện cho sự buồn bã và tiếc nuối. Hơn nữa, khăn tay thường dùng để nhớ một người mà người đó thường ở rất xa mình. Khi nhìn khăn tay bạn sẽ thấy bao nhiêu ký ức đẹp đẽ của đôi bạn trải qua, nhớ lại thời khắc vẫy chào khi chia ly, khiến trái tim bạn như bị bóp nghẹn, đau đớn. Vì thế với những điểm gở như vậy, khăn tay cũng là một trong những món đồ không nên tặng cho người yêu. Tách và ly Tặng tách và ly tượng trưng cho sự đổ vỡ Những đồ vật như ly và tách thường có nghĩa là sự chia ly và xa cách. Chỉ cần bất cẩn một chút là bạn đã làm vỡ chúng, một khi vỡ rồi thì không thể lành, có nghĩa là đôi bạn sẽ xa cách mãi mãi và không thể tái hợp. Vì thế khi bạn tặng ly cho người mình yêu sẽ khiến người ấy nghĩ rằng bạn đang có ý định chia tay.

Tặng chiếc ô Có thể bạn nghĩ rằng mình tặng chiếc ô có nghĩa là sẽ luôn che chở và bảo vệ cho nàng không bị nắng bị mưa. Tuy nhiên, theo âm dương ngũ hành, từ “Ô” có nghĩa Hán Việt là “Tản” và cùng âm với nó là từ “phân tán”, có thể hiểu, khi hai người tặng nhau chiếc ô thì coi như cuộc chia ly bắt đầu từ đây, chia xa vĩnh viễn. Đồng hồ Đồng hồ là vật dụng để đếm thời gian trôi qua nên theo phong thủy vật này được coi là biểu tượng của sự đoản thọ, thu ngắn giới hạn cuộc sống và thời gian, không lâu bền. Điều này có nghĩa là thời gian tươi đẹp của các bạn nhanh chóng trôi qua, chúng mãi mãi chỉ là ký ức đẹp trong quá khứ, không bao giờ trở thành hiện thực. Như vậy, đôi bạn sẽ bị “đứt gánh” giữa đường và không bao giờ tiến đến hôn nhân cùng với nhau được. Giày dép Tặng giày tượng trưng cho sự xa cách Các chàng biết con gái rất thích đi giày nhất là giày cao gót để tôn dáng. Vì thế nó được rất nhiều người chọn mua để làm quà tặng cho người yêu. Chúng mang đến cho chúng ta có cảm giác thoải mái và an toàn hơn trong việc di chuyển, tránh được những thứ nguy hiểm trên đường. Vì thế, chúng ta có thể đi đâu muốn đều được điều này có ghĩa là đẩy người đó đi xa chúng ta hơn. Ngoài ra, khung ảnh, găng tay, vật sắc nhọn… cũng là những món đồ không nên tặng cho người yêu, bạn cần lưu ý nhé!

Tuổi thanh xuân không chỉ là thời gian mà còn là cảm xúc hối tiếc và thổn thức nhất Bất kì ai cũng có tuổi thanh xuân. Tuy nhiên, với mỗi người, thanh xuân sẽ khác nhau, có thể nó là tất cả những gì tươi đẹp nhất, nhưng nhiều khi lại là tất cả những gì khiến chúng ta hối tiếc và thổn thức nhất. Vì thế thanh xuân không phải là thời gian mà là cảm xúc.

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